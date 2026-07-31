Kolejny atak w Europie możliwy. Komunikat MSZ przed wielką imprezą

MSZ wydało ważny komunikat dla udających się na Paradę Równości w Hamburgu. Chodzi o atak w stolicy Niemiec

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało ważny komunikat skierowany do osób planujących uczestnictwo w weekendowej Paradzie Równości w niemieckim Hamburgu. Resort dyplomacji wezwał obywateli do zachowania wzmożonej czujności w miejscach, przez które przejdzie marsz. Specjalne ostrzeżenie zostało udostępnione za pośrednictwem systemu Odyseusz, stworzonego z myślą o polskich turystach.

Obchody Parady CSD (Christopher Street Day) rozpoczną się w sobotę 1 sierpnia w samo południe. Z uwagi na niedawne tragiczne wydarzenia w Berlinie polskie MSZ zaleca zachowanie najwyższej ostrożności w sąsiedztwie planowanej trasy.

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Komunikat jest skierowany w szczególności do osób, które przebywają lub zamierzają pojawić się w hamburskich dzielnicach Hohenfelde, St. Georg, Hamburg-Altstadt, Hamburg-Neustadt oraz Rotherbaum. To właśnie tam mają się skoncentrować wydarzenia związane z imprezą.

Według szacunków organizatorów w wydarzeniu może wziąć udział nawet ćwierć miliona osób. Funkcjonariusze zaznaczają, że aktualnie nie ma żadnych potwierdzonych doniesień o możliwych planach zakłócenia sobotniej manifestacji. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wolą jednak dmuchać na zimne i skrupulatnie przygotowują się do zabezpieczenia wydarzenia. Dodatkowe patrole policji będą widoczne zarówno na samej trasie marszu, jak i w najbliższej okolicy.

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Najnowsze zalecenia MSZ są bezpośrednim efektem tragedii, która rozegrała się tydzień temu. 21-letni Abdul Ballout wjechał rozpędzonym autem dostawczym w grupę ludzi w alejce stołecznego parku Tiergarten. Do ataku doszło w bliskim sąsiedztwie trwającej wówczas Parady Równości. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba – obywatelka Polski – a 31 uczestników zostało rannych. Dzień później sprawca zamachu zginął z rąk policji podczas obławy przeprowadzonej na terenie ogródków działkowych. Jak ustalili śledczy, w telefonie napastnika było nagranie, na którym mężczyzna przyznał się do popełnionej zbrodni i złożył przysięgę wierności terrorystom z tak zwanego Państwa Islamskiego.

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Germany says fatal Berlin Pride attack believed to be Islamic extremist terror.Berlin Pride attacker suspected to have used a machete, German interior minister says. pic.twitter.com/xo1DSwEp9J— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 26, 2026