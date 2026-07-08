Tego dnia unikaj wizyty u fryzjera. Możesz symbolicznie odciąć swoje szczęście

Włosy od zawsze były symbolem witalności, a ich strzyżenie rytuałem owianym dawnymi przesądami.

Według ludowych wierzeń, wybór odpowiedniego dnia tygodnia na wizytę u fryzjera mógł zadecydować o dobrej passie lub pechu.

Dowiedz się, którego dnia kategorycznie unikano, aby nie "odciąć się" od pozytywnej energii.

W różnych kręgach kulturowych włosy od zawsze utożsamiano z energią życiową, mocą i dobrą kondycją fizyczną. Skracanie pasm traktowano często jako rytuał zamykający pewien etap i zwiastujący nowe początki. To właśnie dlatego wokół ścinania włosów narodziło się wiele ludowych zabobonów, które miały chronić przed pechem. Niektóre z tych tradycji są żywe do dzisiaj jako ciekawostka kulturowa. Dawniej uważano, że piątek jest idealnym dniem na wizytę w salonie fryzjerskim. Wierzono, że to czas sprzyjający pomyślnym zmianom w życiu. Dużą uwagę zwracano również na cykl księżycowy. Strzyżenie podczas przybierającego Księżyca miało gwarantować szybki porost i zdrowy wygląd kosmyków, z kolei ubywający Księżyc wybierano wtedy, gdy zależało na długim utrzymaniu wymodelowanej fryzury.

Nigdy nie ścinaj włosów tego dnia jeśli nie chcesz "odciąć się" od szczęścia

Najbardziej powszechny zabobon głosił, że niedziela absolutnie nie nadaje się na skracanie włosów. Zgodnie z ludowymi mądrościami, użycie nożyczek w ten dzień tygodnia miało brutalnie odciąć człowieka od dobrej energii i życiowego farta. Z tego powodu unikano fryzjerów na koniec tygodnia, a szczególnie przed istotnymi uroczystościami. Dziś takie przekonania nie mają oczywiście racjonalnego wytłumaczenia i mało kto traktuje je poważnie. Współcześni klienci salonów fryzjerskich kierują się raczej wolnymi terminami w kalendarzu. Te dawne wierzenia pozostają jednak interesującym elementem folkloru, udowadniając, że nasi przodkowie szukali magii w najzwyklejszych, codziennych rytuałach.

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