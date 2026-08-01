Ta piękna piosenkarka ma polskie korzenie. Właśnie zaręczyła się ze słynnym sportowcem

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-01 8:22

Piękna piosenkarka Madison Beer, której hity znają miliony, właśnie ogłosiła zaręczyny. Jej wybrankiem jest słynny sportowiec, gwiazda NFL Justin Herbert, quarterback Los Angeles Chargers. Zobaczcie zdjęcia.

Madison Beer i Justin Herbert ogłosili zaręczyny. Piękna piosenkarka i gwiazdor NFL opublikowali romantyczne zdjęcia z oświadczyn, a fani oszaleli. Na opublikowanych fotografiach widać futbolistę klęczącego przed zachwyconą piosenkarką i trzymającego pudełeczko z pierścionkiem.

Madison Beer ma polskie korzenie. Jej pradziadkowie ze strony ojca pochodzili z Kolna. Polskie pochodzenie ma także jej matka. Artystka nie raz wspominała o swoim polskim pochodzeniu, zwłaszcza podczas koncertów w Warszawie i Krakowie. I nie ukrywała dumy ze swoich korzeni.

- Wiem, że jestem Polką. Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie. Oboje są jednak Polakami - mówiła w jednym z wywiadów.

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Związek Madison Beer i gwiazdy NFL Justina Herberta trwał niecały rok. Piosenkarka regularnie pojawiała się na meczach drużyny Los Angeles Chargers, wspierając swojego ukochanego. Teraz zaręczyli się.

Madison Beer od lat zachwyca urodą, głosem i stylem. Międzynarodową sławę zyskała już jako nastolatka i stała się jednym z najważniejszych głosów współczesnego popu. Jej konto na Instagramie śledzi prawie 40 mln osób, a największe hity mają ponad 100 mln wyświetleń na YouTube. Teraz do listy jej sukcesów dopisujemy wielką miłość.

GALERIA: Madison Beer, piękna piosenkarka z polskimi korzeniami

Piosenkarka Madison Beer. Na miniaturze obok artystka z Justinem Herbertem. O ich zaręczynach przeczytasz w SE.
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