Synowa wstydzi się teściowej. "Przyszła synowa poprosiła, żebym nie mówiła na weselu, że jestem fryzjerką"

„W moim salonie ludzie mówią więcej, niż planowali”

Mój salon jest mały. Dwa stanowiska, lustra z drobnymi ryskami i zapach lakieru, który siedzi na dłoniach nawet po myciu. Rano zawsze włączam radio, ale ściszam, kiedy klientka zaczyna mówić o czymś ważnym. Przez te lata nasłuchałam się o zdradach, kredytach, ciążach, chorobach i o tym, kto komu co powiedział na imieninach.

Na półce przy kasie stoi słoik z gumkami do włosów, a obok zdjęcie mojego syna w studniówce. Zawsze je przecieram przy porządkach, jakbym mogła mu tym dopilnować szczęścia. Ułożyło się. Skończył studia, pracuje w biurze, ma narzeczoną, którą wszyscy chwalą, że taka poukładana i „z dobrej rodziny”.

Ja też byłam poukładana, tylko po swojemu. Pracowałam, kiedy inni spali, i wracałam do domu z włosami wpiętymi byle jak, bo nie miałam już siły robić ich sobie. Czasem śmieję się, że umiem uczesać pół miasta, a sobie robię kok na gumkę.

„Wpadła tuż przed zamknięciem. I od razu do rzeczy”

Wpadła tuż przed zamknięciem, kiedy już chciałam gasić światła. W salonie zostałam już sama, sprzątałam peleryny i zamiatałam te cienkie włoski, które zawsze znajdują drogę pod listwy. Miała jasny płaszcz i perfumy, które od razu kojarzą się z drogą półką. Takie eleganckie, ale bez przesady.

„Lucyno, chciałam porozmawiać o weselu” powiedziała od razu. Nawet nie usiadła. Zrobiłam jej herbatę w tym moim kubku z napisem „Najlepsza fryzjerka”, bo akurat był czysty. Spojrzała na kubek, uśmiechnęła się tak, jakby to była jakaś zabawna ciekawostka, i odstawiła go na bok, jakby jej nie pasował.

Zaczęła od fryzury. Że chciałaby naturalnie, ale elegancko. Że jej mama nie lubi, kiedy coś wygląda „za bardzo”. Kiwałam głową, bo to słyszałam już sto razy. Dopiero potem przeszła do tego, po co naprawdę przyszła.

„Poprosiła, żebym na weselu nie mówiła, że jestem fryzjerką”

„Wiesz, u nas w rodzinie to trochę inaczej wygląda” zaczęła, kręcąc pasek od torebki. „Nie chciałabym, żeby ktoś to źle odebrał. Może mów, że pracujesz w branży beauty? Tak jakoś… lepiej brzmi.”

Przez chwilę myślałam, że nie dosłyszałam. Patrzyłam na nią w lustrze. U mnie tak się rozmawia, niby obok siebie, ale i tak wszystko widać. „Czyli co mam mówić, jak mnie ktoś zapyta?” zapytałam spokojnie, ale poczułam, jak mi się robi sucho w ustach.

„Że masz salon, zajmujesz się stylizacją. Żeby nie wchodzić w szczegóły” odpowiedziała szybko, jakby już to przećwiczyła. Dodała jeszcze: „To tylko na jeden wieczór, dla świętego spokoju”. Tego „świętego spokoju” nie znosiłam. U mnie w domu to zawsze znaczyło, że ktoś ma siedzieć cicho, żeby drugiemu było wygodnie.

Otworzyłam szufladę i dotknęłam etui z nożyczkami, tym eleganckim, które kupiłam sobie na trzydziestolecie salonu. Skóra, zapięcie na magnes, wszystko jak w porządnych rzeczach. Pomyślałam, że te nożyczki to nie jest żaden „szczegół”. To moje ręce i mój kręgosłup. To rachunki, szkoła Michała i jego obozy, kiedy na inne rzeczy zwyczajnie nie było.

„Nie chciałam robić sceny, więc obróciłam to w żart”

Zaśmiałam się krótko. „To mam mówić, że jestem artystką od włosów do ramion?” rzuciłam, licząc, że sama usłyszy, jak to brzmi. Ona też się uśmiechnęła, ale szybko, tak jak się uśmiecha do kogoś, kto nie rozumie etykiety.

„Lucyno, ja naprawdę cię lubię. Po prostu u nas są… różne standardy. Mama ma dużo znajomych, przyjdą ludzie, którzy patrzą” powiedziała ciszej. To „patrzą” zabrzmiało jak „oceniają”, tylko ładniej opakowane.

Wzięłam do ręki miotłę, bo nie wiedziałam, co zrobić z dłońmi. Zamiatanie mnie uspokaja, bo przynajmniej widzę efekt. „Słuchaj, ja nikomu nie wchodzę z butami w życie. Ale nie mam zamiaru udawać, że robię coś innego niż robię” powiedziałam. I wtedy ona przyciągnęła torbę bliżej, jakby rozmowa była niebezpieczna.

„To tylko słowa. Po co robić z tego problem?” odpowiedziała. A ja pomyślałam, że w moim życiu wszystko zaczynało się od słów: „nie stać nas”, „później”, „jakoś będzie”. Tylko że u mnie „jakoś” zawsze znaczyło pracą.

„Syn też chciał, żebym machnęła ręką”

Wieczorem zadzwoniłam do syna. Siedziałam w kuchni, przy stole z ceratą w drobne kwiaty, tej samej od lat, bo jest praktyczna. „Michał, twoja narzeczona była dziś u mnie. Powiedziała, żebym na weselu nie mówiła, że jestem fryzjerką” zaczęłam bez wstępów.

