Takie wykształcenie ma Wilfredo Leon! Pawda o siatkarzu wyszła na jaw!

Wilfredo Leon, gwiazda polskiej siatkówki, od dziecka stał przed wyborem między nauką a sportem.

Zaczął trenować w wieku 6-7 lat, a mając 12 lat, rozpoczął naukę w Narodowej Kubańskiej Szkole Siatkówki, kształcąc się na nauczyciela wychowania fizycznego.

Jaką decyzję podjął i jak to wpłynęło na jego niezwykłą karierę? Sprawdź, co Leon ujawnił o swojej przeszłości!

Wilfredo Leon urodził się 31 lipca 1993 roku w Santiago de Cuba na Kubie. Pochodzi ze sportowej rodziny. Jego mama była siatkarką, a tata uprawiał popularne na Kubie zapasy i pracował też jako trener. Bracia przyszłego reprezentanta Polski grali w baseball i koszykówkę. Siatkarzem był także wujek gwiazdora. Wilfredo Leon od najmłodszych lat zwrócił na siebie uwagę talentem do sportu. Jednak świetnie radził sobie również w szkole. - Miałem bardzo dobre oceny. Najlepsze z matematyki i historii, którą bardzo się interesowałem. Zresztą w moim rodzinnym Santiago de Cuba, które było kolebką rewolucji, historię spotykało się na każdym kroku - wspominał Wilfredo Leon w rozmowie z Onetem Sport.

Wilfredo Leon WYKSZTAŁCENIE: Jakie szkoły skończył?

Wilfredo Leon jako młody chłopak został postawiony przed wyborem - nauka albo sport. - Mając 6–7 lat i zaczynając treningi, myślałem raczej o tym, że chcę w wolnym czasie robić coś, co sprawia mi radość. Pamiętam jedną z późniejszych rozmów z mamą. Powiedziała mi, że mam dwie opcje: albo stawiam na naukę i idę w tym kierunku, albo zostaję sportowcem. Wybrałem to drugie i ciągłe treningi zamiast wakacji. Tak wyglądało moje dzieciństwo - opowiadał.

Wilfredo Leon w wieku 12 lat rozpoczął naukę w Narodowej Kubańskiej Szkole Siatkówki. Uczył się w niej na nauczyciela wychowania fizycznego. Potem wszystko potoczyło się jednak szybko w kierunku karierze zawodowego siatkarza. Kiedy miał niecałe 15 lat, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Kuby. Kilkanaście miesięcy później został jej kapitanem. Jako 17-latek zaczął reprezentować barwy Orientales de Santiago. Potem był już transfer do Zenitu Kazań.

- Mając 6-7 lat i zaczynając treningi, myślałem raczej o tym, że chcę w wolnym czasie robić coś, co sprawia mi radość. Pamiętam jedną z późniejszych rozmów z mamą. Powiedziała mi, że mam dwie opcje: albo stawiam na naukę i idę w tym kierunku, albo zostaję sportowcem. Wybrałem to drugie i ciągłe treningi zamiast wakacji. Tak wyglądało moje dzieciństwo - opowiadał Wilfredo Leon.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie