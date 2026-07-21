"Koleżanka z pracy ukradła mój obiad i powiedziała, że to test charakteru"

„Pudełko z gołąbkami podpisałam jak fakturę”

Jestem Olgą, mam czterdzieści lat i pracuję jako księgowa w biurze rachunkowym na drugim piętrze starej kamienicy. Z boku to spokojne miejsce. Segregatory, cisza, kawa z ekspresu i wieczne terminy. W środku każdy ma swój sposób na przetrwanie dnia, a mój jest prosty: jem obiad z domu, bo to się po prostu opłaca.

Odkąd wychowuję córkę sama, liczę wszystko. Nawet te „drobne” wydatki, które człowiek wydaje niby mimochodem. Mamy plan na wakacje, skromny, ale prawdziwy: pociąg, mały pensjonat, morze. Codziennie rano pakuję do torby pudełko, zazwyczaj coś zwykłego, czasem gołąbki, bo córka je uwielbia i zawsze prosi, żebym „zrobiła jak u babci”.

W firmowej kuchni stoi lodówka, oklejona starymi naklejkami. Ktoś kiedyś przykleił na niej kartkę: „Nie zostawiajcie ryb”. Wszyscy wkładają tam swoje jedzenie, jogurty, sałatki, wędliny. Przez długi czas to działało, bo to biuro, nie akademik, nikt nie robił sobie żartów.

„Najpierw znikało, potem wracało puste. I nikt nic nie widział”

Pierwszy raz pomyślałam, że coś jest nie tak, kiedy z lodówki zniknęło moje pudełko z kurczakiem i ryżem. Pamiętałam, że je włożyłam, bo obok leżała moja niebieska łyżka, ta z pękniętym trzonkiem. W południe zostało w lodówce tylko puste miejsce, jakby ktoś specjalnie zrobił mi na złość.

Próbowałam sobie wytłumaczyć, że może w pośpiechu zostawiłam je na blacie w domu. Następnego dnia pudełko wróciło. Tylko że było puste, umyte i mokre w środku, a wieczko miałam przekręcone, jakby ktoś zamykał je w biegu.

Zaczęłam robić te małe rzeczy, które człowiek robi, kiedy nie chce wyjść na podejrzliwego. Przekładałam pudełko na inne półki, wkładałam je do papierowej torby, pisałam markerem na wieczku „OLGA” dużymi literami. Kiedy trzeci raz skończyło się na kanapce z automatu, dotarło do mnie, że ktoś mi pokazuje, gdzie moje miejsce.

„Zobaczyłam ją przy lodówce, z moją łyżką w ręku”

Któregoś dnia przyniosłam gołąbki. Wiem, że to tylko gołąbki, ale czekałam na nie cały ranek. Lepiłam je w nocy, kiedy córka już spała. Podpisałam wieczko jeszcze raz, tym razem dodatkowo dodałam „nie ruszać”, jakbym pisała do kogoś, kto ma pięć lat.

Wyszłam do kuchni trochę wcześniej niż zwykle. Poszłam niby przypadkiem, z kubkiem po herbacie, żeby potem nikt nie mówił, że jej pilnowałam. Drzwi były uchylone. Usłyszałam szelest folii i to krótkie piknięcie mikrofalówki.

Przy stole stała Anka z kadr. Zawsze uśmiechnięta, notatnik w kropki, perfekcyjny koczek. Przed nią leżało moje pudełko po gołąbkach, a ona mieszała widelcem, jakby to było jej. Moja niebieska łyżka była w jej dłoni.

- Olga, cześć. Podgrzałam sobie coś na szybko, bo mam dziś straszny dzień.

- To są moje gołąbki. Moje pudełko, podpisane. Co ty robisz?

- Spokojnie. To tylko obiad.

„Powiedziała, że to test charakteru, a ja miałam się uśmiechnąć”

Patrzyła na mnie tak, jakbym przesadzała i psuła atmosferę. Wytarła usta serwetką, odłożyła łyżkę na brzeg pudełka i nie miała w sobie ani grama skruchy. Zamiast tego zaczęła mówić tym swoim służbowym tonem, jakby czytała procedurę.

- Wiesz, ja czasem sprawdzam ludzi. Czy potrafią odpuścić, czy od razu robią aferę. Taki test charakteru.

