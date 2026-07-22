"Zabrałam siostrzeńca do kina, a siostra wysłała mi regulamin opieki"

„Regulamin opieki spadł na mnie w przedpokoju, tuż przed wyjściem”

Stałam w przedpokoju z kluczami w ręce i telefonem w drugiej. Na ekranie była wiadomość od Izy, mojej starszej siostry. Na początku myślałam, że to będzie zwykłe: „pamiętaj o czapce”, „kino na 18”. Ona zawsze lubi mieć wszystko dopięte.

Przewinęłam niżej i zobaczyłam listę: godzina po godzinie. „Odbiór 16:40”, „mycie rąk przed jedzeniem”, „napój tylko woda niegazowana”, „po seansie spacer 12 minut, nie dłużej”. Do tego lista tematów zakazanych, między innymi „pytania o tatę”, „szkoła w negatywnym tonie” i „wszystko, co może go rozstroić”.

Najbardziej uderzyło mnie jedno zdanie: „Wysyłaj zdjęcia co 30–40 minut, w tym jedno z twarzą, żebym widziała, że jest ok”. Czytałam to i miałam ochotę odpisać coś ostrego. W tym samym momencie zadzwonił domofon, Kacper już schodził.

„W drodze do centrum udawałam, że to tylko nadopiekuńczość”

Kacper wsiadł do auta i od razu zapiął pas. Wyglądał, jakby ktoś mu stał nad ramieniem. Miał bluzę z kapturem i plecak, chociaż jechaliśmy tylko na chwilę. Uśmiechnął się do mnie, ale szybko spojrzał na mój telefon leżący na uchwycie.

„Ciocia, mama pewnie wysłała ci te zasady, co?” zapytał tak zwyczajnie, jakby pytał o pogodę. Przytaknęłam, a on tylko wzruszył ramionami. „To nic, ja już znam”.

Na parkingu jeszcze raz przewinęłam tę wiadomość. Bałam się, że coś przeoczę i będzie awantura. Iza potrafi zadzwonić z pretensją o byle drobiazg. A ja nie miałam siły na rodzinny czat, który zaraz się zagotuje. Chciałam mieć po prostu dobry dzień z dzieciakiem, nie kolejny dowód na to, że „Marta żyje jak w chmurach”.

„Przy kasie poczułam się jak asystentka, nie ciotka”

W kolejce do kasy Kacper wyciągnął z kieszeni mały portfelik i podał mi banknot. „Mama kazała mi dać ci na bilet. I żebym wziął paragon.” Powiedział to bez buntu, jakby to był element jego codzienności, taki jak szczotkowanie zębów.

Wzięłam bilety i odruchowo ruszyłam w stronę popcornu. Kacper zrobił krok za mną, ale zatrzymał się w pół kroku. „Nie możemy. Mama mówi, że to potem brzuch boli.”

„To może chrupki? Albo jakieś żelki?” zapytałam cicho, bardziej z przekory niż z realnej chęci na słodycze. Kacper znowu zerknął na telefon w mojej dłoni. „W regulaminie jest, że nie”. Powiedział „w regulaminie” tak, jak inni mówią „w domu”.

„Kiedy zaproponowałam lody, Kacper poprosił, żebym nic nie wysyłała”

Po seansie wyszliśmy trochę ogłuszeni i w dobrym humorze. Przez chwilę miałam wrażenie, że wszystko jest proste. Kacper opowiadał mi o scenie, która go rozbawiła, machając rękami, jakby sam grał. Wtedy zobaczyłam budkę z lodami i pomyślałam, że właśnie o takie zwykłe rzeczy mi chodziło.

„Chodź, weźmiemy po gałce. Albo jedną na spółkę, jeśli się boisz, że będzie za dużo” powiedziałam. Kacper aż się rozjaśnił i już otwierał usta, ale nagle przygasł. Podszedł bliżej i szepnął: „Ciocia, tylko nie wysyłaj mamie zdjęcia z lodami, dobrze? Bo potem będzie zła”.

