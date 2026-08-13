"Chłopak kupił mi książkę o oszczędzaniu, a sam wziął kredyt na konsolę"

Redakcja se.pl
2026-08-13 7:33

Na moje urodziny Bartek wręczył mi książkę o oszczędzaniu. Miał to chyba za prezent z troski, a ja poczułam się, jakbym dostała wykład w twardej okładce. W środku pozaznaczał rozdział o „małych wydatkach”, czyli tak naprawdę o mojej kawie na mieście. Tej, na którą zachodzę po pracy w gabinecie. Uśmiechnęłam się, żeby nie robić sceny. Ale kilka godzin później zobaczyłam na kuchennym blacie umowę ratalną na konsolę, i to od razu z całym zestawem dodatków. I wtedy dotarło do mnie, że u nas „rozsądek” działa tylko w jedną stronę.

Zmartwiona kobieta trzyma się za skronie. Przed nią książka i kawa. O trudnych relacjach i finansach przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte

„Kawa była moją winą numer jeden”

Pracuję jako asystentka stomatologiczna, więc na co dzień mam w nosie rękawiczki, płyn do dezynfekcji i miętę z pasty. Po ośmiu godzinach przy fotelu pacjenta chcę tylko pięć minut ciszy i kawę wypitą normalnie, na miejscu, a nie w papierowym kubku w biegu. Taka zwyczajna rzecz, która robi mi dzień.

Bartek uważał, że to luksus. „Wiesz, ile tego się zbiera w miesiąc?” rzucał, kiedy widział w aplikacji kolejne 18 zł w kawiarni pod gabinetem. Mówił to tonem, jakby odkrył mój sekret i teraz próbuje mnie uratować przed bankructwem.

Nie klepaliśmy biedy, ale do życia „jak z Instagrama” też było nam daleko. Wynajmowaliśmy dwupokojowe mieszkanie. Kuchnia z salonem, jasne meble i wiecznie pełny zlew, bo oboje wracaliśmy padnięci. O pieniądzach rozmawialiśmy niby normalnie, tylko i tak na końcu wychodziło, że to ja jestem ta „mniej odpowiedzialna”.

„Poradnik w papierze prezentowym pachniał kontrolą”

W moje urodziny Bartek przyszedł wcześniej z pracy. Postawił na stole mały tort z cukierni, taki z malinami, i był w naprawdę dobrym humorze. Pomyślałam, że może wreszcie odpuści temat mojej kawy i po prostu będziemy mieć spokojny wieczór.

Wręczył mi prezent w szarym papierze, z przewiązaną wstążką, trochę jak paczka z księgarni. „To coś, co ci się przyda” powiedział z dumą, jakby właśnie odkrył rozwiązanie na wszystko. Rozdarłam papier i zobaczyłam poradnik o oszczędzaniu.

Uśmiechnęłam się odruchowo. Otworzyłam książkę i od razu wypadł żółty karteczkowy „post-it” z dopiskiem: „To jest o tobie”. Na kilku stronach były zakreślenia, szczególnie rozdział o „małych wydatkach, które rujnują budżet”. Przez chwilę udawałam, że to zabawne.

- Serio? Na urodziny dostałam instrukcję, jak mam żyć?

- Nie, kochanie. To po prostu pomoc. Żebyśmy mogli coś odkładać, a nie wszystko przejadać i przepijać.

„Umowa ratalna leżała obok okruszków z tortu”

Po torcie Bartek poszedł pod prysznic. Ja sprzątałam stół i zgarniałam okruszki na dłoń, bo nagle irytowały mnie bardziej niż zwykle. Książkę odłożyłam na kuchenny blat, obok pojemnika na cukier, żeby nie musieć na nią patrzeć.

Wtedy zauważyłam papier z logo sklepu z elektroniką. Biały, z grubym drukiem i tą tabelką na dole, jak w umowach. Najpierw pomyślałam, że to paragon za coś dla kolegi, albo jakaś gwarancja, bo Bartek lubił gadżety i często coś komuś doradzał.

Podniosłam kartkę i poczułam, jak robi mi się sucho w ustach. Umowa ratalna na konsolę. Najnowszy model, do tego drugi pad, słuchawki i jeszcze jakaś subskrypcja. Kwota rozłożona na raty. Data wczorajsza.

Stałam przy blacie i miałam wrażenie, że to światło mnie razi. Moja „kawa za osiemnaście” nagle zrobiła się śmiesznie mała przy jego „inwestycji” na kilka tysięcy. A najgorsze było to, że mi o tym nie powiedział.

