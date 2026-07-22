"Narzeczony chciał intercyzy. Problem zaczął się, gdy pokazał mi tabelę z moją wartością"

„Intercyza brzmi rozsądnie, dopóki nie pojawia się Excel”

Mieszkamy razem od dwóch lat, a ślub mieliśmy zaplanowany na początek jesieni. W salonie stały jeszcze dwa kartony po remoncie, a na lodówce wisiała kartka „lista gości” z krzywymi dopiskami. Ja po pracy często siedziałam jeszcze przy kuchennym stole, bo w naszym mieszkaniu to jedyne miejsce, gdzie da się naprawdę spokojnie pomyśleć.

Gdy Michał powiedział, że chce intercyzy, tylko wzruszyłam ramionami. W mojej rodzinie kłótnie o pieniądze były czymś, co zostawiało długi cień na lata, więc wolałam jasność. Pomyślałam, że to dojrzałe. Że rozumie, że można się kochać i jednocześnie porządkować sprawy.

Tylko że on mówił o tym zupełnie inaczej niż ja. Za gładko, za biznesowo. Jakby słowo „zabezpieczenie” miało z góry zamknąć wszystkie niewygodne pytania. Kiedy rzucił, że „zrobił małą analizę”, nawet się uśmiechnęłam. W końcu oboje lubimy liczby.

„Otworzył laptopa i powiedział: zobacz, to nasz model”

To było wieczorem po kolacji. Stał jeszcze kubek po herbacie, ja składałam serwetki, a on przeciągnął laptop bliżej mnie. Na ekranie mignęły kolorowe komórki, żółte, zielone i czerwone. Jak w firmowych dashboardach, które oglądam codziennie.

- Zrobiłem arkusz, żebyśmy się nie kłócili pod wpływem emocji. Wszystko tu policzyłem, zobaczysz, że to uczciwe.

Patrzyłam na nagłówki i dopiero po chwili do mnie dotarło, co właściwie czytam. „Dochód netto”, „wkład w gospodarstwo”, „ryzyko konfliktu”, „atrakcyjność”, „plany macierzyńskie”, „ryzyko rozwodu”. Pod spodem były liczby, wagi, procenty, a obok moje imię.

Nie wiedziałam, co zrobić z rękami. Zamiast zamknąć komputer, przesunęłam palcem po touchpadzie, jakbym miała poprawić formatowanie, a nie własne życie. Michał patrzył na mnie uważnie, jakbym testowała jego produkt.

„W tabeli miałam rubrykę atrakcyjność i czułam, jak robi mi się zimno”

- To żart? Michał, serio? „Atrakcyjność”?

- No nie przesadzaj. Przecież wszyscy to oceniają, tylko nikt nie mówi tego na głos. Ja wolę wprost. To tylko parametr, żeby zobaczyć ryzyka.

Przewinęłam arkusz w dół i zobaczyłam komentarze w małych komórkach. Przy moich zarobkach dopisek: „trend wzrostowy, plus”. Przy jego: „stabilne”. Przy „wkład w dom” miał rozpisane, ile razy w tygodniu gotuję i ile on robi zakupów. Jakbyśmy byli współlokatorami, którzy rozliczają się w aplikacji.

Najgorsze było to, że to wszystko było dopięte na ostatni guzik. Formatowanie, walidacje, legendy kolorów. Zielone znaczyło „bezpiecznie”, czerwone „uwaga”. Jako analityczka danych nagle poczułam, że ktoś użył mojego języka przeciwko mnie.

„Kliknęłam w komórkę i zobaczyłam zdanie, którego nie da się odzobaczyć”

Chciałam to sobie jakoś ułożyć, wytłumaczyć, że może po prostu przesadził z formą. Wzięłam głębszy oddech i powiedziałam, że rozumiem kwestie majątku, ale nie rozumiem, po co mieszać w to rzeczy, których nie da się zmierzyć. Michał odpowiedział, że właśnie dlatego trzeba je jakoś ująć, bo inaczej „uciekną w emocje”.

Wtedy zauważyłam sekcję „plany zawodowe po dziecku”. Przy moim nazwisku była komórka w kolorze żółtym, a obok komentarz. Kliknęłam odruchowo. W pracy klikam wszystko, co ma dymek z notatką.

