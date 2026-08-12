Chcą się jej pozbyć z pracy? "Koleżanki z pracy urządziły mi pożegnanie, chociaż nigdzie nie odchodziłam"

„Powiedziałam jedno zdanie przy ekspresie i poszło w świat”

Pracuję w logistyce, mam 41 lat i taki staż, że pamiętam czasy, kiedy listy przewozowe drukowało się w trzech kopiach. Nasz open space to akwarium. Wszystko widać i wszystko słychać, a plotka dociera szybciej niż mail do klienta.

Przy ekspresie rzuciłam kiedyś, że może spróbuję przenieść się do innego działu. To była luźna myśl na głos. Od miesięcy siedzę po uszy w jednym projekcie i czasem mam wrażenie, że żyję numerami zamówień.

Kasia z mojego zespołu uśmiechnęła się szeroko, aż uniosły jej się policzki. „No proszę. Rozwój” powiedziała tym swoim miękkim tonem, który brzmi jak komplement, ale zawsze ma w środku haczyk. Wzięłam kubek i poszłam do siebie, bo miałam do rozpisania transporty na kolejne dni.

„Kilka dni później czekały na mnie kwiaty i miny jak na stypie”

Kilka dni później przyszłam jak zwykle, chwilę po ósmej. Szum komputerów, ktoś chrupie wafle ryżowe, ktoś stuka w klawiaturę tak, że słychać to przez pół open space’u. W pewnym momencie Magda z HR-u zagląda i mówi: „Edyta, wpadniesz na chwilę do konferencyjnej?”

Pomyślałam, że to znowu coś z audytem, bo ostatnio prosili o wszystko, od podpisów po daty wysyłek. Weszłam z kawą i po prostu się zatrzymałam. Na środku stołu stało ciasto z bitą śmietaną, obok bukiet gerberów, a przy talerzykach leżała duża, kolorowa kartka.

Wszyscy bili brawo, śmiali się jakoś za głośno i patrzyli na mnie wyczekująco. Kasia podeszła pierwsza i podała mi kartkę. „No to co, Edyta, powodzenia na nowej drodze!”

„Kartka z życzeniami miała więcej pewności niż ja”

Na kartce było napisane „Powodzenia!” i złote konfetti, takie typowo „od święta”. Pod spodem podpisy prawie całego działu, nawet Wojtek z nocnej zmiany, którego widuję raz na dwa tygodnie. Ktoś dopisał: „Będzie nam brakowało Twojego spokoju”. Przy tym zdaniu zrobiło mi się dziwnie, bo brzmiało jak pożegnanie z kimś, kto już spakował biurko.

Próbowałam się uśmiechnąć. Miałam wrażenie, że jeśli powiem jedno ostre słowo, to będę tą „trudną Edytą”, co robi sceny o ciasto. A jednocześnie miałam wrażenie, że to jakiś żart, tylko kompletnie nieśmieszny.

- Skąd wam w ogóle przyszło do głowy, że ja odchodzę?

- No jak to? Kasia mówiła, że jesteś już praktycznie dogadana, zostały tylko formalności, odpowiedziała Anka i sięgnęła po nóż do ciasta, jakby krojenie miało uratować sytuację.

- Ja powiedziałam, że się zastanawiam nad zmianą działu. Zastanawiam. To nie jest wypowiedzenie, dodałam ciszej, patrząc na Kasię.

„Kasia rozdawała ciasto, jakby już wszystko było ustalone”

Kasia nawet nie mrugnęła. Uśmiech został, tylko zrobił się jakiś sztuczny. „Oj, Edyta, nie bądź taka formalna. Chciałyśmy ci zrobić miło”, rzuciła i od razu zaczęła rozdawać talerzyki, jakby to ona była tu od pożegnań i decyzji.

Usiadłam na krześle, żeby nie stać jak słup. Wzięłam kawałek, bo wszyscy patrzyli, a ja nie miałam siły tłumaczyć każdemu z osobna, że wciąż tu pracuję i mam na jutro odprawę celną. W open space plotka żyje dłużej niż prawda. Już widziałam, jak się rodzi wersja: „Edyta odchodzi, tylko nie chce się przyznać”.

