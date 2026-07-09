Ten prezent dla pary młodej to zwiastun problemów. Ściąga pecha zamiast miłości i grozi rozwodem. Przesądy ślubne

Wśród popularnych prezentów ślubnych, jeden szczególny przedmiot, choć często wybierany, może sprowadzić na związek świeżo upieczonych małżonków ogromnego pecha.

Zgodnie z wielowiekowymi przesądami, podarowanie nowożeńcom tego daru symbolizuje "przecięcie" ich więzi, co grozi nawet rozstaniem i poważnymi problemami.

Dowiedz się, o jaki prezent chodzi, by nigdy nie popełnić tego błędu i poznaj inne, kluczowe przesądy ślubne, które mogą wpłynąć na szczęście pary.

Ten prezent ślubny ściąga pecha. Nigdy nie dawaj go parze młodej

Zgodnie ze zwyczajami, każdy gość zaproszony na ślub wręcza świeżo upieczonym małżonkom prezent z tej okazji. Oczywiście w Polsce najpopularniejszym prezentem ślubnym są pieniądze, jednak i tak spora część gości decyduje się na wręczenie parze młodej podarunków rzeczowych. Jeden z nich, choć cieszy się ogromnym powodzeniem, może wyrządzić sporo szkód w małżeństwie. Zgodnie z przesądami ślubnymi ten prezent to chyba najgorszy pomysł, na jaki mogą wpaść zaproszeni goście. Chodzi o noże. Wielu osobom może wydawać się, że podarowanie parze młodej noży to świetny pomysł - praktyczny prezent na wicie wspólnego gniazdka. Jednak przesądy ślubne mówią coś zupełnie innego. Dlaczego nie wolno dawać noży w prezencie ślubnym?

Dlaczego nie powinno się dawać noży w prezencie na ślub? Przesądy ślubne

Osoby, które znają i wierzą w przesądy, doskonale wiedzą, że nie powinno dawać się noży w prezencie. Ta zasada dotyczy także prezentów na ślub. Dlaczego? Podarowanie parze młodej noży w prezencie ślubnym, może doprowadzić do rozwodu. Przesąd mówi, że podarowanie nowożeńcom w prezencie ślubnym noży (lub innych ostrych przedmiotów, jak nożyczki) przyniesie im pecha, ponieważ symbolizuje to "przecięcie" lub "przerwanie" ich związku, a nawet rozstanie. Jest to jeden z tych przesądów, który ma swoje korzenie w dawnych wierzeniach i symbolice ostrych narzędzi, kojarzonych z rozdzielaniem, bólem czy zranieniem.

Popularne przesądy ślubne

Poza przesądem związanym z prezentem ślubnym istnieje jeszcze kilka wierzeń dotyczących dnia ślubu.

Upuszczenie obrączki: Jeśli któreś z narzeczonych upuści obrączkę podczas ceremonii, to zły znak. Należy wtedy pozwolić podnieść ją księdzu lub świadkowi.

Jeśli któreś z narzeczonych upuści obrączkę podczas ceremonii, to zły znak. Należy wtedy pozwolić podnieść ją księdzu lub świadkowi. Kto pierwszy powie "tak" : Mówi się, że ten, kto pierwszy powie "tak" podczas przysięgi, będzie dominował w związku.

: Mówi się, że ten, kto pierwszy powie "tak" podczas przysięgi, będzie dominował w związku. Potknięcie na progu: Potknięcie się panny młodej o próg kościoła lub domu jest złym znakiem.

Potknięcie się panny młodej o próg kościoła lub domu jest złym znakiem. Przeniesienie przez próg: Pan młody powinien przenieść pannę młodą przez próg ich wspólnego domu, aby uchronić ją przed złymi duchami i nieszczęściem.

Pan młody powinien przenieść pannę młodą przez próg ich wspólnego domu, aby uchronić ją przed złymi duchami i nieszczęściem. Rzucanie ryżu i monet: Po wyjściu z kościoła lub urzędu, goście obsypują nowożeńców ryżem (symbol płodności) i monetami (symbol dostatku), które para młoda powinna pozbierać.

Po wyjściu z kościoła lub urzędu, goście obsypują nowożeńców ryżem (symbol płodności) i monetami (symbol dostatku), które para młoda powinna pozbierać. K ieliszki na szczęście: Po toaście na powitanie, nowożeńcy powinni rzucić kieliszkami za siebie i rozbić je na szczęście. Im więcej kawałków, tym więcej szczęścia.

Po toaście na powitanie, nowożeńcy powinni rzucić kieliszkami za siebie i rozbić je na szczęście. Im więcej kawałków, tym więcej szczęścia. Welon i bukiet: Panna młoda nie powinna pozwalać innym kobietom zakładać jej welonu czy przymierzać sukni. Bukietu ślubnego też nie powinna nikomu oddawać, nawet do potrzymania.

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Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"