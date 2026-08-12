Ma dość swojej matki i udawania, że ją lubi. "Moja mama udaje w internecie, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami"

„Dostałam link i poczułam, jakby ktoś mi zajrzał do szuflady”

Siedziałam na kanapie w dresie, laptop na kolanach, układałam posty dla klienta. I nagle na Messengerze: „Julia, to o tobie?”. Kliknęłam bez większego zainteresowania. Myślałam, że to jakiś mem albo kolejny tekst o „pokoleniach”. Zobaczyłam profil mojej mamy i zdjęcie, którego nie widziałam od lat.

To było zdjęcie z mojego dzieciństwa, lekko wyblakłe, zrobione na działce. Mam może pięć lat, za duża czapka, brudne kolana, a mama trzyma mnie pod pachami, jakbym była najważniejsza na świecie. To zdjęcie trzymałam w pudełku w szafie, razem z listami i drobiazgami, których po prostu nie wrzuca się do internetu.

Pod zdjęciem było: „Moja Julcia. Moja najlepsza przyjaciółka. Rozmowy do późna, wsparcie, śmiech. Najcenniejsza relacja, jaką mam”. Serduszka, komentarze znajomych: „Ale macie więź!”, „Zazdroszczę”, „Widać, że jesteście sobie przeznaczone”. Złapałam się na tym, że siedzę i patrzę jak wryta.

„W komentarzach było ciepło, u mnie w brzuchu zimno”

Najpierw zrobiłam screeny. Zawodowy odruch, jakbym miała to komuś potem pokazać na prezentacji. Potem odłożyłam telefon ekranem do dołu, jakby miał parzyć.

W głowie miałam nasze prawdziwe rozmowy. Dzwoni raz na dwa tygodnie, zwykle w drodze z pracy. Mówi szybko, jakby miała mnie tylko „odhaczyć”. Kiedy próbuję powiedzieć coś więcej, słyszę: „Oj, nie dramatyzuj” albo „Tyle masz w tej swojej głowie”.

Pół roku temu próbowałam zaprosić ją na spacer. Odpisała po dwóch dniach: „W tym tygodniu nie dam rady, mam milion spraw”. A w poście pisała, że „zawsze znajdujemy czas”. Czułam się jak statystka w cudzym filmie, tylko że z moją twarzą.

Napisałam do koleżanki: „Dzięki. To… dziwne”. Odpisała tylko: „Myślałam, że serio macie taki vibe”. I to zdanie zabolało bardziej, niż się spodziewałam.

„Zobaczyłam swoje prywatne zdjęcie i zrobiło mi się duszno”

Zanim do niej zadzwoniłam, zaczęłam rozkminiać ten post jak detektyw. Zdjęcie było przycięte tak, żeby nie było widać tła. Ktoś musiał je wziąć z bliska i zeskanować albo po prostu zrobić mu zdjęcie. Przypomniałam sobie, że niedawno była u mnie na herbacie i szła do łazienki przez sypialnię.

Wtedy jeszcze tego nie skleiłam. Pamiętam tylko, że wróciła z korytarza i rzuciła: „Ale ty masz porządeczek, kto by pomyślał”. Uśmiechnęłam się, a w środku poczułam ukłucie, bo to było powiedziane jak o kimś obcym.

Patrzyłam na ten kadr z działki i nagle miałam ochotę lecieć do szafy, sprawdzić, czy pudełko w ogóle jest na miejscu. Głupie, ale to była pierwsza myśl. Druga była gorsza: że ona wzięła coś mojego i zrobiła z tego narzędzie do pokazywania światu, jaka jest.

Wzięłam głęboki oddech i zadzwoniłam. Leciały sygnały. Z każdym robiło mi się coraz ciaśniej w środku, bo nie wiedziałam, czy mnie wysłucha, czy znowu mnie zgasi.

„Zaczęłam delikatnie, ale ona od razu weszła w obronę”

- Mamo, widziałam ten post o nas.

- Aaa, tak! No i co, ładny, nie? Tyle ludzi mi napisało, że fajnie, że mam taką córkę.

- Tylko że tam jest moje zdjęcie z pudełka. To prywatne. I ty piszesz rzeczy, które… no, nie są prawdziwe.

- Julia, przesadzasz. Co za różnica, zdjęcie jak zdjęcie. A to, co napisałam, to przecież nie kłamstwo. Jesteś moją córką, kocham cię.

Od razu usłyszałam ten ton. Znam go jeszcze od liceum. Taki, w którym moje emocje są „histerią”, a jej intencje mają przykryć wszystko. Przez chwilę chciałam odpuścić, powiedzieć „dobra, nieważne”, jak zwykle, żeby tylko nie robić awantury.