W notatce miał wpisane: „Po ciąży możliwy spadek atrakcyjności, ryzyko mniejszej motywacji do pracy, wzrost kosztów, wzrost ryzyka zdrady po obu stronach”. Po prostu. Jakby opisywał awaryjność sprzętu, a nie kobietę, z którą planuje rodzinę.

Odłożyłam rękę na stół i poczułam, że paznokcie wciskają mi się w skórę. W głowie miałam ciszę. Taką, jak po wyłączeniu klimatyzacji w biurze. Nie płakałam. Zrobiło mi się tylko bardzo, bardzo konkretnie zimno.

„On mówił o zabezpieczeniu, ja słyszałam instrukcję obsługi mnie”

- Michał, ty właśnie wpisałeś, że po dziecku spadnie mi atrakcyjność. Ty serio tak o mnie myślisz?

- Joasia, to jest scenariusz. Nie mówię, że tak będzie, tylko że może. Chodzi o to, żeby być przygotowanym.

Popatrzyłam na niego i zobaczyłam, że on jest szczerze zaskoczony moją reakcją. Jakby oczekiwał, że docenię jego „przewidywanie” i powiem: tak, świetnie, w końcu ktoś traktuje życie poważnie. A ja czułam się, jakbym stała obok i patrzyła na faceta, który próbuje wycenić mój przyszły brzuch.

Wstałam, żeby nalać sobie wody, bo dłonie zaczęły mi drżeć. Michał poszedł za mną do kuchni i mówił dalej, spokojnie, rzeczowo, jak na spotkaniu. Że intercyza to rozsądek, że ludzie się rozwodzą, że trzeba chronić siebie, że „statystyka jest bezlitosna”.

- Statystyka nie jest bezlitosna, Michał. Ty jesteś bezlitosny, kiedy wpisujesz takie rzeczy o mnie w tabelę.

„W kancelarii notarialnej pierwszy raz poczułam, że ślub to termin w kalendarzu”

W poniedziałek i tak pojechaliśmy do notariusza, bo Michał nalegał, a ja chciałam zobaczyć, czy może to ja przesadzam. W poczekalni pachniało papierem i kawą z automatu. Siedziałam na krześle obok niego i miałam wrażenie, że jestem w garniturze, którego nikt mi nie dał, ale wszyscy oczekują, że będę wyglądać profesjonalnie.

Notariusz mówił spokojnie i rzeczowo o rozdzielności majątkowej i odpowiedzialności za długi. Tu wszystko było w porządku, nawet uspokajające. Tylko kiedy Michał zaczął tłumaczyć, że „zależy mu na transparentności, bo zrobił analizę ryzyk”, spojrzałam na jego teczkę. Wystawał z niej róg wydrukowanej tabeli.

Wróciliśmy do domu w ciszy. Michał próbował złapać mnie za rękę na przejściu dla pieszych, a ja odsunęłam dłoń, jakbym nie chciała się ubrudzić. W windzie jego telefon zawibrował, a ja automatycznie pomyślałam o kolejnych komórkach, które może dopisuje, kiedy mnie nie ma.

Wieczorem otworzyłam nasz wspólny kalendarz. Ten, gdzie były przymiarki, spotkanie z fotografem i data ślubu. Zaznaczyłam ten dzień i nacisnęłam „usuń”. Potem dopiero poczułam, że oddycham.

- Usunęłaś termin? Joanna, co ty robisz?

- Robię miejsce na rozmowę, której nie da się zamknąć w Excelu. Na intercyzę możemy pójść, jasne. Ale ślubu nie wpisuję z powrotem, dopóki nie przestaniesz traktować mnie jak ryzyko w inwestycji.

Nie krzyczałam. Mówiłam cicho, bo bałam się, że jak podniosę głos, to coś we mnie pęknie i już nie wróci. Michał zamknął laptopa jednym ruchem, jakby to miało cofnąć to, co zobaczyłam. Tylko że ja wciąż miałam przed oczami te kolorowe pola, zielone i czerwone, i własne imię w rubryce, która nigdy nie powinna istnieć.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.