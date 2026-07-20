"Szefowa dała mi awans, ale najpierw kazała schudnąć do zdjęcia na stronę firmy"

„Wreszcie to powiedziała, a ja już widziałam tę białą koszulę”

To był dzień po szkoleniu. Ludzie wracali zmęczeni, z torbami materiałów i poczuciem, że jeszcze milion rzeczy trzeba domknąć. W kalendarzu miałam „1:1 z Ewą” i przez chwilę byłam pewna, że znowu chodzi o budżet, bo od jakiegoś czasu co chwilę go przesuwała. Wzięłam notes, poprawiłam włosy i weszłam do jej gabinetu spokojna, bo od lat dowożę rzeczy na czas i rzadko kiedy coś mnie zaskakuje.

Ewa siedziała przy biurku, jak zawsze idealnie ogarnięta. Neutralny beż na paznokciach, na blacie papiery ułożone równo jak od linijki. Bez wstępów zaczęła mówić o planach na kolejny kwartał, o rozwoju działu, o tym, że klientom podoba się mój styl prowadzenia projektów. A potem padło zdanie, na które czekałam, choć nie sądziłam, że naprawdę je usłyszę: „Chcę, żebyś objęła dział”.

Wyszłam z gabinetu lekko oszołomiona, z tym przyjemnym szumem w uszach, kiedy świat na moment robi się jaśniejszy. W kuchni przy ekspresie Anka z finansów zapytała, czemu się tak głupio uśmiecham, a ja tylko wzruszyłam ramionami. Już widziałam siebie, jak po pracy robię pranie i prasuję białą koszulę, tę „na poważne rzeczy”, którą wyciągam na ważniejsze spotkania i zdjęcia.

„Zanim ogłosimy, warto byłoby... wiesz, trochę się ogarnąć”

Dwie minuty później dostałam na komunikatorze: „Wróć na chwilę”. Weszłam z powrotem, jeszcze z tym uśmiechem, jak człowiek, który myśli, że zaraz usłyszy szczegóły. Ewa już nie patrzyła w papiery. Patrzyła na mnie tak, jakby sprawdzała, co tu jeszcze trzeba „poprawić”, zanim pokaże mnie ludziom.

Powiedziała to spokojnie, prawie troskliwie: „Będziemy aktualizować stronę i zdjęcia działów. Wiesz, wizerunek. I tak sobie myślę, że warto byłoby trochę popracować nad sylwetką, zanim zrobimy ci zdjęcie. Biała koszula i światło wszystko podkreślają.” Przy tym nawet się uśmiechnęła, jakby dawała mi dobrą radę o doborze butów.

Poczułam, jak ściska mi się żołądek. W jednej chwili ten awans przestał brzmieć jak docenienie. Zabrzmiał raczej jak: „możesz wejść, ale najpierw się zmieść”. Odpowiedziałam automatycznie: „Rozumiem”, bo w takich momentach głos sam wybiera bezpieczne słowa, a mózg dopiero potem je dogania.

Wyszłam i pierwsze, co zrobiłam, to dotknęłam brzegu blatu w swoim pokoju, jakbym musiała się oprzeć. Biała koszula z mojej wyobraźni nagle stała się jakimś mundurem, do którego muszę dopasować ciało. Na monitorze migała mi zakładka z projektami rozwojowymi, planami szkoleń, wskaźnikami, w których byłam dobra. I to nie miało żadnego znaczenia wobec „światła, które podkreśla”.

„W kuchni koleżanki gadały o cateringu, a ja liczyłam w myślach kilogramy”

Reszta dnia leciała jak zwykle, tylko jakby zza szyby. Ktoś narzekał, że na szkoleniu z komunikacji dali suche ciastka, ktoś pytał o fakturę, ktoś śmiał się z mema na firmowym czacie. Słyszałam to wszystko, ale w głowie kręciło mi się jedno: kiedy ta sesja i ile ja mam niby „do poprawy”.

Po pracy poszłam do łazienki w mieszkaniu, stanęłam w tej samej białej koszuli, którą planowałam założyć na zdjęcie, i spojrzałam na siebie, jakbym była obcą osobą. Materiał był gładki i chłodny, guziki napięte trochę mocniej niż lubię. Przesunęłam palcami po kołnierzyku, próbując sobie przypomnieć, kiedy ostatnio czułam się w czymkolwiek „wystarczająca”, zanim ktoś mnie obejrzał.

W nocy przewracałam się z boku na bok. Włączałam w głowie listy rzeczy, które robiłam dla tej firmy: rekrutacje, trudne rozmowy, wdrożenia, gaszenie konfliktów, kiedy inni udawali, że nie widzą. I za każdym razem wracało to jedno zdanie z gabinetu, jakby ktoś mi je zapętlił.

