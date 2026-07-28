"Przyjaciółka przyszła na moje rozstanie z tortem i balonami"

„W salonie pachniało kartonami, a ja jadłam suchą bułkę nad zlewem”

Minęły dopiero dwa dni od rozstania, ale w mieszkaniu wszystko stanęło w miejscu. Michał zabrał większość rzeczy, a te, których nie chciał, zostawił w pudełkach pod oknem. Nie miałam siły ani ich wyrzucić, ani oddać, ani nawet na nie patrzeć.

Pracowałam z domu, więc komputer stał na stole obok niedopitej kawy. Próbowałam pisać tekst o „nowym sezonie sneakersów”, ale co chwilę zawieszałam się na ekranie i wpatrywałam w kursor, jakby miał mi coś podpowiedzieć. W głowie miałam tylko jedno: sześć lat i koniec.

Włączyłam pralkę tylko po to, żeby w mieszkaniu było słychać cokolwiek poza moją głową. Potem zjadłam suchą bułkę nad zlewem, nie wyjmując nawet talerza. Byłam w trybie przetrwania, bez żadnej estetyki.

„Zadzwonił domofon, a w głosie Kasi od razu było słychać euforię”

Kasia jest moją przyjaciółką jeszcze ze studiów. Z tych, które zawsze wszystko ogarniają. Potrafiła w tydzień zorganizować wyjazd, urodziny-niespodziankę, przeprowadzkę, terapię i plan oszczędzania, jeśli jej na to pozwolić. Ja zwykle pozwalałam, bo to było wygodne.

Tym razem próbowałam to uciąć. Przynajmniej w teorii. Napisałam jej wieczorem: „Nie przyjeżdżaj jutro. Potrzebuję ciszy”. Odpisała tylko serduszko i „Jasne, rozumiem”. Pomyślałam, że może naprawdę rozumie.

Domofon zadzwonił w południe. Pamiętam, bo odruchowo spojrzałam na telefon, jakby to miało coś wyjaśnić. „Lenka, otwieraj, mam coś, co ci poprawi humor!” powiedziała takim tonem, jakby stała pod drzwiami z biletem na koncert, a nie z moją żałobą.

Otworzyłam. Z przyzwyczajenia, bo jak ktoś dzwoni, to się otwiera. I z czegoś jeszcze, bardziej wstydliwego, z lęku, że jeśli nie otworzę, to wyjdę na niewdzięczną.

„Weszła z balonami i tortem, jakby przyszła na urodziny, a nie po rozstaniu”

Najpierw zobaczyłam balony. Dwa wielkie, złote, w kształcie gwiazd, ocierające się o futrynę. Potem torbę z cukierni, a w niej tort w białym pudełku, które Kasia trzymała jak relikwię.

„No dobra, powiedz, że to nie jest cudowne” rzuciła, rozpinając płaszcz. Miała czerwoną szminkę i te swoje kolczyki kółka, które zakłada, kiedy chce wyglądać na niezniszczalną. Zrobiło mi się dziwnie, bo ja nie miałam na nic siły. Ja ledwo stałam na nogach.

Postawiła pudełko na stole, dokładnie obok mojego laptopa i niedopitej kawy. Otworzyła wieko z dumą, a ja zobaczyłam napis z lukru: „WOLNOŚĆ SMAKUJE SŁODKO”. Nie było tam nawet mojego imienia. Tylko hasło, jak z kubka z jakiejś sieciówki.

- Kasia, ja nie chcę tortu.

- Przestań. Każda chce tortu. To jest na początek twojego nowego życia.

„Zanim w ogóle ogarnęłam, co się dzieje, zadzwonił dzwonek do drzwi”

Próbowałam się uśmiechnąć, z automatu. Usiadłam na kanapie, tej samej, na której Michał kiedyś zasypiał z pilotem w dłoni, a ja udawałam, że mnie to bawi. Kasia krzątała się w kuchni, wyciągała talerzyki, jakby to był plan od dawna.

„Zrobiłam ci małą niespodziankę” powiedziała, nalewając do szklanek prosecco, które przyniosła w plecaku. Prosecco. Jakby mój żołądek był gotowy na bąbelki i udawanie, że jest fajnie. Chciałam powiedzieć: „Nie”, ale w gardle miałam coś jak węzeł, zbyt gruby, żeby przełknąć.

Wtedy rozległ się dzwonek do drzwi. Krótki, pewny. Kasia nawet nie spojrzała na mnie pytająco, tylko od razu ruszyła do przedpokoju, jak gospodyni.

- Kto to jest? zapytałam, choć już czułam odpowiedź w skroniach.

- Dziewczyny! Musisz mieć wsparcie. Napisałam do Pauliny i Oli, bo one cię uwielbiają, a poza tym trzeba to odczarować.

„Mój smutek stał się eventem, a ja nie byłam nawet gospodarzem”

W salonie nagle zrobiło się głośno. Zapach perfum, śmiech, szelest torebek i kurtek. Paulina przyniosła chipsy „na słono”, Ola wpadła z bukietem tulipanów, które postawiła w wazonie po mojej stronie stołu, jakby to była scena. Ktoś powiedział: „Lenka, w końcu!”, jakbyśmy się spotkały na baby shower.

