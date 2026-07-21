"Kupiłem matce smartfon. Po tygodniu miała więcej randek niż ja"

„Różowe etui miało ją tylko chronić, a wyszło jak przepustka do świata”

Po rozstaniu wieczory wyglądały u mnie podobnie: byle jak, byle coś robić. Bez sensu, byle zająć ręce i nie kręcić w głowie kolejnych „a gdyby”. Mały był u mnie co drugi weekend, a mama, odkąd tata odszedł dwa lata temu, jakoś tak przygasła, chociaż uśmiechała się dzielnie przez telefon.

Wkurzało mnie, że żeby wysłać jej filmik, jak Franek pierwszy raz sam zjechał ze zjeżdżalni, musiałem podchodzić do tego trzy razy. „Kamil, ja tego nie widzę”, „Kamil, a ten WhatsApp to jest w telewizorze?”, „Kamil, kliknęłam i znikło”. W końcu stwierdziłem, że kupię jej porządny telefon i po sprawie.

Wybrałem taki normalny, nie za drogi, ale w miarę szybki. Do tego etui, bo sprzedawca w sklepie przekonywał, że bez niego to jak bez butów. Wziąłem różowe, bo było na promocji i pomyślałem, że mamie będzie pasować do torebki. Śmiała się, że wygląda jak nastolatka, ale włożyła od razu do kieszeni fartucha, jakby to była rzecz, na którą czekała.

„Robiliśmy zdjęcia wnuka, a ona pytała o emoji jak o przyprawy”

Wpadłem do niej w sobotę z torbą z piekarni i nowym smartfonem w pudełku. W mieszkaniu pachniało rosołem, chociaż była dopiero jedenasta. Mama włączyła radio za głośno, jak zawsze, kiedy się stresuje, i udawała, że to „żeby weselej”.

Usiadłem z nią przy kuchennym stole i zacząłem jej pokazywać: tu odbierasz, tu robisz zdjęcie, tu wysyłasz. Ona kiwała głową, ale widziałem, że bardziej ją ciekawi wszystko dookoła, niż to, co mówię. „A to serduszko to mogę każdemu?”, zapytała, pokazując mi ikonki pod zdjęciem Franka.

Wysłałem jej pierwsze fotki, a ona odpisała od razu, tylko zamiast „jaki słodki” dostałem trzy uśmieszki i coś, co wyglądało jak konfetti. Zrobiłem minę, a ona wzruszyła ramionami. „No uczę się, młody. Nie będę babcią z Nokii”, rzuciła i parsknęła śmiechem, aż łyżeczka zadzwoniła o szklankę.

„Zobaczyłem te wiadomości przy zlewie i od razu poczułem ścisk w żołądku”

Jakiś tydzień później wpadłem do mamy po pracy, bo obiecałem, że pokażę jej, jak się robi wideorozmowę. Zastałem ją w szlafroku, z mokrymi włosami, jakby dopiero co wyszła spod prysznica. W mieszkaniu pachniało perfumami. Zawiesiłem na tym wzrok, ale nic nie powiedziałem.

Telefon leżał na blacie przy zlewie, ekran świecił. Mama była w pokoju obok i szukała ładowarki, a ja zerknąłem odruchowo na ekran. Normalny człowiek by się w to nie mieszał. Na ekranie wyskoczyło powiadomienie: „Marek: To jutro o 18? Kawiarnia w centrum”. Za nim kolejne: „Jacek: Miło było Cię poznać”, a potem „Andrzej: Wyślij jeszcze to zdjęcie w okularach”.

Zastygłem z telefonem w zasięgu wzroku. Nie było tam nic wulgarnego, żadnych dziwnych słów, tylko zwykłe zdania. A mimo to zrobiło mi się gorąco w uszach, jakbym przyłapał kogoś na czymś zakazanym. Tylko że to była moja matka.

Weszła do kuchni, machając kablem jak trofeum. „Mam! I co, teraz będę widziała Franka na żywo?”, zapytała z tą swoją ekscytacją. A ja zamiast odpowiedzieć, wypaliłem pierwsze, co mi przyszło do głowy.

„Udawałem troskę, a tak naprawdę chciałem jej odebrać telefon”

- Mamo, a co to za Marek i Jacek?

- A co, już kontrola rodzicielska? To moja kolej? – uśmiechnęła się, ale od razu spuściła wzrok na blat.

Powiedziałem szybko, że to nie żadna kontrola, tylko że w takich aplikacjach jest pełno naciągaczy. Zacząłem rzucać historiami, które kiedyś przeczytałem w internecie, o wyłudzaniu pieniędzy i „amerykańskich żołnierzach na misji”. Nawet ja słyszałem, że brzmię jak z programu śniadaniowego.

Mama wsunęła telefon do różowego etui, jakby chciała go ochronić nie tylko przed upadkiem, ale też przede mną. „Spokojnie, synku. Ja nie jestem głupia”, powiedziała cicho. I to „synku” zabrzmiało nagle jak coś, czego nie powinienem nadużywać.

Zaprosiła mnie na herbatę, ale ja nie mogłem usiedzieć. W głowie miałem obraz taty w tym samym fotelu, z gazetą, i mamę krzątającą się w kuchni. To było jak zdjęcie, które ktoś próbował mi wyrwać z ręki.

