"Sąsiad podlewał moje kwiaty tak gorliwie, że utopił mi balkon"

„Poprosiłam o podlewanie, nie o urządzanie mi balkonu”

Mam na imię Irena, mam 64 lata. Od ośmiu lat jestem wdową. Mieszkam w bloku, gdzie wszyscy się niby znają, ale każdy ma swoje granice. Czasem te granice są naprawdę cienkie. Mój balkon to mój mały ogród, mój porządek i mój spokój.

Przed wyjazdem do sanatorium miałam na głowie zwykłe rzeczy: ciśnieniomierz, dres, książkę, leki. Pelargonie też trzeba było ogarnąć, bo było sucho i bez wody szybko klapną. Pan Marian z mieszkania obok akurat wychodził na klatkę, więc zagadałam.

- Panie Marianie, podleje mi pan kwiaty? Co drugi dzień, dobrze? Zostawię klucz pod wycieraczką, tylko na ten tydzień.

- Pani Irenko, proszę się nie martwić. Ja mam rękę do roślin. Pani wróci, a tu będzie jak w ogrodzie botanicznym.

„Wróciłam z sanatorium i myślałam, że w domu czeka mnie spokój”

Sanatorium jak to sanatorium. Kolejki do zabiegów, rozmowy o kręgosłupach i wieczorne tańce, na które patrzyłam raczej z boku. Odpoczęłam. Zjadłam zupę bez pośpiechu. Nawet zaczęłam znów dobrze spać.

W drodze powrotnej kupiłam w kiosku krzyżówki, bo miałam plan: rozpakować się, zrobić herbatę w moim kubku i usiąść na balkonie. Chciałam popatrzeć na ludzi na chodniku i sprawdzić, czy pelargonie nadal mają te czerwone główki, które tak ładnie wyglądają na tle szarego bloku.

Na klatce schodowej minęłam panią Zosię z trzeciego, która zawsze wie pierwsza. Uśmiechnęła się jakoś dziwnie i powiedziała: „O, już pani jest”. Powinnam była wtedy coś skumać, ale byłam jeszcze w trybie „sanatorium”. Człowiek wraca, oddycha i myśli, że już będzie tylko dobrze.

„Otworzyłam balkon i od razu wiedziałam, że jest źle”

Najpierw zobaczyłam ślady wody na panelach w salonie, takie nierówne, jakby ktoś chodził z mokrymi stopami. Przez moment pomyślałam, że może coś chlapnęłam przed wyjazdem, ale ja zawsze sprzątam na błysk, zanim zamknę mieszkanie. Potem usłyszałam kapanie, jak w łazience, kiedy ktoś źle zakręci kran.

Drzwi balkonowe ciężko się otworzyły, bo dywanik przy progu był nasiąknięty. Wyszłam i dosłownie stanęłam w kałuży. Balkon błyszczał, ale nie dlatego, że był czysty. Woda stała w zagłębieniach i przelewała się po płytkach przy progu.

Pelargonie owszem, żyły. Tylko że stały w innych miejscach, poustawiane równo jak w sklepie. A na środku, na tej mokrej podłodze, stała moja zielona konewka, do połowy pełna, jakby ktoś ją zostawił na chwilę i miał wrócić po nią zaraz. Poczułam, jak mi się kark napina, a w gardle robi się suchy kłębek.

„Pan Marian był dumny, a ja patrzyłam na mokrą podłogę”

Zanim zdążyłam coś z tym zrobić, ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłam i pan Marian stał z miną człowieka, który przyniósł dobre wieści. Uśmiech miał taki szeroki, że aż mu policzki podskakiwały.

- No i jak, pani Irenko? Pięknie, prawda? Podlewałem codziennie, bo było gorąco. Niech pani zobaczy, jakie mają liście.

Popatrzyłam na niego i na moje mokre skarpetki. W głowie od razu zobaczyłam spółdzielnię i te wszystkie formularze, jak człowiek kogoś zaleje albo sam ma zalane. Podłoga na balkonie była wybrzuszona przy drzwiach, a fugę w jednym miejscu aż wypchnęło.

- Panie Marianie, ja prosiłam raz na dwa dni. I żeby wody nie lać jak do basenu, bo to balkon, nie ogródek.

„Wyszło, że zaglądała też jego siostra”

On momentalnie spoważniał, jakby mu ktoś zgasił światło. Zrobił krok do przodu, zobaczył tę kałużę i zamiast przeprosić, wzruszył ramionami. Po prostu stał jak obrażony i było widać, że on serio uważa, że tak trzeba.

- Pani Irenko, ja chciałem dobrze. A poza tym… moja siostra też zaglądała. Ona się zna. Powiedziała, że pani ma kwiaty w złych miejscach, bo słońce inaczej pada. To poprzesuwała, żeby miały lepiej.

Stałam i słuchałam, i czułam, jak mi to „moja siostra też zaglądała” siada na żołądku ciężej niż cała ta woda na balkonie. I wtedy do mnie dotarło, że ten klucz pod wycieraczką to w zasadzie zaproszenie dla obcych do mojego domu. A ja, głupia, myślałam tylko o pelargoniach.

- Czy pan mnie pytał, czy ja chcę, żeby ktoś obcy wchodził mi na balkon?

- Przecież to tylko balkon. Pani chyba przesadza. Konewka taka mała, to siostra wzięła wiadro, żeby porządnie podlać.

„Oddałam mu konewkę i powiedziałam wprost”

Wzięłam głęboki oddech, poszłam na balkon i podniosłam konewkę. Była zimna od tej stojącej wody, a uchwyt śliski. Przez chwilę patrzyłam na pelargonie. Wyglądały dorodnie, fakt. Tylko ja wolałabym, żeby były po prostu moje, a nie „poprawione” cudzym pomysłem.

Wróciłam do przedpokoju i podałam mu konewkę. On spojrzał na nią, jakby to był prezent zwrotny po urodzinach. Na klatce ktoś zamknął drzwi, echo się odbiło i nagle zrobiło się bardzo cicho.

- Panie Marianie, dziękuję za chęci, ale ja nie potrzebuję, żeby mi pan urządzał balkon i wpuszczał rodzinę, bo „siostra się zna”. Następnym razem moje kwiaty wolą uschnąć niż zostać uratowane wbrew instrukcji.

Chciał coś powiedzieć, miał już to „ale pani Irenko…”, tylko że mu utknęło. W końcu skinął głową, wziął konewkę i wyszedł. Zamknęłam drzwi, wytarłam próg starym ręcznikiem i dopiero wtedy poczułam ulgę. Nie po sanatorium, tylko po tym, że u siebie znowu mam porządek. Balkon jeszcze długo schnie, ale przynajmniej nikt mi go już nie „ratuje”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.