Stałam oparta o oparcie krzesła, patrząc na kartony z rzeczami Michała, które teraz wyglądały jak dekoracja. Jedno pudełko było lekko otwarte, wystawał z niego jego stary sweter. Przez moment miałam wrażenie, że ten sweter jest jedyną rzeczą w tym mieszkaniu, która mnie nie męczy.

Kasia kroiła tort. Kroiła tak, żeby każdemu trafił się kawałek z napisem. Bo ma „ładnie wyglądać”. Kiedy podała mi talerzyk, zobaczyłam, że na moim jest fragment słowa „WOL”. Pomyślałam, że nawet ten lukier mnie ustawia.

„No mów, jak się czujesz” zapytała Ola, a ja nie wiedziałam, czy mam powiedzieć prawdę, czy wersję do towarzystwa. Zanim odpowiedziałam, Kasia wtrąciła: „Lenka jest dzielna, ja ją znam. Dzisiaj robimy reset”. Siedziałam u siebie i miałam wrażenie, że ktoś właśnie robi ze mnie projekt do ogarnięcia.

„Zobaczyłam jej telefon i nagle dotarło do mnie, po co są te balony”

Poszłam do kuchni niby po wodę, a tak naprawdę po chwilę bez oczu na mnie. Kiedy nalałam sobie kranówki, usłyszałam za plecami charakterystyczne kliknięcie aparatu w telefonie. Kasia stała przy blacie, lekko pochylona, robiła zdjęcie tortu, a potem zdjęcie balonów na tle mojego okna.

„Nie, czekaj, jeszcze raz” mruknęła do siebie, przesuwając talerzyk, żeby okruszki nie psuły kadru. Na ekranie widziałam już gotową relację. Mój salon, moje pudełka, nawet moja ręka z kubkiem w rogu kadru. A na górze gotowy napis: „Rozstaniowy reset u Leny. Nowy rozdział!”

W pierwszej chwili stałam jak przyklejona. Potem zobaczyłam, że dodała ankietę: „Team wolność czy team miłość?”. Ścisnęło mnie w żołądku, aż zrobiło mi się niedobrze.

- Kasia, co ty robisz? zapytałam cicho, bo głos mi się łamał na końcówkach.

- Relację, spokojnie. To motywujące, ludzie cię wesprą. Zobaczysz, ile będzie wiadomości.

- Ja nie chcę komentarzy. Ja nie chcę, żeby ktoś to oglądał.

Kasia spojrzała na mnie tak, jakby naprawdę nie rozumiała, że można nie chcieć tego wrzucać do internetu. „Przecież nie pokazałam twojej twarzy” powiedziała, jakby chodziło o przepisy, a nie o granice, które właśnie przejechała.

Wróciłyśmy do salonu, a ja już nie słyszałam, o czym rozmawiają dziewczyny. Widziałam tylko tort i napis, który nagle przestał być śmieszny, a zaczął być obcy, nachalny. Czułam, jak w środku rośnie mi upór, taki cichy, ciężki.

Podniosłam zapalniczkę, którą Kasia położyła obok tortu, bo oczywiście miały być świeczki. Zapaliłam je odruchowo, jakby to był punkt programu, którego nie wypada pominąć. Płomienie drgały, a ja patrzyłam na nie chwilę dłużej, niż wypadało.

Zgasiłam je jednym wydechem. Nie teatralnie, po prostu, krótko. Dym poszedł do góry i nagle zrobiło się cicho. Jakby wszystkim na sekundę dotarło, że to nie jest żadna uroczystość.

- Dziewczyny, ja dziś nie dam rady. Proszę was, wyjdźcie. Powiedziałam to i odstawiłam talerzyk na stół, bardzo ostrożnie, jakbym miała się zaraz rozsypać.

Paulina otworzyła usta, Ola spuściła wzrok na tulipany. Kasia od razu weszła w tryb: „Lenka, nie przesadzaj, my tu dla ciebie…”.

- Nie. Dla mnie to jest teraz cisza, powiedziałam, patrząc na Kasię już bez uśmiechu. Obecność nie polega na reżyserowaniu cudzego kryzysu.

Nie krzyczałam. Po prostu stałam w swoim salonie, między balonami a kartonami, i mówiłam wolno, żeby nie uciec w płacz. Kasia patrzyła na mnie jeszcze przez chwilę, jakby szukała wersji, w której to ona ma rację, a potem bez słowa zaczęła zbierać swoje rzeczy.

Gdy drzwi się za nimi zamknęły, w mieszkaniu zostało prosecco w szklankach, okruszki na stole i tort z napisem, który nagle wydawał się dziecinny. Usiadłam na podłodze obok kartonów i dopiero wtedy zauważyłam, że ręce mi się trzęsą. Wzięłam telefon, zobaczyłam powiadomienie z aplikacji, ktoś zdążył już odpisać na ankietę Kasi, i pierwszy raz od dwóch dni wyłączyłam internet.

Tego wieczoru zjadłam kawałek tortu łyżeczką prosto z pudełka, bez talerza, bez świeczek, bez hasła w głowie. Lukier był za słodki. I może właśnie o to chodzi, że nie wszystko po rozstaniu musi wyglądać dobrze. Nie wszystko musi nadawać się do relacji i do pokazywania innym.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.