„Otworzyłam maila sprzed lat i poczułam, że to nie jest tylko o mnie”

Rano miałam przygotować komunikat o zmianach w strukturze. W HR większość życia spędza się w skrzynce, więc weszłam w archiwum, żeby znaleźć stary wzór i zobaczyć, jak firma ogłaszała to wcześniej. Wpisałam nazwisko Ewy i słowo „zdjęcie”, bo przypomniałam sobie, że kiedyś była podobna aktualizacja strony.

Znalazłam wątek sprzed trzech lat, wymianę maili z marketingiem. Ewa pisała o jednej z trenerek: że „ładna, ale powinna zrzucić trochę, bo na zdjęciach robi ciężkie wrażenie”. W kolejnym mailu o innej: że „może lepiej dać jej zdjęcie z profilu, bo twarz trochę się zaokrągliła”. Słowa były uprzejme i owinięte w „wizerunek marki”, ale sens był prosty i paskudny.

Siedziałam i patrzyłam na ekran, aż litery zaczęły mi się rozmywać. To nie był jednorazowy nietakt, który można zbyć tekstem „Ewa ma taki styl”. To był sposób myślenia, powtarzalny, zapisany czarno na białym, w firmowych mailach, jakby chodziło o wybór czcionki.

Zrobiłam zrzuty ekranu, potem jeszcze raz, żeby mieć pewność, że widać daty i adresy. Palce miałam zimne, a jednocześnie dziwnie spokojne. Jakbym wreszcie przestała się zastanawiać, czy to ja przesadzam.

„Na próbie do zdjęć usłyszałam o retuszu tak, jakby to była kawa bezkofeinowa”

Sesję zaplanowali na następny tydzień. Przyszła fotografka z lampami, ktoś z marketingu przyniósł tablicę z logo, w open space zrobiło się małe studio. Ludzie ustawiali krzesła, poprawiali koszule, żartowali, że „proszę tylko nie z profilu”. Wszyscy udawali, że to sympatyczna przerwa w pracy.

Założyłam białą koszulę, tę samą. Tylko tym razem czułam ją na sobie jak ciężar. Przed wejściem do pokoju, gdzie robili zdjęcia, Ewa podeszła do mnie i powiedziała ciszej: „Spokojnie, zawsze można coś podretuszować. Tylko żebyś wyglądała świeżo, profesjonalnie”. Powiedziała to tak, jakby proponowała mi wodę, bo w sali jest sucho.

- Ewa, ja mam wyglądać profesjonalnie przez to, co robię, a nie przez to, ile mi odejmą w Photoshopie.

- Magda, nie dramatyzuj. To standard. Po prostu dobrze jest się dobrze prezentować.

Marketingowa dziewczyna z laptopem podniosła wzrok, po czym szybko udawała, że coś klika. Fotografka zamilkła i przestawiła lampę, jakby to ona była problemem. Poczułam, że jeśli teraz odpuszczę, to będę odpuszczać już zawsze, przy każdej kolejnej „drobnej sugestii”.

„Przyjęłam awans, ale nie zgodziłam się na warunki między wierszami”

Po sesji wróciłam do biurka i przesłałam sobie wszystko na prywatny mail, żeby nic potem nie „zniknęło”. Zrobiłam porządek w zrzutach ekranu, opisałam pliki datami, dodałam krótkie notatki: kogo dotyczy, w jakim kontekście, co padło. W HR człowiek uczy się, że pamięć bywa wybiórcza, a papier ma swoją siłę.

Jeszcze tego samego dnia Ewa przysłała mi maila z gratulacjami i propozycją ogłoszenia awansu na firmowym spotkaniu. Odpisałam, że przyjmuję stanowisko i dziękuję za zaufanie. Dopisałam jedno zdanie, które trzy razy skasowałam i napisałam od nowa: że nie zgadzam się na retusz sylwetki ani żadne „korekty wyglądu” w materiałach firmowych.

Następnego ranka poprosiłam o spotkanie z członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar people. Weszłam do sali z laptopem i tą samą białą koszulą, już nie „do zdjęcia”, tylko do rozmowy, którą musiałam odbyć. Pokazałam korespondencję, opowiedziałam o rozmowie w gabinecie i o tym, co usłyszałam przy sesji.

Zarząd nie wybuchł oburzeniem, nie było filmowej sceny. Były pytania, cisza, proszenie o dosłowne cytaty, o daty, o potwierdzenie, czy ktoś jeszcze to słyszał. Na koniec usłyszałam: „Dobrze, że przyszłaś z dokumentacją”. Kiedy wyszłam, telefon w kieszeni dalej ciążył jak kamień, ale ja pierwszy raz od dawna miałam wrażenie, że stoję prościej.

Zdjęcie na stronę poszło bez retuszu. Patrzę na nie czasem w poniedziałek rano, gdy odpalam komputer i widzę zakładkę „Zespół”. Nie jest idealne, bo ja też nie jestem „idealna” według ich standardów. Za to za każdym razem przypomina mi, że awans nie musi oznaczać zgody na wszystko, co ktoś próbuje dopisać drobnym drukiem.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.