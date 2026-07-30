"Bratowa zaprosiła mnie na baby shower i kazała przynieść prezent z listy za minimum 500 zł"

„Link od Karoliny brzmiał jak paragon”

Wysłała zaproszenie na czat rodzinny wieczorem. „Kochani, robimy baby shower w sobotę, będzie pięknie, dajcie znać, kto będzie” i dwa serduszka. Brat, Paweł, wkleił gif z tańczącym bobasem, mama odpisała, że już szykuje sałatkę, a ja uśmiechnęłam się do ekranu.

Minutę później przyszła druga wiadomość, już prywatnie. „Sylwia, tu masz listę prezentów, żeby nie było powtórek” i link. Kliknęłam odruchowo i przeleciałam po pozycjach: podgrzewacz do butelek, kamerka do łóżeczka, mata edukacyjna „premium”.

Na dole był dopisek: „Prośba, żeby prezent był z listy, minimum 500 zł, bo robimy to na konkretnym poziomie”. Przeczytałam to dwa razy, jakbym miała nadzieję, że za trzecim zmieni sens. Zamiast tego poczułam, jak mi sztywnieją palce na telefonie.

„W sklepie dziecięcym udawałam, że tylko oglądam”

Po pracy poszłam do dużego sklepu z artykułami dla dzieci, bo chciałam zobaczyć to wszystko na żywo. Pachniało tam plastikową nowością i pudrem, a w alejce stała para, która kłóciła się szeptem o kolor wózka. Przesuwałam dłonią po kocykach i aż mnie śmieszyło, że mam nadzieję, że od tego będzie taniej.

Najtańsza rzecz z listy kosztowała 549 zł. Otworzyłam aplikację bankową, spojrzałam i od razu ją zamknęłam. Nie miałam siły patrzeć na saldo. Przez chwilę pomyślałam nawet o ratach i sama się tego pomysłu przestraszyłam.

Wróciłam do domu i zaczęłam szukać czegoś, co byłoby moje, a nie z linku. Przypomniało mi się, że mama ma całe pudło zdjęć Pawła z dzieciństwa, takich z podpisami na odwrocie. I wtedy pierwszy raz od tej wiadomości poczułam coś innego niż wstyd i złość.

„Napisałam, że zrobię prezent po swojemu, i ona odpisała od razu”

Wieczorem po zmianie myłam w kawiarni ekspres i dalej czułam na dłoniach zapach mleka. Wtedy napisałam do Karoliny. „Słuchaj, bardzo się cieszę z małego, ale nie dam rady finansowo z prezentem za 500. Chcę zrobić coś od serca, okej?” Starałam się brzmieć normalnie, jakbym pisała o czymś zwykłym.

Odpowiedź przyszła szybko, aż poczułam ukłucie w brzuchu. „Sylwia, rozumiem, ale to psuje atmosferę. Dziewczyny też kupują z listy, nie chcę, żeby było niezręcznie.” To „dziewczyny” zabrzmiało tak, jakby siedziały obok i słuchały, co odpisze.

Siedziałam na łóżku z laptopem i otwartym edytorem do albumu, a obok leżały stare zdjęcia, które pożyczyłam od mamy. Patrzyłam na jedną fotografię, gdzie Paweł ma siedem lat i trzyma mnie na rękach jak lalkę, bo byłam wtedy malutka. I myślałam: naprawdę to ma być niezręczne, że przynoszę coś, czego nie da się skasować na kasie?

„Paweł odebrał telefon szeptem, jakby nie chciał, żeby ktoś słyszał”

Nie wytrzymałam i zadzwoniłam do brata. Odebrał po kilku sygnałach. W tle grał telewizor i ktoś przestawił krzesło. Zapytałam wprost: „Paweł, co to za minimalna kwota? To jakiś żart?”

- Sylwia, ja… ja wiem, że to głupio brzmi.

- To nie brzmi głupio, tylko jak wymuszenie. Ty się na to zgadzasz?

- Karolina się nakręciła z koleżankami. One robiły takie imprezy i… wiesz, ona teraz wszystko przeżywa. A ja nie chcę awantury przed porodem.

