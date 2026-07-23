"Teść zamontował nam kamerę przy drzwiach. Potem pytał, czemu wracam o 22:17"

„Kamera nad dzwonkiem miała dać spokój, a dała napięcie”

Mieszkanie było małe, dwa pokoje z aneksem. Ale dla nas i tak było ogromne, bo pierwsze na swoim. Z Olą kłóciliśmy się tylko o to, gdzie wstawić regał i czy w przedpokoju ma stać ławka, czy jednak wieszak. Pracuję jako grafik. Zwykle ogarniam wszystko z domu, ale czasem jadę do klienta i wtedy wracam późno. I serio mam potem głowę pełną ekranów.

Teść, Marek, wpadł w sobotę rano, jeszcze zanim dopiliśmy kawę. Przyniósł siatkę z pieczywem, słoik ogórków i pudełko z logo sklepu elektronicznego. Ola uśmiechnęła się tak, jak zawsze przy nim, trochę jakby wracała do szkoły.

„Kamera do drzwi” brzmiała prawie jak nowoczesny dzwonek. Marek od razu zaczął mówić o jakichś kradzieżach na osiedlu, o tym, że klatka jest niby zamykana, ale „różnie bywa”. Przykleił ją nad dzwonkiem. Czarna, mała, niby nic, a od razu rzucała się w oczy.

„Marek sam ją zamontował i mówił, żebym spał spokojnie”

Nawet nie zapytał, czy my w ogóle tego chcemy. Po prostu wyjął z kieszeni mały śrubokręt, jakby nosił go dla takich chwil. Stałem obok z kluczami w dłoni i miałem tę głupią bezradność człowieka, który niby ma swoje mieszkanie, a i tak nie umie powiedzieć „nie”.

Ola powiedziała: „Tato, naprawdę nie trzeba”, ale tak cicho i miękko, że Marek nawet nie zwolnił. Marek odpowiedział: „Daj spokój, to dla was, po ślubie człowiek myśli inaczej”. Potem dodał, że aplikacja jest banalna, a on „pomoże skonfigurować”, bo my mamy tyle na głowie.

Widziałem, jak zakłada Olce konto na jej telefonie. Znałem to. Szybko poklikał, jakby robił to setki razy. W pewnym momencie zapytał mnie o nasze Wi-Fi, a ja podałem hasło, bo co miałem zrobić, kiedy on stał w progu z pudełkiem i uśmiechem „dla bezpieczeństwa”.

Wieczorem testowaliśmy dzwonek. Na ekranie wyskakiwała klatka schodowa, czyjaś wycieraczka, skrzynki na listy. Na początku było nawet śmiesznie. Ola dzwoniła, a ja udawałem, że jej nie widzę i robiłem głupie miny do kamerki.

„Najpierw komentował paczki, potem zaczął liczyć nasze wyjścia”

Drugiego dnia przyszła kurierka z moim monitorem. Nawet nie zdążyłem podpisać, a na czacie rodzinnym, gdzie byliśmy my, rodzice Oli i jej brat, pojawiło się: „Widzę, że sprzęt przychodzi, fajnie”. Odpisałem tylko „tak”. Myślałem, że dostał zwykłe powiadomienie i tyle.

Następnego dnia Ola wyszła do fryzjera, a ja zostałem przy komputerze. Kiedy wróciła, rzuciła telefon na kanapę i powiedziała niby żartem: „Tata pytał, czemu tak długo mnie nie było. Mówi, że mu coś wyskoczyło w aplikacji”. Zaśmiała się, ale jakoś nerwowo, i od razu poszła do kuchni kroić cytrynę do herbaty, jakby potrzebowała zająć ręce.

Zaczęło się od drobiazgów. „Kto był u was rano?”. „Czemu ktoś stał pod drzwiami?”. „Ulotki wam wciskają, trzeba uważać”. I niby wszystko można było podciągnąć pod troskę, tylko że ja coraz częściej łapałem się na tym, że zanim wyjdę, myślę o kamerze.

Najgorzej było na klatce. Nagle witałem sąsiadkę ciszej, jakby nie chciał, żeby ktoś „tam” usłyszał. Kiedy wynosiłem śmieci, odruchowo patrzyłem w górę, czy coś tam świeci.

„Wiadomość o 22:17 uderzyła jak pukanie do drzwi”

Tamtego dnia faktycznie wróciłem późno. Klientowi wypadła poprawka do projektu i zamiast wysłać ją rano, chciał „na już”. Wyszedłem z biura po dwudziestej pierwszej. Po drodze złapałem coś do jedzenia, bo w lodówce dalej był przeprowadzkowy chaos.

