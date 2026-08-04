"Kolega z siłowni zaprosił mnie na kawę i przyniósł umowę o wspólnej przemianie"

„Przyszłam po spokój, a w pakiecie dostałam pytania o dietę”

W banku całymi dniami siedzę w planach, celach i harmonogramach. Klienci przychodzą z gotowymi wizjami, tylko nie zawsze z gotowymi pieniędzmi. Po rozwodzie miałam serdecznie dość planowania czegokolwiek poza tym, co zjem na kolację i czy dam radę nie zasnąć z telefonem w dłoni.

Siłownia miała być prosta. Godzina ruchu, prysznic, wracam do domu i nie rozkminiam wiadomości sprzed tygodnia. Zaczęłam chodzić rano, zanim praca mnie wciągnie, a miasto jeszcze udaje, że oddycha spokojnie.

W trzecim tygodniu zauważyłam, że ten sam facet jest zawsze obok. Najpierw na orbitreku, potem przy wolnych ciężarach, zawsze w czystej koszulce, jakby dopiero co wyszedł z reklamy. Uśmiechał się, ale nie nachalnie. Po prostu mówił „cześć” tak, jakbyśmy byli znajomymi z osiedla.

„Tomek był miły tak normalnie, bez podrywu na siłę”

Zaczęło się od zwykłych tekstów między seriami. „Uważaj na kolana przy przysiadach”, „Masz fajny chwyt, ktoś ci pokazywał?”, „Te nowe bieżnie oszukują z dystansem”. Normalne gadanie między seriami, nic wielkiego, a jednak po kilku takich rozmowach przestałam czuć się tam jak intruz.

Pewnego dnia, kiedy szukałam w szafce gumki do włosów i przeklinałam w myślach własny bałagan, Tomek podszedł i podał mi zapasową czarną gumkę. „Zawsze noszę dwie, bo życie lubi robić psikusy”. Zaśmiałam się. Mnie to rozbroiło, bo od dawna nikt nie próbował mnie rozbroić bez drugiego dna.

Po treningu szliśmy razem do wyjścia i wtedy rzucił: „Jest obok fajna kawiarnia, wpadniesz kiedyś po treningu? Bez spiny”. Powiedział to takim tonem, jakby pytał, czy mam ochotę na wodę, a nie na randkę. Zgodziłam się. I sama byłam zaskoczona, że tak łatwo.

„Obok cappuccino wylądowała kartka jak z Excela”

Umówiliśmy się po jednym z treningów, w weekend. Kawiarnia była dosłownie za rogiem klubu fitness, taka z roślinami na parapecie i muzyką, która udaje jazz, a w praktyce leci tam typowa playlista do „relaksu”. Usiadłam przy oknie, z mokrymi włosami po szybkim prysznicu, i pierwszy raz od dawna miałam wrażenie, że robię coś dla siebie.

Tomek przyszedł punktualnie, zamówił czarną kawę i od razu zaczął opowiadać o pracy. Marketing. Kampanie, zasięgi, współprace. Cały ten świat. Słuchałam, bo mówił sprawnie, i nawet było w tym coś zabawnego, kiedy robił miny na hasła typu „autentyczność w digitalu”.

Potem sięgnął do plecaka. Myślałam, że wyciągnie telefon, pokaże śmiesznego mema, albo co najwyżej baton proteinowy. Zamiast tego położył na stoliku kartkę A4. Tabelka z rubrykami i datami. Na górze tytuł napisany grubym długopisem: „WSPÓLNA PRZEMIANA 8 TYG.”

„Zobacz”, powiedział, nachylił się i zaczął przesuwać palcem po wierszach, jakby sprzedawał mi ofertę. „Tu mamy pomiary na start, tu tygodniowe zdjęcia, tu treningi, tu dieta, a tu publikacje. Wiesz, takie… dla motywacji”. Patrzyłam na tę kartkę i nagle przestałam czuć smak kawy.

„Powiedział, że to romantyczne. Ja poczułam się jak temat do przerobienia”

Spróbowałam zażartować, żeby nie zrobić sceny od razu. „Tomek, ja w banku mam tabele od rana. Przyszłam tu pogadać”. On uśmiechnął się pewnie, jak ktoś, kto ma przygotowaną odpowiedź.