I wtedy na ekranie wyskoczyło kolejne powiadomienie. Ktoś dodał komentarz: „Cudownie, że macie takie nocne rozmowy, ja marzę o tym z moją córką”. Nocne rozmowy. Ostatni raz gadałyśmy dłużej niż pięć minut, kiedy miałam zapalenie oskrzeli i potrzebowałam, żeby ktoś mi przywiózł leki.

„Rodzinny obiad zamienił się w przesłuchanie przy rosole”

Nie chciałam robić tego przez telefon, bo czułam, że zaraz się rozłączę i zostanę z gulą w gardle na cały wieczór. I tak miałyśmy w tygodniu rodzinny obiad u niej, więc pojechałam. Wzięłam ze sobą ciasto z piekarni, takie totalnie neutralne, jakby cukier puder mógł uratować atmosferę.

U niej jak zawsze. Stół nakryty, telewizor gra gdzieś w tle, w powietrzu rosół i płyn do naczyń. Mama krzątała się za dużo, jakby ruchami próbowała zakryć temat. Kiedy podała mi talerz, przez sekundę zawiesiła wzrok na mojej twarzy i od razu uciekła do kuchni.

W końcu, między drugim a trzecim „weź jeszcze”, położyłam telefon na stole i pokazałam jej ekran. Nie mówiłam podniesionym głosem, starałam się nie brzmieć jak specjalistka od wizerunku, która przyszła robić audyt własnej matce. Powiedziałam tylko, że nie zgadzam się na używanie moich prywatnych rzeczy. I że boli mnie to, co o nas pisze.

Mama chwilę milczała i mieszała łyżką w talerzu tak długo, aż rosół zrobił się mętny. Potem westchnęła, jakby to ona miała prawo do zmęczenia tą rozmową. „Ludzie lubią takie posty”, powiedziała cicho. I wtedy pierwszy raz usłyszałam w tym wszystkim nie tylko jej upór, ale też jakąś desperację.

„Powiedziała, że zazdrości, i nagle wszystko zrobiło się bardziej ludzkie”

- Ty myślisz, że ja to robię, żeby ci zrobić na złość? Ja patrzę na te dziewczyny z pracy. One z córkami jeżdżą na wyjazdy, chodzą na kawę, wysyłają sobie głupie filmiki. I ja też chciałam przez chwilę tak wyglądać. Chciałam poczuć, że mam to samo.

To nie brzmiało jak wymówka z repertuaru „bo ty jesteś przewrażliwiona”. Brzmiało jak coś, czego nigdy wcześniej nie potrafiła powiedzieć. Siedziała ze ściśniętymi ustami, jakby wstydziła się własnych słów. A ja poczułam, że złość miesza mi się z jakąś miękkością, tylko nie umiałam tego nazwać.

- Mamo, ja nie jestem przeciwko temu, żebyśmy były bliżej. Tylko ty robisz z tego przedstawienie dla obcych, a ja mam być w nim rekwizytem.

Popatrzyła na mnie w końcu wprost. „Nie wiedziałam, że to tak odbierzesz” powiedziała. I nie było w tym teatralnego zdziwienia. Raczej takie zwykłe, ludzkie zagubienie. I to mnie właśnie rozbroiło, bo łatwiej jest walczyć z kimś, kto jest pewny swojej racji.

Wzięłam do ręki łyżeczkę, potem odłożyłam ją z powrotem. Pomyślałam, że mogłabym napisać komentarz albo sprostowanie i zrobić z tego małą internetową awanturę. I że pewnie część ludzi by mi przyklasnęła. Tylko że ja nie chciałam wygrać w komentarzach. Ja chciałam nie czuć tego chłodu, kiedy patrzę na jej uśmiech w sieci.

- Usuń to, proszę. A jeśli chcesz tej bliskości, zacznij od telefonu do mnie, nie od wpisu dla obcych. Nawet jeśli to ma być pięć minut, byle prawdziwe.

Wstała, podeszła do kredensu, wzięła okulary i dopiero wtedy sięgnęła po swój telefon. Widziałam, jak jej palce drżą, kiedy przewija ekran. Kliknęła, potwierdziła, odłożyła telefon na stół i przez chwilę siedziałyśmy w ciszy, słuchając, jak w kuchni kapie kran.

Nie było żadnego wielkiego pojednania. Nie przytuliłyśmy się jak w reklamie. Zjadłyśmy obiad do końca, a potem ona zapakowała mi kawałek ciasta „na jutro do kawy”, jakby to było jej nowe, ostrożne „dbam o ciebie”.

Wieczorem, jak wróciłam do siebie, zobaczyłam, że post zniknął. I że mam od niej SMS: „Zadzwonię jutro po pracy. Jak będziesz miała czas”. Odpisałam: „Jasne, będę”. Nie dlatego, że nagle uwierzyłam w nocne rozmowy, tylko dlatego, że pierwszy raz od dawna dostałam coś, co nie było dla publiki.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.