Radzą, by zawsze zamykać drzwi od łazienki. Przez to problemy finansowe spadają na domowników jak grom z jasnego nieba. Zasady Feng shui

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-06 14:49

Czy słyszałaś o tym, że drzwi od łazienki powinny być zamykane po każdym wyjściu z tego pomieszczenia? Jasno mówią o tym zasady Feng Shui. Okazuje się, że nakazują one, aby domownicy zawsze dbali o zamykanie drzwi od tego pomieszczenia. W przeciwnym razie czekają ich niemałe problemy finansowe, a pieniądze nie pozostaną z nimi na dłużej.

Otwarte białe drzwi prowadzące do jasnej łazienki. O zasadach feng shui i finansach przeczytasz na SE.
Autor: Scott Prokop/ Shutterstock
  • Według starożytnej sztuki Feng Shui, łazienka jest miejscem, gdzie bogactwo i pomyślność mogą uciekać z domu, wpływając negatywnie na energię Chi.
  • Otwarte drzwi do tego pomieszczenia symbolizują utratę życiowej energii i mogą sprowadzić na domowników poważne problemy finansowe.
  • Dowiedz się, dlaczego proste nawyki, takie jak zamykanie drzwi i opuszczanie deski sedesowej, są kluczowe dla zachowania harmonii i dobrobytu w Twoim domu.

Radzą, by zawsze zamykać drzwi od łazienki. Przez to problemy finansowe spadają na domowników

Feng Shui to starożytna chińska sztuka i nauka harmonizowania ludzi z ich otoczeniem. Jej celem jest stworzenie środowiska, które wspiera dobre samopoczucie, zdrowie, pomyślność, szczęście i sukces mieszkańców. Według jednej z zasad Feng Shui, łazienka jest postrzegana jako jedno z najbardziej "energetycznie wyczerpujących" pomieszczeń w domu. Dzieje się tak, ponieważ woda, symbolizująca w tej filozofii bogactwo i obfitość, nieustannie przepływa przez to pomieszczenie – do toalety, umywalki czy prysznica. Otwarte drzwi do łazienki są zatem interpretowane jako otwarta furtka dla uciekającej energii życiowej (Chi) oraz, co ważniejsze, dla "uciekania" pieniędzy i dobrego samopoczucia z reszty domu. Zamykanie drzwi ma na celu zatrzymanie tej uciekającej energii i zapobieganie jej negatywnemu wpływowi na inne sfery życia domowników. Dlatego zwolennicy Feng Shui apelują, żeby zawsze zamykać drzwi od łazienki. W przeciwnym razie możemy skazać się na problemy finansowe. 

Zasady Feng Shui związane z łazienką

Współczesne Feng Shui często jest postrzegane jako połączenie starożytnej mądrości z praktycznymi zasadami projektowania wnętrz, psychologii środowiskowej i estetyki. Nie jest to jedynie zbiór przesądów, ale holistyczne podejście do życia i przestrzeni, które uczy nas świadomego tworzenia otoczenia wspierającego nasze cele i dobre samopoczucie. Oczywiście tu ważne jest każde pomieszczenie w domu, nawet łazienka czy toaleta. Jakie są jeszcze zasady Feng Shui związane z łazienką w naszym domu? Poza zamykaniem drzwi, Feng Shui oferuje kilka dodatkowych wskazówek, by zminimalizować negatywny wpływ łazienki na energię w domu. Eksperci zalecają, aby deska sedesowa była zawsze opuszczona, a pokrywa toalety zamknięta – to dodatkowo "uszczelnia" punkty odpływu energii. Warto również rozważyć umieszczenie w łazience roślin, które symbolizują wzrost i oczyszczanie, pomagając zrównoważyć energetykę pomieszczenia. Niektórzy doradzają także umieszczenie lustra na zewnętrznej stronie drzwi łazienkowych, aby "odbijało" negatywną energię.

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