Policjant z New Jersey udawał krzak. 74 mandaty w sześć godzin

Policjant z Dunellen udawał krzak. Łapał kierowców z telefonem w ręku

Amerykańscy policjanci z Dunellen w stanie New Jersey wpadli na niecodzienny pomysł na wyłapywanie kierowców, którzy podczas prowadzenia auta sięgają po telefony. Jeden z policjantów wskoczył w kamuflaż imitujący sporych rozmiarów krzak i stanął tuż przy popularnej trasie. Przez lornetkę bacznie przyglądał się jadącym pojazdom, o czym kierowcy nie mieli pojęcia. Gdy tylko wypatrzył kogoś z telefonem w dłoni, natychmiast dawał znać kolegom z patrolu przy dalszej części drogi. Ci wyłapywali kierowców i wręczali im mandaty. Cała operacja zajęła sześć godzin. Przez ten czas policjanci ukarali 74 kierowców, którzy zamiast skupić się na jeździe, byli zajęci pisaniem wiadomości lub trzymali telefony w ręku i rozmawiali.

Komenda w Dunellen podsumowała działania w mediach społecznościowych, chwaląc skuteczność policjanta-krzaka. – Nasz „krzak” był bardzo zajęty. W ciągu sześciu godzin wystawiliśmy 74 mandaty kierowcom rozpraszanym przez telefony – poinformowali stróże prawa z Dunellen.

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Kary za korzystanie z telefonu w New Jersey mogą być bardzo surowe

Przepisy obowiązujące w stanie New Jersey, podobnie jak te znane polskim kierowcom, zakazują trzymania w ręku telefonu w trakcie jazdy. Kto zostanie na tym przyłapany po raz pierwszy, musi liczyć się z karą finansową w przedziale od 200 do nawet 400 dolarów. Ci, którzy zlekceważą prawo ponownie, mogą spodziewać się jeszcze dotkliwszych konsekwencji finansowych.