Zamarłam z telefonem w ręce, palec już miałam na ekranie, jakbym naprawdę chciała to sfotografować. W głowie miałam tę jej linijkę o zdjęciach co 30–40 minut. Nagle to przestało być śmieszne.

- Mama krzyczy?

- Nie krzyczy. Ona robi taką minę i mówi, że ją zawiodłem. I potem już jest smutna cały dzień.

„W pizzerii dotarło do mnie, że on pilnuje mamy bardziej niż siebie”

Usiedliśmy w pizzerii w rogu, przy oknie, bo tam było ciszej. Zamówiłam dwie margarity, bo wydawały się najbezpieczniejsze, i wodę, bo przecież „tylko niegazowana”. Kacper co chwilę poprawiał rękawy, jakby bał się ubrudzić. A kiedy kelnerka postawiła na stole sos pomidorowy, odsunął go, jakby to była jakaś trucizna.

„W domu też macie tyle zasad?” zapytałam najostrożniej, jak umiałam. Bałam się, że zahaczę o coś z jej listy zakazanych tematów. Kacper przeżuł i skinął głową. „Mama mówi, że jak jest plan, to się nic złego nie stanie.”

Wtedy zadzwonił mój telefon. Iza. Popatrzyłam na Kacpra i nie odebrałam, tylko odrzuciłam. Sekundę później na czacie rodzinnym: „Marta, prosiłam o zdjęcie. Wszystko ok? Nie ignoruj.”

Kacper zobaczył to kątem oka i od razu się spiął. „Ciocia, wyślij jej coś, bo będzie się martwić” powiedział. W tym „martwić” było za dużo odpowiedzialności jak na dziewięciolatka. Zrobiłam zdjęcie pizzy tak, żeby nie było widać lodów, i wysłałam. A potem poczułam, jakbym właśnie zrobiła z tego jakąś tajemnicę, chociaż nie powinno nią być.

„Po powrocie nie robiłam scen. Poprosiłam Izę o rozmowę twarzą w twarz”

Odstawiłam Kacpra punktualnie. Prawie co do minuty. Iza otworzyła drzwi, zanim zdążyłam zapukać. Jakby stała przy judaszu. Na jej twarzy najpierw była ulga, a potem to szybkie skanowanie: czy ma czyste buty, czy nie jest czerwony na policzkach, czy oddycha normalnie.

- Wszystko było według zasad?

- Było fajnie. Film był super, ciocia śmiesznie się śmiała.

Uśmiechnęłam się do niego, nachyliłam i powiedziałam: „Dzięki za dzień, młody”. Nie chciałam zaczynać niczego przy nim, bo widziałam, jak obserwuje nasze twarze, jakby od tego zależał jego wieczór.

Kiedy Kacper poszedł do swojego pokoju, Iza od razu sięgnęła po mój telefon wzrokiem. „Czemu nie odbierałaś? Ja naprawdę muszę wiedzieć” powiedziała ciszej, ale twardo. Wzięłam głęboki oddech i schowałam telefon do torby. Nie chciałam znowu przewijać tej wiadomości jak usprawiedliwienia.

„Iza, pogadajmy jutro. Normalnie, bez czatu i wiadomości. Wpadnij do mnie na herbatę” powiedziałam. Ona zmrużyła oczy, jakby szukała w tym podstępu, a ja dodałam tylko: „Chcę ci coś powiedzieć o tym, jak Kacper to wszystko przeżywa.”

Nie odpowiedziała od razu. Stałyśmy w ciszy w ich przedpokoju, pachniało płynem do podłóg. Z pokoju Kacpra dobiegało ciche stukanie klocków. W końcu skinęła głową, niechętnie, ale jednak, i pierwszy raz od dawna nie udawałam, że ta kontrola to tylko „taki jej styl”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.