„No właśnie o to chodzi”, powiedział. „Żebyśmy byli zespołem. Razem łatwiej. A ludzie kochają oglądać progres. To mega wspiera. I serio, ja widzę, że ty masz potencjał”. Ostatnie zdanie wypowiedział ciszej, jakby to był komplement, a nie ocena kogoś, kogo dopiero poznał.

Podsunął mi długopis. W tabelce była rubryka „cel”, a w niej już wpisane: „-5 kg”, „talia”, „pewność siebie”, „nowe życie”. Przy „zdjęcia” miał zaznaczone konkretne terminy. Widziałam też miejsce na „reakcje” i „zasięg”. To już nie wyglądało jak żart.

- Ty chcesz, żebym co tydzień robiła zdjęcia i wrzucała je do internetu?

- No jasne, ale spokojnie, bez spiny. Zrobimy to ładnie. Ja się znam. I podpisy też mogę ogarniać, jak będziesz miała blokadę.

- Tomek, ja nie mam blokady. Ja mam życie.

„Potem pokazał mi swój telefon i wszystko stało się jasne”

Wzięłam kartkę, zgięłam ją na pół, jakby od tego miało zależeć, czy jeszcze da się to cofnąć, i położyłam obok cukiernicy. Tomek dalej mówił, teraz już szybciej, że „to się teraz tak robi”, że „autentyczne historie działają”, że „w sumie to inspirujące, jak kobieta po rozstaniu wraca do formy”. Słowo „kobieta” zabrzmiało, jakby mówił o rubryce w formularzu.

Poprosiłam go, żeby mi pokazał, jak on to widzi, bo może czegoś nie rozumiem. Odblokował telefon bez wahania. Przesunął palcem po ekranie i pokazał mi relację na swoim profilu. Była świeża, sprzed godziny.

Na ekranie było jego selfie spod siłowni i tekst: „Startuję z nowym projektem. Będę motywował wyjątkową dziewczynę do totalnego resetu po ciężkim czasie. Zobaczycie jej przemianę tydzień po tygodniu”. Była też ankieta: „Dawać jej wycisk? TAK/NIE”.

Nie było mojego imienia, ale czułam, jakbym miała je wypisane na czole. Najgorsze było to, że ktoś już kliknął. Kilkadziesiąt osób. Tomek patrzył na mnie, jakbym miała się ucieszyć, że właśnie zostałam „wyjątkową dziewczyną” dla obcych ludzi.

„Oddałam kartkę i poszłam na trening, po swojemu”

Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy. W kawiarni ktoś mieszał łyżeczką o filiżankę, baristka śmiała się z klientem, a ja myślałam o tym, ile razy po rozwodzie łapałam się na tym, że próbuję komuś udowodnić, że jestem okej. I nagle miałam przed sobą faceta, który chciał moje życie przerobić na content.

- Tomek, ja przyszłam na siłownię, żeby oddychać, a nie żeby robić z siebie odcinek.

- Przesadzasz. To jest inspiracja. Ludzie to lubią. Ty też będziesz z siebie dumna.

- Ja będę dumna, jak zasnę bez scrollowania czyjegoś życia i bez wrzucania swojego do sieci.

Wzięłam jego kartkę z tabelą i podałam mu ją przez stolik. Trzymał ją chwilę w palcach, jakby nie rozumiał, że to koniec negocjacji. „Czyli co, nie chcesz się rozwijać?” zapytał już bez uśmiechu.

„Chcę”, odpowiedziałam. „Tylko nie jako materiał na serię”. Wstałam, zostawiłam swoją kawę prawie nietkniętą i wyszłam. Na zewnątrz pachniało chłodnym powietrzem i gumą z siłownianych mat.

Wróciłam do klubu fitness, odbiłam kartę na bramce i poszłam prosto na bieżnię. Telefon schowałam do szafki, bez sprawdzania powiadomień, bez zdjęcia w lustrze. Biegłam wolno i nierówno, ale po swojemu. I pierwszy raz od dawna nie miałam wrażenia, że ktoś mi mierzy talię. Mierzyłam tylko oddech.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.