"Kupiłem ojcu robota sprzątającego. Obraził się, że uznałem go za starego"

„Pudełko stało jak wyrzut sumienia, tuż obok jego kul”

Ojciec mieszka sam w starym bloku. Na klatce jest lastryko i ten zapach gotowania, który zawsze siedzi w ścianach. Kiedy wszedłem, najpierw trzasnął zamek, a potem usłyszałem krótkie: „wejdź”. Ton był taki, jakby robił mi łaskę. W przedpokoju leżały kule, a on uparcie chodził bez nich. Podpierał się ściany, jakby chciał wszystkim udowodnić, że daje radę.

Pudełko z robotem postawiłem pod wieszakiem, obok jego butów ustawionych równo jak w wojsku. Przez chwilę nawet mnie to rozbawiło. Robot w jego mieszkaniu, a obok meblościanka, którą pamiętam jeszcze z podstawówki. Odsunąłem krzesło i spojrzałem na podłogę. Były na niej świeże smugi po mopie, takie nierówne, jak zawsze.

„Jak się czujesz?” zapytałem, bo zawsze zaczynam od tego samego. On wzruszył ramionami i popatrzył na moje ręce, jakbym trzymał w nich coś podejrzanego. Wtedy dotarło do mnie, że dla niego to pudełko nie było prezentem, tylko komunikatem.

„To miało być ułatwienie, a wyszło jak oskarżenie”

Przyjechałem po pracy z zakupami i z myślą, że załatwię to szybko. Mam dwójkę dzieci, swoje ciągłe „tato, gdzie jest…”, rachunki i pośpiech. A ojciec po operacji to było coś, czego nie umiałem odpuścić. Nie chodziło o żadną checklistę. Bałem się po prostu, że jak mu się zakręci w głowie, to nie będzie miał kogo zawołać.

Usiedliśmy w kuchni. Postawił na stole herbatę w szklankach z metalowym koszyczkiem. Zawsze twierdził, że wtedy smakuje „jak trzeba”. Przez chwilę rozmawialiśmy normalnie, o dzieciach, o tym, że na klatce znowu zepsuli domofon.

W końcu wskazałem na przedpokój. „Przywiozłem ci coś praktycznego. Żebyś nie latał z mopem, dopóki kolano nie wróci do formy.” Zobaczyłem, jak zaciska szczękę. Od razu wiedziałem, że trafiłem w czuły punkt.

„Nie będziesz mi tu robił domu opieki”

Wstał za szybko, jak na to kolano. Przeszedł do przedpokoju, stanął nad pudełkiem i nawet go nie dotknął. Spojrzał na mnie tak, jakby był ode mnie większy, i powiedział: „To jest dla starych ludzi. Ty już mnie do tej grupy zaliczyłeś?”

- Kupiłem, bo to wygodne. Nie dlatego, że jesteś…

- Że jestem jaki? Niedorozwinięty? Nie umiem podłogi umyć?

Od razu zrobiło się duszno. W tym wąskim korytarzu każdy krok brzmiał jak pretensja. A pudełko stało przy drzwiach i tylko dolewało oliwy do ognia. „Tato, spokojnie. To tylko sprzęt” powiedziałem. I od razu poczułem, że tym „tylko” go wkurzyłem, bo dla niego to nie był sprzęt, tylko duma.

On odwrócił się do wieszaka i zaczął poprawiać kurtkę, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. „Ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś wyręczał. Całe życie wszystko robiłem sam” powiedział już ciszej. I w tym „sam” było więcej strachu niż złości, tylko że u niego te rzeczy zawsze chodziły parami.

„Próbowałem odpuścić, ale ten karton mnie nie wypuszczał”

Nie cisnąłem dalej. Zapytałem, czy zje obiad. Wyciągnąłem z torby pierogi, bo wiem, że tego nie wybrzydza. Ojciec jadł powoli, jakby nawet przy pierogach musiał pilnować, czy go nie „uczę życia”. Co chwilę spoglądał w stronę przedpokoju, jakby pudełko miało nagle zacząć mówić.

„Dobra, zostawmy to. Rozpakujemy kiedy indziej” powiedziałem, chociaż w środku mnie skręcało. Nie chodziło o pieniądze, tylko o to, że chciałem mu dać coś, co realnie zdejmie z niego obowiązek. A on widział w tym etykietę z napisem „stary”.

