"Mama znalazła moje testy ciążowe i zadzwoniła do całej rodziny przed moim partnerem"

„Mieszkanie po remoncie dalej było placem budowy, tylko już w naszym salonie”

Remont teoretycznie skończyliśmy dwa dni wcześniej, ale „skończyli” to było duże słowo. Wszędzie stały kartony, pod ścianą opierały się listwy, a w kuchni brakowało połowy rzeczy, bo „gdzieś są”. Jestem projektantką wnętrz, więc powinnam ogarniać takie rzeczy. A nie mogłam znaleźć własnej ładowarki.

Paweł próbował robić dobrą minę. Rozpakowywał talerze i mówił, że „w końcu jest ładnie”, chociaż sam się potykał o wiadro po farbie. Ja miałam w głowie coś zupełnie innego, ale nic nie mówiłam. Bałam się, że jak to wypowiem, to wszystko się rozsypie.

W szufladzie w łazience miałam schowany drugi test. Pierwszy zrobiłam rano, przed wyjściem do klienta. Kreska była blada. Taka, że człowiek patrzy i dalej nie wie, co ma myśleć.

„Testy kupiłam odważnie, a w domu nagle zaczęłam je chować”

Stałam w aptece i udawałam, że szukam plastrów, żeby tylko nie podejść od razu do okienka. Potem powiedziałam szybko: „Poproszę dwa testy”, tak jakbym zamawiała bułki. Farmaceutka spojrzała normalnie, ja i tak poczułam, że czerwieni mi się szyja.

W domu wrzuciłam opakowania do torby z papierami, ale jedno pudełko zostało na wierzchu. Zostało, bo rano spieszyłam się tak, że nawet nie chciałam patrzeć na kosz. Wcisnęłam je pod wierzch papierów, jakby to miało cokolwiek ukryć.

Plan był prosty: po pracy chciałam zrobić badanie z krwi, a wieczorem usiąść z Pawłem na podłodze w salonie, zamówić pizzę i spokojnie mu powiedzieć. Chciałam najpierw usłyszeć od niego „okej” albo „boję się”. Po naszemu, w cztery oczy, a nie w wersji na telefony po rodzinie.

I wtedy zadzwoniła mama, że w sobotę może przyjechać i „zrobić porządek, bo wy się w tym pogubicie”. Powiedziałam, że nie trzeba. Ona odpowiedziała swoim tonem, który nie jest pytaniem: „Trzeba”.

„Mama znalazła pudełko i ruszyła z telefonami”

Tego dnia musiałam jechać do klientki na pilną konsultację i nie dało się tego przełożyć. Mama miała klucze, bo czasem podlewa nam kwiaty, kiedy wyjeżdżamy. Paweł został, żeby ogarnąć kratki wentylacyjne i resztki folii ochronnych z okien.

Kiedy wróciłam, usłyszałam najpierw jej głos w przedpokoju. Mówiła do telefonu głośniej niż zwykle, jakby bała się, że rozmówca nie usłyszy radości. W ręku trzymała ścierkę, a na stole leżał rodzinny album. Już go zdążyła wyciągnąć, jakby miało być zaraz wielkie ogłoszenie.

Odstawiłam torbę, a ona tylko zakryła mikrofon dłonią i syknęła do mnie: „Cicho, bo babcia płacze ze szczęścia”. Zrobiło mi się zimno w środku. Serio, jakby ktoś uchylił okno na klatkę. Jeszcze nawet nie powiedziałam „cześć”.

- Kasia już jest w domu! No, kochanie, powiedz babci, bo ona nie dowierza!

„Weszłam do domu i od razu dostałam gratulacje”

Przez chwilę tylko na nią patrzyłam, a w głowie miałam: to się dzieje naprawdę? Paweł stał w kuchni z rękami mokrymi od płynu do naczyń i też wyglądał, jakby ktoś mu podmienił scenariusz. A mama promieniała, jakby właśnie wygrała los na loterii.

- Mamo, o czym ty mówisz? Co ty im powiedziałaś?

- No co? Znalazłam w koszu pudełko. Kasia, nie udawaj. To przecież cudowna wiadomość. Ciotka Ela już wie, Anka też. Babcia płacze ze szczęścia.

Telefon przejęłam od niej odruchowo. W słuchawce usłyszałam babcię: „Kasiu, kochanie, ja już się modlę, żeby było zdrowe”. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć, więc wyplułam z siebie coś, co brzmiało jak kłamstwo i prawda jednocześnie: „Babciu, jeszcze nic nie wiem na pewno”.

