"Na rocznicy ślubu mąż dał mi voucher na sprzątanie jego garażu"

„Kartka z sercem i zadanie domowe w kopercie”

Mam na imię Beata, mam 48 lat i pracuję w księgowości, więc liczby mam ogarnięte. I jeszcze jedno, pamiętam za wszystkich: przegląd auta, rachunki, urodziny córki, książki syna do biblioteki. Z rocznicą było podobnie, nawet jeśli dzieci są już dorosłe i w domu robi się coraz ciszej.

Wzięłam w pracy trochę wcześniej wolne, upiekłam sernik i postawiłam dwa kieliszki na blacie w kuchni, bo lubię takie drobiazgi. Mąż kręcił się po domu z telefonem przy uchu. Jak zwykle miał „jeszcze jedno” do ogarnięcia, zanim „usiądziemy jak ludzie”. Nie wymagałam fajerwerków, naprawdę.

Wieczorem w końcu usiedliśmy. Sięgnął do szuflady z serwetkami i wyciągnął kopertę. Uśmiechał się, jakby właśnie wymyślił coś genialnego. W środku była kartka, wydrukowana na grubszym papierze, z serduszkiem z cliparta i podpisem: „Voucher rocznicowy. Wspólne sprzątanie garażu. Czas tylko dla nas”.

„On mówił o czasie razem, ja słyszałam o workach na śmieci”

Zaśmiałam się, bo to jest mój odruch obronny. Popatrzyłam na niego i czekałam, aż powie: „Dobra, żartowałem, tu masz normalny prezent”. On tylko upił łyk wina i był zadowolony z siebie.

„Przecież sama mówisz, że w garażu jest bałagan”, powiedział, jakby to było oczywiste. „To będzie fajne, posłuchamy muzyki, zrobimy porządek. Taki wspólny projekt”. Mówił ciepłym tonem, dokładnie takim, jakim mówi do sąsiada, kiedy planują grilla.

Patrzyłam na voucher i na to papierowe serce, które wyglądało jak z darmowego szablonu. Przypomniały mi się nasze „wspólne projekty”. Zawsze kończyły się tak, że ja segregowałam, myłam i wyrzucałam, a on tylko zaglądał, rzucał: „Zostaw, przyda się” i znikał. W rocznicę dostałam w prezencie dokładnie to samo, tylko w kopercie.

„Zeszliśmy do garażu, a ja już wiedziałam, kto tu ma święto”

Rano mieliśmy zaczynać, bo tak było na tym jego voucherze. Mąż wstał pierwszy, odpalił ekspres i zawołał z kuchni: „No to co, działamy?”. Mówił to tym swoim tonem, który niby brzmi miło, a w praktyce jest poleceniem.

Zeszliśmy do garażu. Od razu uderzył mnie zapach smaru i starego drewna. Jedna żarówka na suficie sprawiała, że wszystko wyglądało jeszcze gorzej. Na półkach stały puszki z farbą sprzed nie wiadomo kiedy, w kącie sterczały narzędzia, a na ziemi piętrzyły się pudła jak małe mury.

Mąż klasnął w dłonie i oznajmił: „Dobra, ty weź tę stronę, ja ogarnę stół”. Powiedział to tak, jakbym była tylko dodatkowymi rękami do roboty, a nie jego żoną. Wzięłam czarny worek na śmieci i zobaczyłam, że ręce same zaczynają pracować, jak zawsze.

Próbowałam jeszcze żartować. „To może za pięć lat dostanę voucher na mycie okien?”, rzuciłam. On nawet nie podniósł wzroku, tylko mruknął: „Nie przesadzaj, to jest fajne, zobaczysz”.

„Pudło, które miało zniknąć dekadę temu”

W pewnym momencie odsunęłam stertę przy ścianie i zobaczyłam karton z napisem grubym markerem: „Różne, nie ruszać”. Pamiętałam go. Pamiętałam, jak dziesięć lat temu, przy remoncie, mąż obiecał: „To wyrzucę, tylko teraz nie mam czasu”. Ten karton przestawialiśmy już kilka razy, a on dalej stał, jakby był nietykalny. Taki jego wieczny „zaraz”.

Uklękłam i otworzyłam klapy. W środku były stare kable, pokruszona gąbka, kilka śrubek luzem, a pod tym wszystkim małe paczuszki owinięte w papier. To nie było nic mojego. Do jednej była przyczepiona karteczka, taka z kwiatuszkiem, a na niej czyjeś pismo: „Żebyś pamiętał o sobie. K.”