„W kawiarni w centrum zobaczyłem ją inną, i to mnie uderzyło najbardziej”

Następnego dnia zadzwoniła, że idzie „tylko na kawę” i żebym się nie martwił. Odpowiedziałem, że w porządku, ale przez resztę dnia zerkałem na telefon jak nastolatek, który czeka na wiadomość. W końcu zamiast siedzieć w mieszkaniu i się nakręcać, wyszedłem do centrum. Sam nie wiem po co.

Przeszedłem obok tej kawiarni, o której pisał Marek, i zobaczyłem ją przez szybę. Siedziała przy stoliku, miała na sobie czerwony szalik, którego nie widziałem od świąt, i śmiała się, zasłaniając usta dłonią. Naprzeciwko jakiś facet w okularach opowiadał coś, gestykulując jak spiker.

Nie wyglądała jak „wdowa po tacie” ani jak „babcia Franka”. Wyglądała jak kobieta, która wyszła z domu dla siebie. Poczułem ukłucie zazdrości, aż sam się zdziwiłem. Przecież ja od miesięcy nie umiałem zaprosić nikogo nawet na głupią lemoniadę.

Wróciłem do domu wściekły na siebie, ale i tak wieczorem napisałem do mamy, czy wszystko okej. Odpisała dopiero po godzinie: „Okej. I bardzo miło. Dobranoc”. Bez konfetti, bez uśmieszków.

„Powiedziała, że mam ją tylko jako babcię, i nagle zabrakło mi argumentów”

Wpadłem do niej dwa dni później, niby zainstalować aktualizacje. Tak naprawdę nie umiałem tego odpuścić. Mama otworzyła drzwi w dresie, bez makijażu, zupełnie zwyczajnie, jakby scena z kawiarni była mi się przyśniła. Ale telefon w różowym etui leżał na komodzie jak coś ważnego.

- Mamo, ja się martwię – zacząłem, stając w przedpokoju, jakbym nie miał prawa wejść dalej. – Ty wiesz, jacy ludzie potrafią być.

Mama nie podniosła głosu. Tylko zaciągnęła pasek od szlafroka i spojrzała na mnie tak, jak wtedy, gdy byłem mały i próbowałem ściemniać, że to nie ja zbiłem wazon. „Kamil, odkąd umarł tata, wszyscy oczekiwali ode mnie tylko dwóch rzeczy. Żebym była wdową i żebym była babcią. Nikt nie pytał, czy ja jeszcze chcę być kimś innym”, powiedziała, powoli, jakby ważyła każde słowo.

Usiadłem na taborecie, bo nogi mi nagle zmiękły. Przypomniałem sobie, jak dzwoniłem do niej głównie wtedy, kiedy potrzebowałem, żeby odebrała Franka z przedszkola, albo kiedy chciałem, żeby zrobiła pierogi „tak jak kiedyś”. Nawet ten smartfon kupiłem po to, żeby łatwiej wysyłać zdjęcia, a nie po to, żeby jej świat zrobił się większy.

Mama podsunęła mi telefon. „Zobacz. To nie są żadni książęta. Jeden ma psa, drugi jest po rozwodzie, trzeci gra w brydża i chwali się tym jak dziecko. Ja po prostu wychodzę do ludzi” – dodała. Jej palec, trochę drżący, przesuwał po ekranie z taką pewnością, jakby ten telefon nie był już moim prezentem, tylko jej narzędziem do oddychania.

„Ustawiałem jej nawigację na randkę, a potem sam odpisałem bez udawania twardziela”

W sobotę mama napisała: „Synku, jak ustawić, żeby telefon zaprowadził mnie do tej restauracji? Nie chcę się spóźnić”. Siedziałem akurat na kanapie z Frankiem, układałem klocki i poczułem, że coś mi się w środku rozluźnia. Nie dreszcz kontroli, tylko coś jak ulga.

Pojechałem do niej przed południem. Stała w przedpokoju w płaszczu, poprawiała kolczyki i podśpiewywała pod nosem. Dała mi to różowe etui, a ja wpisałem adres, włączyłem głośne wskazówki i pokazałem jej, gdzie kliknąć, gdyby chciała zmienić trasę.

- I co, mam cię odprowadzić pod drzwi? – zapytałem, niby żartem.

- Nie przesadzaj. Ty lepiej idź i zrób coś ze swoim życiem, zamiast pilnować mojego – odpowiedziała, z uśmiechem, ale też z czymś twardym w oczach.

Wróciłem do siebie i usiadłem z telefonem w ręku. Od tygodni „wisiał” mi czat z Magdą, koleżanką znajomego. Napisała coś miłego po jakimś wspólnym spotkaniu, a ja nie umiałem ruszyć dalej. Zwykle czytałem i odkładałem, bo bałem się, że wyjdę na idiotę. Tym razem napisałem: „Hej, masz ochotę na kawę w tygodniu? Znam jedno miejsce w centrum”.

Jak wysłałem, miałem odruch, żeby schować telefon i udawać, że nic się nie stało. Zamiast tego odłożyłem go na stół i poszedłem umyć kubek po herbacie. A w głowie miałem jej głos z kuchni: że nikt nie musi czekać na telefon od dzieci, żeby mieć dzień dla siebie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.