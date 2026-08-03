"Wynająłem pokój studentowi. Po miesiącu jego mama zaczęła robić mi inspekcje"

Redakcja se.pl
2026-08-03 7:34

Wynająłem wolny pokój studentowi, bo po rozwodzie zostało mi w mieszkaniu za dużo ciszy i za mało pieniędzy. Trafił mi się spokojny chłopak. Płacił na czas, siedział w książkach i właściwie nie wchodził mi w drogę, więc pomyślałem, że trafiłem idealnie. Po miesiącu w progu stanęła jego mama, a potem zaczęła wpadać co weekend, jakby przejęła dyżury w akademiku. Najgorzej zrobiło się wtedy, gdy zajrzała do mojej lodówki i powiedziała, co powinienem w niej trzymać.

Poważny mężczyzna w średnim wieku stoi z założonymi rękami w korytarzu domu. O trudnym wynajmie pokoju przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte

„Zgłosił się student i nagle w domu zrobiło się normalniej”

Mam 52 lata i mieszkanie, które kiedyś było pełne hałasu, a po rozwodzie stało się za duże. W jednym pokoju stało łóżko gościnne i stara szafa, w której trzymałem rzeczy „na kiedyś”. Kiedy raty i rachunki zaczęły robić się głośniejsze niż telewizor, wrzuciłem ogłoszenie o wynajmie.

Przyszedł Filip, student pierwszego roku. Plecak miał większy od siebie, a w oczach coś takiego, jakby przepraszał, że w ogóle zawraca mi głowę. Uścisnął mi rękę, mówił „dzień dobry” i „dziękuję”, zapytał tylko, czy może trzymać rower na balkonie. Dogadaliśmy się szybko i bez targowania. Umowę wydrukowałem z jakiegoś wzoru z internetu i dopisałem parę swoich punktów.

Przez pierwszy miesiąc miałem spokój. Filip wracał, stawiał buty równo pod ścianą, wchodził do swojego pokoju i właściwie tyle go widziałem. Czasem w kuchni mignęło mi, jak robił makaron i mieszał go w garnku tak cicho, jakby się bał, że obudzi sąsiada.

„Któregoś dnia zadzwonił domofon i w progu stanęła jego mama”

Któregoś weekendu, kiedy wreszcie ogarnąłem łazienkę bez wkurzania się, zadzwonił domofon. „To mama” powiedział Filip i od razu było widać, że będzie z tego jazda. Zanim zdążyłem zapytać, czy ją zapraszał, już słyszałem kroki na klatce.

Weszła energicznie, w eleganckim płaszczu, z torbą, która wyglądała jakby mieściła pół kuchni. „Dzień dobry, Aneta, mama Filipa” przedstawiła się i od razu zaczęła omiatać wzrokiem korytarz, jakby przyszła na kontrolę. Uśmiechnęła się, ale jej oczy zatrzymały się na moich butach stojących krzywo.

„To tutaj będzie mieszkał mój syn” rzuciła i zanim zdążyłem odpowiedzieć, już weszła do kuchni. Filip schował się za nią, cichy jak cień. Ja stałem w przejściu i próbowałem wyglądać na gospodarza, który ma wszystko pod kontrolą, chociaż w środku coś mi mówiło, że to nie będzie jedna wizyta.

„Zaczęła sprawdzać łazienkę, jakby wynajmowała ten pokój razem z nim”

Ta pierwsza wizyta jeszcze przeszła w miarę spokojnie. No, może poza tym, że pani Aneta otworzyła szafkę pod zlewem i zapytała, czy mam środek do kamienia. Potem zajrzała do łazienki, dotknęła ręczniki, jakby sprawdzała ich gramaturę, i zadała mi pytanie, czy Filip ma swój kosz na pranie. Filip stał obok i kiwał głową, jakby odpowiadał na pytania na egzaminie.

„W akademiku to różnie bywa, ale tutaj przynajmniej wiadomo, kto sprząta” powiedziała i spojrzała na mnie tak, jakby to było oczywiste, że to ja mam sprzątać. Wyjaśniłem spokojnie, że każdy dba o swoje, a części wspólne ogarniamy na bieżąco. Skinęła, ale już widziałem, że „na bieżąco” to dla niej nie jest żadna miara.

Potem zaczęły się weekendy. Prawie co tydzień to samo: dzwonek, płaszcz, torba i szybki przegląd mieszkania, niby przy okazji. Pani Aneta przynosiła Filipowi jedzenie w pojemnikach, a przy okazji oceniała, czy w zlewie nie stoi kubek, czy na blacie nie ma okruszków. Ja udawałem, że to mi nie przeszkadza, bo głupio było robić awanturę o czyjąś mamę.

Do czasu, aż uznała, że może oceniać nie tylko łazienkę, ale i mnie.

„Zajrzała do mojej lodówki i zaczęła mnie pouczać”

Ten moment pamiętam dokładnie, bo akurat wróciłem z zakupami i stałem przy lodówce w skarpetach, zmęczony. Otworzyłem drzwi, żeby włożyć jogurty i ser, a pani Aneta weszła do kuchni i bez pytania zajrzała mi przez ramię. „O, widzę, że pan trzyma jajka na drzwiach” powiedziała takim tonem, jakby to była sprawa wagi państwowej.