Przez chwilę myślałam, że to może coś z pracy, jakieś żarty, jakiś sekret Mikołaj. Wyjęłam jeszcze kilka rzeczy: breloczek, staromodny flakonik po wodzie kolońskiej i zdjęcie w kopercie. Na zdjęciu mój mąż był młodszy, trzymał w ręku kubek i śmiał się do obiektywu, a obok stała kobieta, której nie znałam, za to jej ręka na jego ramieniu wyglądała bardzo swobodnie.

Ciepło z policzków jakby mi zgasło. Zrobiło mi się ciężko w brzuchu. Z góry dobiegło radio, które mąż włączył „żeby było raźniej”, a mnie zrobiło się w tym garażu ciasno, jakbym oddychała przez szmatkę.

„Nie chodziło o te prezenty, tylko o to, co z nimi zrobił”

Wyniosłam karton na środek i postawiłam go tak, żeby musiał na niego spojrzeć. Mąż odwrócił się z kluczem francuskim w ręku i spojrzał na mnie, jakbym mu przerwała coś ważnego. „Co jest?” rzucił. I od razu było słychać, że go to denerwuje, a nie interesuje.

- To jest to, co miałeś wyrzucić dziesięć lat temu. Pamiętasz?

- No i? Przecież mówiłem, że kiedyś to ogarnę. Co cię tak rusza, Beata?

Wyciągnęłam karteczkę z „K.” i podałam mu ją pod samą twarz. Bez krzyków, po prostu tak, żeby przeczytał. Wziął ją, przeczytał i wzruszył ramionami. „A to. Stare graty. Jakaś Kasia z dawnych czasów, przesłała mi kiedyś paczkę, co w tym? Leżało, bo szkoda wyrzucać od razu”.

- Szkoda wyrzucać, ale nie szkoda trzymać tego latami w pudle, które ja mam dziś segregować jako prezent rocznicowy?

Milczał chwilę, patrzył na mnie tym wzrokiem, który mówi: „Znowu robisz problem”. Potem westchnął i rzucił: „Nie rób dramatu. Przecież nic się nie dzieje. Sprzątamy, tak?”. Wtedy dotarło do mnie, że dla niego „nic się nie dzieje” znaczy tyle, że ja mam siedzieć cicho.

„Voucher zrealizowałam, tylko nie tak, jak sobie to wyobrażał”

Nie krzyczałam. Po prostu przestałam udawać, że to jest jakiś „wspólny projekt”. Zaczęłam wynosić z garażu rzeczy, które były moje: dwa rowery, jeden stary, drugi kupiony już po tym, jak dzieci wyjechały, bo chciałam jeździć dla siebie. Pompka, kask, torba z narzędziami, które zawsze ginęły pod jego gratami.

Mąż patrzył, jak przenoszę to pod wiatę, i w końcu zapytał: „Co ty robisz?”. Odpowiedziałam spokojnie: „Porządki. Tyle że od siebie zaczynam”. Kartkę z voucherem położyłam na jego stole warsztatowym, obok śrubek, i przycisnęłam magnesem, żeby się nie zwinęła.

Wyszłam do kuchni, wzięłam telefon i zadzwoniłam po ślusarza. Tego, którego poleciła mi sąsiadka, jak zgubiła klucz do piwnicy. Poprosiłam o osobną kłódkę do części garażu i dodatkowy komplet kluczy, tylko dla mnie. Kiedy to mówiłam, moje ręce trochę drżały, ale głos miałam równy.

Jeszcze tego samego dnia spakowałam małą torbę na weekend. Nie robiłam wielkich deklaracji, nie stawałam w drzwiach z przemową. Powiedziałam tylko: „Jadę. Potrzebuję ciszy”. On stał przy zlewie, w rękach trzymał kubek, jakby nie wiedział, czy go umyć, czy rzucić.

Po południu wyjechałam sama do małego pensjonatu nad jeziorem. Znałam go z jednego wyjazdu służbowego. W pokoju pachniało świeżą pościelą, a ja pierwszy raz od dawna nie musiałam patrzeć na czyjeś porozstawiane rzeczy i myśleć, co z nimi zrobić. Na nocnym stoliku położyłam klucze od nowej kłódki, ciężkie i zimne.

W niedzielę, kiedy siedziałam z kawą na tarasie, napisał: „Przesadzasz. Pogadamy, jak wrócisz”. Odpisałam: „Pogadamy. Tylko nie w garażu”. I to było wszystko, co wtedy miałam w sobie. Bez kolejnego sprzątania po jego decyzjach.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.