Poczułam, jak napina mi się szczęka. Nie krzyczałam, bo w kuchni ktoś mógł wejść, a ja nie chciałam robić sceny przy ekspresie do kawy. Tylko spojrzałam na to puste już prawie pudełko, na resztki sosu przy ściankach, na to, że nawet nie zapytała.

- Czyli regularnie zabierasz mi jedzenie, bo chcesz sprawdzić, czy jestem materialistką?

- No widzisz, od razu się denerwujesz. Gdybyś była bardziej… wyluzowana, to byś się uśmiechnęła. To mówi dużo o tobie.

Przez chwilę miałam ochotę powiedzieć jej wszystko prosto w twarz. Ale zobaczyłam w głowie moją córkę i te nasze wakacje, i to, że nie będę w pracy tą, która traci kontrolę, kiedy ktoś ją prowokuje.

„W biurze krążyła już lista tych, którzy źle znoszą stres”

Wróciłam do swojego biurka bez obiadu. Wyciągnęłam z szuflady batonik, który trzymałam na awaryjne sytuacje, i zjadłam go bez smaku. Palce mi chodziły po klawiaturze, ale nie mogłam się skupić na liczbach, bo w głowie dudniło mi jej „test charakteru”.

Po godzinie przyszła do mnie Magda z recepcji, udając, że pyta o numer konta do przelewu. Nachyliła się i ściszyła głos.

- Słuchaj, ona to robi nie tylko tobie. Kasi znikały jogurty, Jarkowi z magazynu kanapki. A potem Anka opowiada szefowi, kto „nie radzi sobie ze stresem” i „ma problem z agresją”.

Nie mogłam uwierzyć, że ktoś dorosły, w biurze rachunkowym, buduje sobie pozycję na podkradaniu jedzenia i obrabianiu ludzi. I nagle zrozumiałam, czemu ostatnio szef spojrzał na mnie dziwnie, kiedy zirytowałam się o opóźnione dokumenty od klienta. Jakbym miała łatkę.

To już nie były gołąbki. To było o tym, że ktoś w pracy bierze mi kawałek dnia i jeszcze robi z tego opowieść o moim charakterze.

„Nie zrobiłam awantury. Zrobiłam to, co umiem najlepiej”

W naszej kuchni od paru miesięcy była mała kamerka. Założyli ją po tym, jak komuś zginęła paczka kawy i tabletki do zmywarki. Nikt się tym nie przejmował, bo to „dla bezpieczeństwa”, a my i tak kręcimy się tam jak w korytarzu. Pomyślałam o tym dopiero, kiedy zobaczyłam, jak Anka spokojnie domyka lodówkę.

Po pracy podeszłam do administracji i poprosiłam o nagranie z kuchni z czasu przerwy obiadowej. Nie robiłam z tego dramatu, mówiłam rzeczowo, jak o błędnie zaksięgowanym dokumencie. Na nagraniu było widać wszystko. Anka wyciąga moje pudełko, odkleja podpisane wieczko, potem z uśmiechem wkłada je do mikrofalówki. Poczułam ulgę, bo to już nie było słowo przeciwko słowu.

Następnego dnia rano zapukałam do gabinetu szefa. Miał na biurku rozłożone umowy i kubek herbaty. Spojrzał na mnie tym swoim spokojem, który zwykle działał na mnie jak hamulec. Teraz tylko mnie utwierdził, że trzeba mówić prosto.

- Mam coś, co powinien pan zobaczyć. To nagranie z kuchni.

Odtworzyłam mu fragment. Patrzył bez komentarza, a kiedy Anka na ekranie sięgnęła po kolejne pudełko, uniósł brwi. Nie dopytywał, czy to mój obiad, bo na wieczku było wyraźnie „OLGA”.

- I jeszcze jedno, panie Marku. Ja nie przychodzę tu, żeby ktoś zabierał mi jedzenie, czas i spokój, a potem oceniał mnie za reakcję.

Nie wiem, co dokładnie powiedział Ance, bo rozmowa odbyła się już bez mnie. Wiem tylko, że od tamtej pory w lodówce jest porządek, a Anka omija mnie w kuchni i nie próbuje już żadnych „testów”. A ja, kiedy wyjmuję swoje pudełko, czuję jedno. Wreszcie nikt nie próbuje mi wmówić, że kradzież to jakiś „test”.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.