Po drugiej stronie zapadła cisza, taka, w której człowiek już wie, że rozmowa będzie nieprzyjemna. „Mamo, no tak, mówiła mi. Chodzi o to, żeby nie było niezręcznie. Jej tata jest… wiesz jaki. Machnij ręką, to nie jest o tobie” powiedział tym swoim tonem z liceum, kiedy prosił, żebym nie przychodziła na zebranie w fartuchu.

„A o kim?” spytałam. „Bo ja mam wrażenie, że dokładnie o mnie.” Usłyszałam westchnięcie. „Mamo, proszę cię, nie rób afery. To ich rodzina. Dla mnie jesteś super, ale… to jeden dzień.”

Odłożyłam telefon na blat i patrzyłam na kafelki, jakbym na nich mogła znaleźć odpowiedź. Jeden dzień, a ja miałam udawać, że trzydzieści lat nie istnieje. Najdziwniejsze było to, że zabolało nie to, co powiedziała ona, tylko to, jak łatwo on uznał, że mogę to przełknąć.

„Na weselu gryzłam się już od pierwszych pytań”

W dzień wesela miałam upięte włosy, paznokcie w neutralnym kolorze i sukienkę, którą kupiłam specjalnie, bo nie chciałam wyglądać „za skromnie”. Sala była jasna, złote dodatki, krzesła w pokrowcach, na stołach świece w wysokich szklankach. Rodzina panny młodej wyglądała, jakby mieli ustalony dress code. Beże, granaty, drogie zegarki i perfumy, które czuć było z daleka.

Na powitanie ktoś z jej ciotek zapytał: „A pani czym się zajmuje?” Spojrzałam na narzeczoną Michała, stała dwa kroki dalej, z uśmiechem przyklejonym do twarzy. Powiedziałam: „Prowadzę salon fryzjerski”. Krótko, bez tłumaczeń. Czułam, jak w torebce mam to etui, jakby było kamieniem.

Potem była kolacja, zdjęcia, pierwszy taniec. Michał wyglądał pięknie w garniturze, ten garnitur mierzyliśmy w trzech sklepach, bo chciałam, żeby czuł się pewnie. Patrzyłam na niego, jak prowadzi ją w tańcu, i próbowałam sobie wmówić, że ten dzień jest o nich, nie o mojej dumie. Tylko że cały czas czułam gulę w gardle. Niby się uśmiechasz, a w środku cię ściska.

Kiedy przyszły toasty, wodzirej zaczął prosić rodziców o kilka słów. Poczułam, jak mi się poci dłonie. Narzeczona spojrzała na mnie szybko, ostrzegawczo, i od razu odwróciła wzrok. Wstałam, wzięłam kieliszek, a etui z nożyczkami, nie wiem czemu, wsunęłam do ręki w torebce, żeby poczuć znajomy kształt.

- Mamo, wszystko okej? zapytał cicho Michał, kiedy przechodziłam obok niego.

- Okej. Tylko nie będę dziś nikim innym, synku, odpowiedziałam i poszłam dalej.

Stanęłam przy stole młodych, światło odbijało się w kieliszkach i w tych wszystkich idealnych dekoracjach. „Chciałam powiedzieć tylko jedno” zaczęłam. W sali zrobiło się cicho, takie, w jakim słychać sztućce odkładane na talerze.

„Jestem fryzjerką. I to moje nożyczki opłaciły ten garnitur” powiedziałam spokojnie. Uniosłam tylko trochę torebkę, żeby nie było wątpliwości, o co mi chodzi. „I jeśli ktoś ma z tym problem, to niech sobie go zabierze do domu. Ja jestem dumna.”

Widziałam, jak teściowa panny młodej, ta „elegancka mama”, zamarła na sekundę, a potem uśmiechnęła się tak, jakby nic się nie stało. Narzeczona Michała pobladła, ale nie uciekła wzrokiem. Michał patrzył na mnie długo, jakby dopiero teraz widział, ile we mnie było wysiłku przez te wszystkie lata.

Po chwili ktoś klasnął. Najpierw moja siostra, potem kilka osób z naszej strony. W końcu sala ruszyła, jakby ludzie potrzebowali sygnału, że mogą oddychać. Usiadłam, ręce mi drżały, ale przynajmniej nie udawałam.

Później, już w przerwie między tańcami, narzeczona podeszła do mnie przy bufecie. Wzięła talerzyk z mini serniczkiem i powiedziała cicho: „Nie chciałam cię skrzywdzić. Po prostu bałam się, że będą gadać.”

„Zawsze będą gadać” odpowiedziałam, patrząc, jak ktoś nalewa rosół z wazy. „Tylko niech gadają o mnie, a nie o wymyślonej wersji.” Kiwnęła głową, jakby coś przełknęła, i odeszła. Nie przeprosiła wprost, ale pierwszy raz nie próbowała mnie poprawiać.

Michał przyszedł później, już po oczepinach, kiedy muzyka była głośniejsza, a ludzie mniej spięci. „Mamo… przepraszam” powiedział i przytulił mnie mocno, tak jak dawno tego nie robił. Poczułam w tym uścisku, że nie chodziło o jedną rozmowę, tylko o wiele małych rzeczy, które odkładały się latami.

Wróciłam do domu nad ranem, w butach w ręku, z fryzurą już trochę rozpuszczoną. Postawiłam torebkę na krześle, wyjęłam etui i położyłam na stole. Dotknęłam zapięcia, jakby to miało mnie uspokoić.

Na weselu nie stałam się nagle ważniejsza ani bardziej elegancka. Po prostu przestałam się kurczyć. A kiedy następnego dnia otworzyłam salon i zadzwonił dzwonek nad drzwiami, pomyślałam, że jak ktoś chce mnie mieć w rodzinie, to w pakiecie. Ze mną taką, jaka jestem, i z moją pracą.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.