„Trzymam, bo mi tam pasują” odpowiedziałem, nadal z ręką w lodówce. Ona westchnęła i zaczęła przesuwać wzrokiem po półkach. „A gdzie warzywa? A to masło powinno być zamknięte, bo łapie zapachy. No i ta wędlina, przecież to otwarte, to się psuje” mówiła szybko i pewnie, jakby prowadziła jakieś szkolenie.

Zrobiło mi się gorąco, ale jeszcze próbowałem to obrócić w żart. „Pani Aneto, to jest moja lodówka” powiedziałem, starając się, żeby zabrzmiało żartobliwie. Filip siedział przy stole z telefonem, udawał, że czegoś szuka, a ja widziałem po jego karku, że też jest spięty.

„Wiem, ale przecież pan tu mieszka z młodym człowiekiem. Jak on ma się zdrowo uczyć, jak w lodówce jest taki bałagan?” dodała i wtedy przestało to być śmieszne. To nie była uwaga o jajkach, tylko o tym, że w moim mieszkaniu ktoś obcy ustala zasady, a ja mam się do nich dostosować.

„Na lodówce pojawiła się lista zasad”

Tydzień później wróciłem z pracy, otworzyłem drzwi i od razu zobaczyłem na lodówce kartkę przyczepioną magnesem z napisem „Zasady kuchenne”. Ktoś rozpisał, co i gdzie ma stać, jak często wynosić śmieci, czym myć zlew i że nie zostawiamy naczyń na noc. Kartka była równa, wypisana starannym pismem, z podkreśleniami.

Filip wyszedł ze swojego pokoju powoli, jakby wchodził na ring. „Mama tylko chciała, żeby było... łatwiej” powiedział cicho. Wziąłem tę kartkę do ręki i poczułem, że to już nie jest kwestia wygody, tylko granic, które ktoś mi właśnie przekroczył, nawet nie pytając, czy je mam.

„Filip, kto to powiesił?” zapytałem, chociaż znałem odpowiedź. Opuścił wzrok i powiedział: „Ja jej nie umiem zatrzymać. Jak próbuję, to mówi, że się o mnie martwi i że tu wszystko jest obce”. Stał przede mną dorosły chłopak, a mówił tak, jakby miał się tłumaczyć z dwójki w dzienniku.

Wtedy pierwszy raz poczułem wobec niego nie złość, tylko coś w rodzaju współczucia, które od razu mieszało się z irytacją. Bo ja mogłem zamknąć lodówkę i odwrócić wzrok, ale on mieszkał z jej głosem w głowie, nawet kiedy jej nie było.

„Wydrukowałem aneks i postawiłem sprawę jasno”

W kolejny weekend, zanim zadzwonił domofon, usiadłem przy kuchennym stole z laptopem i zimną już kawą. Otworzyłem naszą umowę, dopisałem krótki aneks i wydrukowałem dwa egzemplarze. Wpisałem prostą zasadę: goście mogą przychodzić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. I że część wspólna to nie jest zaproszenie do grzebania w cudzych rzeczach.

Kiedy pani Aneta weszła, uśmiechnęła się, jakby nic się nie stało. Ja podałem jej kurtkę do wieszaka, zaprosiłem do kuchni i położyłem kartki na stole. „Chciałbym, żebyśmy ustalili jedno” powiedziałem spokojnie. Filip stał obok i ściskał pasek od plecaka tak mocno, że zbielały mu palce.

- Pani Aneto, to jest aneks do umowy. Goście mogą przychodzić, ale po uzgodnieniu. I bez inspekcji lodówki.

- Inspekcji? Pan żartuje. Ja tylko dbam o dziecko, a pan robi z tego problem.

- Ja dbam o swoje mieszkanie. Filip jest dorosły i wynajmuje pokój, nie miejsce w internacie.

Wtedy spojrzałem na Filipa, a on wreszcie odchrząknął. „Mamo, ja to podpiszę” powiedział. Brzmiało to jak jedno krótkie zdanie, ale widziałem, ile go kosztowało, bo głos mu lekko zadrżał.

Pani Aneta zamilkła, a w kuchni zrobiło się dziwnie cicho, jak po wyłączeniu odkurzacza. Wzięła kartkę, przeczytała, zaciągnęła usta i przez chwilę wyglądała, jakby miała powiedzieć coś ostrego. W końcu oddała papier Filipowi i tylko rzuciła: „Porozmawiamy w domu”.

Wieczorem kartka „Zasady kuchenne” zniknęła z lodówki. Został tylko magnes, ten sam, którym była przyczepiona, i ślad po taśmie. Filip następnego dnia powiedział mi w kuchni: „Dziękuję, bo sam bym tego nie zrobił”, a ja tylko pokiwałem głową i wróciłem do układania zakupów tak, jak lubię.

Od tamtej pory jest spokojniej. Mama nadal czasem dzwoni, zanim przyjedzie, ale przestała wpadać z marszu. A Filip powoli uczy się mówić „nie” w prostych sprawach, bez tłumaczenia się jak na rozprawie. A ja w końcu znów czuję, że to moje mieszkanie, nawet jeśli w jednym pokoju mieszka ktoś jeszcze.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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