„W sklepie z elektroniką poczułam się jak klientka, nie partnerka”

Kiedy Bartek wyszedł z łazienki, miał na sobie dres i minę człowieka, który właśnie zrzucił z siebie cały dzień. Usiadł na kanapie i odpalił YouTube’a, jakby nic się nie stało. A ja stałam w drzwiach kuchni, ściskając w ręku tę umowę.

- Co to jest?

Odwrócił się powoli, spojrzał na papier i już po sekundzie wiedziałam, że nie ma sensu liczyć na „to nie moje”. Wzruszył ramionami, jakby to był zwykły rachunek za prąd.

- No wziąłem. I co? Była dobra oferta. Poza tym, to na raty, nie wydałem wszystkiego od razu.

Od razu zobaczyłam to w głowie: sklep z elektroniką. Bartek, pewny siebie, doradca w koszuli, błyszczące pudełka, te wszystkie hasła o „doświadczeniu”, „lepszym życiu”, „zasługujesz”. I ja, która przez miesiąc słucha, że kawa z mlekiem owsianym to rozrzutność.

„To jest dla zdrowia psychicznego, a twoja kawa to brak dyscypliny”

Bartek wstał, wyjął mi umowę z ręki i położył ją na stole. Jakby chciał od razu ustawić rozmowę po swojemu. Potem spojrzał na mnie z tą miną, jak do kogoś, kto „nie ogarnia”, o co chodzi.

- Iza, ja potrzebuję się jakoś odstresować. To jest dla mojego zdrowia psychicznego. W pracy mam presję, wkurza mnie szef, wracam i chcę mieć coś, co mnie wycisza. To ma być inwestycja w relaks.

I wtedy padło to magiczne słowo: „inwestycja”. W moich ustach „kawa” brzmiała przy nim jak grzech, a jego konsola jak mądra decyzja finansowa. Popatrzyłam na poradnik, który leżał na blacie, otwarty na zakreślonym rozdziale o drobnych wydatkach.

- A ja nie potrzebuję się odstresować? W gabinecie ludzie mdleją na fotelu, dzieci krzyczą, czasem ktoś płacze, bo się boi. I ja też mam „zdrowie psychiczne”. Tylko moje ma kosztować mniej, tak?

- Nie przesadzaj. Twoja kawa to nawyk. To brak dyscypliny. Ja mówię o czymś, co naprawdę pomaga mi nie zwariować.

Wtedy coś mi po prostu kliknęło i zrobiło się dziwnie cicho w środku. Jakby ktoś mi w końcu pokazał kartkę z instrukcją, tylko że nie o oszczędzaniu, a o tym, jak Bartek widzi naszą relację: jego potrzeby są ważne i uzasadnione, moje są „fanaberią”.

„Oddałam mu książkę i wyszłam po swoją kawę”

Nie krzyczałam i nie trzaskałam drzwiami, chociaż naprawdę miałam na to ochotę. Zamiast tego wzięłam ten jego poradnik, usiadłam przy kuchennym stole i przekartkowałam do rozdziału o uczciwości wobec siebie. Taki bardziej „motywacyjny”, w stylu tych wszystkich tekstów o konsekwencji.

Wzięłam długopis, ten, którym podpisujemy w domu polecone, i zaznaczyłam kilka zdań. Bez komentarzy, bez dopisków typu „to o tobie”, tylko proste kreski. Zamknęłam książkę i położyłam ją przed Bartkiem.

- Proszę. To też jest pomoc.

- O co ci chodzi? Robisz dramat z niczego.

Włożyłam telefon do kieszeni, założyłam buty i złapałam klucze z miseczki przy drzwiach. Bartek stał w salonie i patrzył na mnie, jakby nie wierzył, że naprawdę wychodzę. A ja nagle nie miałam ochoty się tłumaczyć. Ani z ceny kawy, ani z tego, ile zarabiam, ani z tego, że po prostu mam prawo ją wypić w spokoju.

Poszłam do tej samej kawiarni pod gabinetem, choć było już późno. Zamówiłam latte i usiadłam przy oknie. Patrzyłam na ludzi z torbami, na światła aut i na ten zwykły wieczór, który toczył się dalej. Czułam ciepło mleka i pierwszy raz od dawna miałam w głowie ciszę, bez poczucia winy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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