Wszedłem na klatkę z torbą i czułem tylko zmęczenie. W mieszkaniu było ciepło, Ola siedziała na podłodze w salonie wśród poduszek, oglądała coś na laptopie. Pocałowała mnie w policzek i powiedziała: „Zrobiłam makaron, jest na kuchence”. Normalny wieczór, w końcu.

Minęło może pięć minut, kiedy zawibrował mój telefon. Na czacie: „Czemu wróciłeś o 22:17?”. Patrzyłem w tę wiadomość, jakby była pomyłką, jakby Marek napisał do kogoś innego. Ale to był nasz czat. I nagle miałem wrażenie, że ktoś robi nam z życia raport.

Ola też to zobaczyła. Przestała mieszać. Odłożyła łyżkę na brzeg garnka, jakby nagle bała się zrobić jakikolwiek dźwięk. Spojrzała na mnie i powiedziała cicho: „On chyba ma powiadomienia”.

„Kliknąłem w aplikację i zobaczyłem, że to nie są tylko powiadomienia”

Wziąłem jej telefon, bo to na nim Marek robił konfigurację. Aplikacja była banalna. Podgląd, dzwonek, historia zdarzeń. Przewinąłem w dół i zobaczyłem listę nagrań z ostatnich dni. Nie jakieś piknięcia i ikonki. Normalnie nagrania, całe klipy. Kto wchodzi, kto wychodzi, kiedy stajemy przy progu, ile sekund stoimy z kluczami.

W ustawieniach konta było coś, czego wcześniej nie zauważyliśmy: „użytkownicy współdzieleni”. I tam był jego mail. Marka. Z dostępem do podglądu na żywo i archiwum. Nie „gość”, nie „tylko powiadomienia”. Pełny dostęp, jakby to były jego drzwi.

Ola usiadła obok i zaczęła przewijać nagrania. W pewnym momencie trafiła na klip, kiedy wracaliśmy z Ikei i kłóciliśmy się o ten nieszczęsny regał w windzie, półgłosem, bo ktoś jechał z nami. Na nagraniu było słychać nawet nasze westchnięcia i jej: „daj już spokój”. I ja miałem wrażenie, jakby ktoś podsłuchiwał nas w domu.

- On to wszystko widzi?

- Wygląda, że tak. I może oglądać kiedy chce.

- Bartek, on chciał dobrze…

- Ola, on pyta, czemu wróciłem o 22:17. To nie jest „dobrze”.

„Na rodzinnym obiedzie położyłem kamerę na stole obok rosołu”

Przez dwa dni chodziliśmy wokół tego tematu jak wokół rozbitego szkła. Ola raz mówiła, że „tak się troszczy”, raz, że „przesadza”, a ja łapałem się na tym, że w domu nie czuję się swobodnie. Nawet jak siedziałem w piżamie, miałem wrażenie, że ktoś nas cały czas obserwuje.

W końcu odkręciłem kamerę. Technicznie to była minuta roboty. Psychicznie dużo gorzej. Kiedy trzymałem ją w dłoni, była lekka, zwykła, plastikowa, a mimo to czułem ciężar w żołądku. Położyłem ją w pudełku i schowałem do plecaka, jakbym wynosił coś wstydliwego.

W niedzielę pojechaliśmy na obiad do rodziców Oli. Rosół pachniał jak zawsze. Na stole stały ogórki w miseczce, a Marek jak gdyby nigdy nic opowiadał o samochodzie sąsiada. Słuchałem, kiwając głową, ale w plecaku pod krzesłem miałem tę czarną kropkę znad naszych drzwi.

Kiedy przyszło do drugiego dania, wyjąłem pudełko i położyłem je na stole. Marek urwał w pół zdania, a teściowa zatrzymała łyżkę w połowie drogi do ust.

- Marku, oddaję to. Nie chcę, żeby ktokolwiek miał podgląd na to, o której wracam i kto kręci się pod naszymi drzwiami.

- Przecież to dla waszego bezpieczeństwa. Ty wiesz, co się teraz dzieje na osiedlach?

- Wiem. I wiem też, że pytałeś, czemu wróciłem o 22:17. Nasze małżeństwo nie będzie miało zewnętrznego monitoringu.

Ola siedziała obok, blada, ale nie uciekła wzrokiem. Po chwili położyła dłoń na moim kolanie pod stołem, krótko, jak znak. Marek zacisnął usta, potem wziął pudełko, jakby było gorące, i mruknął: „No dobrze, skoro tak”.

W drodze do domu w aucie było cicho. Nie takie obrażone, tylko ostrożne. Każde z nas chyba się zastanawiało, co będzie dalej. Kiedy weszliśmy na klatkę i zobaczyłem puste miejsce nad dzwonkiem, odetchnąłem, jakbym wreszcie zamknął drzwi od środka, a nie tylko na klucz.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.