Po odłożeniu słuchawki zobaczyłam, że mam już pięć nieodebranych połączeń od kuzynki i wiadomość: „Kiedy termin?”. W tym samym czasie Paweł patrzył na mnie, jakby próbował odczytać z mojej twarzy, czy ja to planowałam. Nie planowałam nawet, że mama przyjdzie do łazienki bez pukania, a co dopiero, że zadzwoni do wszystkich.

„W laboratorium udawałam, że nie widzę telefonu”

W poniedziałek rano siedziałam w poczekalni na badanie z krwi, a obok mnie kobieta przewijała niemowlaka. Gniotłam w dłoni numerek i patrzyłam na plakat o „spokojnym oczekiwaniu”, jakby ktoś robił sobie żarty. Spokojne było tylko to, że telefon leżał ekranem do dołu i udawałam, że go nie słyszę.

Weszłam do gabinetu, podałam nazwisko, datę urodzenia, jak zawsze. Pielęgniarka zapytała, czy to do bety HCG. Kiwnęłam głową i poczułam, że mam sucho w ustach. Tak zwyczajnie, ze stresu.

Wynik miał być po południu, ale moja rodzina już od rana żyła terminami, imionami i poradami, żebym „jadła buraki na krew”. Kuzynka wysłała mi link do wózka, ciotka Ela napisała: „Nie dźwigaj, dziecko, bo to ważne”. A ja nie wiedziałam, czy w ogóle mam komu opowiadać.

Kiedy w końcu otworzyłam maila z laboratorium, zobaczyłam liczbę i dopisek, że „do weryfikacji, zalecane powtórzenie”. Nie było fajerwerków. Była taka szara niepewność, która siedzi w człowieku i nie daje się jej odłożyć na bok.

„Usiedliśmy z Pawłem i ustaliliśmy granice”

Wróciłam do domu i Paweł zrobił mi herbatę, chociaż zwykle pijemy kawę. Od razu wiedziałam, że to nie będzie normalny wieczór. Nie pytał od razu o wynik, tylko usiadł naprzeciwko, na tej samej podłodze, na której mieliśmy jeść pizzę w moim wymarzonym scenariuszu. Przez chwilę słyszeliśmy tylko stukanie rur, które po remoncie wydawały nowe dźwięki.

- Jak wyszło? – zapytał w końcu cicho.

Pokazałam mu ekran telefonu. Przeczytał, odłożył go na bok i przyciągnął mnie do siebie. Bez słów, bez „a nie mówiłaś”, bez „twoja mama”. Wtedy dopiero poczułam, że nie muszę udawać przed nim niczego.

- Zadzwońmy do niej razem.

- Bo jak zadzwonię sama, to albo się popłaczę, albo powiem za ostro.

Wybrałam numer, a Paweł trzymał mnie za rękę tak mocno, że aż poczułam puls. Mama odebrała od razu, jakby siedziała z telefonem w dłoni.

- No i co, córeczko? Już wszystko wiadomo? – wpadła w słuchawkę z tym swoim radosnym napięciem.

- Mamo, to ja i Paweł – zaczęłam. – Wynik jest niejednoznaczny. Powtórzę badanie. Ale to nie jest nawet najważniejsze. Najważniejsze jest to, że o takich rzeczach mówimy my. Jak będziemy gotowi. I tyle.

W słuchawce zapadła cisza, taka prawdziwa, bez teatralnego wzdychania. Potem usłyszałam tylko: „Ja… ja chciałam dobrze”. I pierwszy raz od dawna zabrzmiało to szczerze. Jakby do niej dotarło, że w cudzych rzeczach się nie grzebie, nawet jeśli to „tylko kosz”.

Nie pokłóciliśmy się wielką awanturą. Ustaliliśmy prosto, że jeśli będę gotowa mówić, to sama powiem. Po rozmowie poszłam do łazienki i wyrzuciłam kolejne pudełko. Tym razem nie do kosza w domu, tylko do śmietnika pod blokiem.

Wracając po schodach, poczułam spokój. Taki zwykły, cichy. Że chociaż w jednej sprawie mamy kontrolę i to my zdecydujemy, kiedy i co mówimy dalej. Nawet jeśli na razie odpowiedź brzmi: „jeszcze nie wiem”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.