Po tych słowach dotarło do mnie, że nie tylko ja czuję się tu jak ktoś gorszy. On też. Tyle że on ma to na co dzień, a ja byłam tylko gościem, od którego oczekuje się koperty, tylko w wersji dla niemowlaka.

„W restauracji wszystko błyszczało, a ja trzymałam torbę jak coś podejrzanego”

W sobotę weszłam do restauracji z torbą, a w niej album owinięty w szary papier i wstążkę z pasmanterii. Przy wejściu stała ścianka z balonów w kolorze złota i beżu, a na stolikach były małe karteczki z imionami, jak na weselu. Kelnerka wskazała mi miejsce. Dopiero wtedy zobaczyłam, że obok każdego talerza leży bilecik: „Dziękujemy za wspólne świętowanie”. Wszystko było śliczne, aż za śliczne.

Karolina miała białą sukienkę i makijaż jak na sesję zdjęciową. Przywitała mnie uśmiechem, ale od razu spojrzała na torbę. „O, to to?” zapytała takim tonem, jakby pytała o rachunek.

Wokół kręciły się jej koleżanki, każda z paznokciami jak z katalogu. Na stoliku z prezentami rosła wieża pudeł, a na wielu były naklejki ze sklepów, które kojarzyłam tylko z witryn w galerii. Postawiłam torbę z boku, jakbym naprawdę miała się czego wstydzić.

Gdy usiedliśmy, rozmowa kręciła się wokół tego, kto co kupił i jak „najlepiej jest brać te sensoryczne rzeczy, bo one są teraz polecane”. W pewnym momencie jedna z dziewczyn rzuciła: „No i ważne, żeby nie oszczędzać na dziecku”. Popatrzyła na mnie krótko, a ja poczułam, że policzki mam gorące.

„Kiedy otworzyła album, zrobiło się niezręcznie cicho”

Otwieranie prezentów szło po kolei, jak w planie. Karolina siedziała na krześle z poduszką pod plecami, a obok stał Paweł, trochę z boku, w koszuli, której nie lubił. Koleżanki podawały jej pudełka, ona robiła „ooo” i „ach”, a ktoś nagrywał telefonem.

W końcu ktoś wyciągnął moją torbę. Karolina spojrzała na papier, potem na mnie, i uśmiechnęła się tak, jak się uśmiecha do obcego w windzie. Rozwinęła wstążkę i otworzyła album.

Przez chwilę widziałam tylko, jak jej palec zatrzymuje się na zdjęciu Pawła z przedszkola, gdzie ma krzywo obciętą grzywkę. Potem przewróciła stronę i natrafiła na fotografię mamy w kuchni, tej starej, z boazerią, którą pamiętam z dzieciństwa. Na dole przykleiłam małą kopertę z karteczką: „Na pierwsze zdjęcia twojego dziecka i nasze rodzinne historie”.

Nie było żadnego „wow” na głos, tylko cisza, jakby w restauracji nagle wyłączyli muzykę. Paweł podszedł bliżej, zajrzał Karolinie przez ramię i powiedział cicho: „Ty serio to zrobiłaś?”

- Tak. Zrobiłam to po swojemu, bo nie mam zamiaru kupować sobie miejsca w rodzinie prezentem.

Karolina zamknęła album trochę za szybko, ale nie odłożyła go od razu. Spojrzała na mnie, potem na koleżanki, które udawały, że poprawiają serwetki. „To… ładne” powiedziała w końcu, jakby to słowo miało jej przejść przez gardło na siłę.

Nie zrobiłam sceny. Zjadłam kawałek ciasta, wypiłam herbatę i powiedziałam Pawłowi przy wychodzeniu, że jak będzie chciał pogadać bez całej oprawy, to ja jestem. Gdy wyszłam na chłodne powietrze, miałam wrażenie, że dopiero wtedy mogę oddychać normalnie.

Parę dni później Paweł przysłał mi zdjęcie albumu stojącego na komodzie w ich salonie. Bez komentarza, tylko zdjęcie i kawałek ręki Karoliny w tle. Odpisałam „fajnie”, bo serio nie wiedziałam, co innego, ale zrobiło mi się jakoś lżej. Jakby dało się w tę całą pokazówkę wcisnąć coś normalnego.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.