Po chwili dosiadła się Ola i pochyliła do mnie tak, żeby nikt nie usłyszał. „Słuchaj, wiesz, że od tygodnia mówi się, że ktoś przejmie twoje miejsce w projekcie? Nawet na spotkaniu wczoraj padło, że trzeba się przygotować na zmianę.”

Popatrzyłam na kartkę jeszcze raz. Te podpisy nagle przestały wyglądać jak gest, a zaczęły jak pieczątka na czymś, czego nie zatwierdziłam. Trzymałam tę kartkę jak jakiś dokument, chociaż to był tylko papier.

„Usłyszałam zdanie, które miało mnie wyłączyć z obiegu”

Po tym całym zamieszaniu próbowałam wrócić do pracy, ale nie mogłam się skupić. Klikanie w tabelki brzmiało jak tykający zegar. Wyszłam do kuchni po wodę i trafiłam na Kamilę z sąsiedniego działu, która z reguły wie więcej niż kalendarz firmowy.

„Edyta, tylko między nami”, zaczęła, nalewając sobie herbatę. „Kasia była u szefa. Mówiła, że ty psychicznie jesteś już poza firmą i że nie ma co ci dawać prowadzenia projektu, bo tylko się będziesz męczyć.”

Najbardziej uderzyło mnie to „psychicznie”. Jakby można było tak po cichu przekreślić człowieka, nie zwalniając go na papierze, tylko w rozmowie przy zamkniętych drzwiach. Nagle wszystko się ułożyło: kwiaty, kartka, te pewne siebie życzenia. To nie było pożegnanie z sympatii, tylko pchnięcie w kierunku drzwi.

Wróciłam do biurka i zobaczyłam, że Kasia już jest w moim kalendarzu. Na Teamsie pojawiło się zaproszenie na spotkanie projektowe, a w opisie dopisali ją jako „osobę kontaktową”. Mój brzuch zrobił się zimny.

„Podziękowałam za życzenia i poszłam po swoje”

Po lunchu wzięłam tę kartkę z życzeniami i schowałam do szuflady. Nie z gniewu. Po prostu chciałam mieć dowód, że to się wydarzyło naprawdę, a nie że mi się to przywidziało po zbyt mocnej kawie. Potem poszłam do kuchni, w której zostało pół ciasta i plastikowy nóż.

Wzięłam nóż, pokroiłam resztę na równe kawałki i zaniosłam na stół w open space’ie. „Bierzcie, bo się zmarnuje”, powiedziałam spokojnie. Kasia spojrzała na mnie z tym swoim uśmiechem, ale w oczach miała jedno pytanie: co ja teraz zrobię.

O czternastej miałam spotkanie z szefem. Zapukałam, weszłam i usiadłam. Bez całego tego „czy ma pan chwilę”. On odsunął myszkę, jakby przeczuwał, że nie przyszłam rozmawiać o urlopie.

- Dzisiaj zobaczyłam swoje pożegnanie, zaczęłam. Nie złożyłam wypowiedzenia i nie odchodzę. Jeśli chodzi o projekt, dalej chcę go prowadzić. I nie mam zamiaru oddawać go komuś tylko dlatego, że podobno „psychicznie mnie tu nie ma”.

Szef przez chwilę milczał, a potem spojrzał w bok, jakby przypominał sobie rozmowę. „Kasia mówiła, że jesteś już zmęczona i szukasz wyjścia”, powiedział ostrożnie. „Nie wiedziałem, że to tak zostało podane.”

- Jestem zmęczona, bo to duży projekt, ale to nie znaczy, że uciekam. Chcę konkretnie: moje zadania, moje decyzje i jasne ustalenie, kto za co odpowiada, dodałam. Bez podnoszenia głosu, bez teatrów, tylko jak na odprawie, gdzie liczą się fakty.

Wyszłam z gabinetu i poczułam, że dopiero teraz oddycham normalnie. W open space’ie ktoś właśnie zjadał ostatni kawałek ciasta, a mój bukiet gerberów stał nadal w konferencyjnej, trochę bez sensu, ale ładny. Kartkę z życzeniami zostawiłam w szufladzie. Lubię mieć dowody, bo w tej firmie miłe gesty potrafią znaczyć dużo więcej, niż wyglądają.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.