Przed wyjściem spróbowałem jeszcze raz, łagodniej. „To chociaż sprawdźmy, jak to jeździ. Dzieci by miały frajdę, jak następnym razem przyjadą.” Ojciec wzruszył ramionami. „Dzieci to dzieci. A ja nie jestem zabawką do testowania.”

Zamknął mi drzwi szybciej niż zwykle. Zostałem na klatce i słyszałem, jak przekręca klucz jeszcze raz. Jakby chciał zamknąć nie tylko drzwi, ale też temat. Pudełko zostało po jego stronie, nierozpakowane, idealnie równe przy drzwiach.

„Sąsiadka powiedziała jedno zdanie i nagle wszystko miało sens”

Schodziłem na dół, kiedy drzwi z mieszkania obok uchyliły się i wychyliła się pani Teresa, ta, która zawsze wie, kto komu wynosi śmieci. „Panie Łukaszu” zawołała ciszej, jakby to była jakaś tajemnica. Spojrzała na moje dłonie, jakby szukała w nich reklamówki albo dowodu, że jestem „tym dobrym synem”.

„Niech pan się nie obraża na ojca, on się teraz wszystkiego boi” powiedziała. Zatrzymałem się na półpiętrze. Ona poprawiła sweter i dodała: „Niedawno znalazłam go na korytarzu. Poślizgnął się, bo mył podłogę. Prosił, żebym nikomu nie mówiła, bo wstyd.”

Poczułem, jak mi twardnieją palce na poręczy. Obraz ojca leżącego gdzieś tutaj, między drzwiami a schodami, wbił mi się w głowę mocniej niż cała nasza kłótnia. I to jego „nikomu” od razu mi się skleiło z tym, jaki on jest. Najpierw zaciśnie zęby, a dopiero potem pomyśli o bólu.

Wróciłem pod jego drzwi i przez chwilę stałem z ręką na dzwonku. Nie chciałem wpaść w rolę syna, który przychodzi „ratować”, bo wiedziałem, jak to w nim odpala. Ale nie mogłem też udawać, że to tylko urażona duma i pudełko w przedpokoju.

„Nie włączyłem robota na siłę, tylko zaprosiłem go do testu”

Zadzwoniłem. Ojciec otworzył po chwili, zdziwiony, z tym samym napięciem w twarzy. „Zapomniałeś czegoś?” spytał. Zobaczyłem, że jednak stoi z kulą, tylko próbuje ją schować za nogą.

- Tato, pani Teresa mówiła, że się przewróciłeś. Dlaczego mi nie powiedziałeś?

- Bo nie ma o czym. Potknąłem się i tyle. Nie rób sensacji.

Wziąłem oddech i odpuściłem przepychankę. „Nie chcę cię upokarzać prezentami. Ale też nie chcę się dowiadywać od sąsiadki, że leżałeś na korytarzu. Zróbmy tak: rozpakujemy to razem, jak nowy gadżet. Ty ogarniasz, ja tylko przeczytam instrukcję, bo ty zawsze udajesz, że jej nie potrzebujesz.”

To była drobna rzecz, ale zobaczyłem, że coś w nim puszcza. Kącik ust drgnął, jakby chciał się uśmiechnąć i jednocześnie mu nie wypadało. „Instrukcja jest dla tych, co nie myślą” burknął, ale już bez żaru.

Rozcięliśmy taśmę nożem do chleba, bo oczywiście nie mógł znaleźć nożyka. Ojciec wyciągał wszystko z pudełka ostrożnie, jakby składał model. Jakby ten robot miał mu zabrać coś więcej niż mop. Kiedy robot pierwszy raz zapiszczał i ruszył, ojciec odruchowo cofnął stopę, potem spojrzał na mnie i powiedział: „No dobra. Sprytne. Ale ja mu nie będę kibicował.”

Nie musiał. Usiadł na krześle w przedpokoju, ja przykucnąłem obok i patrzyliśmy, jak urządzenie objeżdża listwę pod ścianą. W ciszy, która tym razem nie była obrażaniem się. A pudełko, puste, oparte o szafkę, przestało wyglądać jak dowód słabości. Bardziej jak coś, do czego można się przyzwyczaić, jeśli nikt nikomu nie udowadnia, kto tu jest „niedołężny”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.