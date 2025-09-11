Wilfredo Leon – żona Małgorzata Leon. Tak gwiazdor kadry poznał swoją ukochaną. Niesamowita historia [ZDJĘCIA]

Niesamowita historia poznania Wilfredo Leona z żoną Małgorzatą Leon

Małgorzata Leon, żona jednego z najlepszych siatkarzy świata Wilfredo Leona, opowiedziała, jak przed laty poznała obecnego kapitana reprezentacji Polski. Okazuje się, że początkowo miało to być zawodowe spotkanie dziennikarki z utalentowanym sportowcem, ale relacja szybko przerodziła się w coś więcej.

– Kilka lat uczyłam się języka hiszpańskiego. Kiedy w 2010 roku Kubańczycy zaczynali wyjeżdżać na Ligę Światową i mistrzostwa świata, spostrzegli, że w moich znajomych na Facebooku byli siatkarze lub osoby z kręgu tej dyscypliny. Kolejni zawodnicy tej kadry zaczęli mnie więc dodawać mnie do znajomych. Byłam tym zdziwiona, ale doszłam do wniosku, że czemu nie? Nie było powodu, bym miała z nimi nie porozmawiać nawet bardziej od strony prywatnej – wspomina Małgorzata Leon.

Wśród sportowców, którzy w ten sposób znaleźli się w jej kontaktach, był młody Wilfredo Leon, nazywany wówczas „cudownym dzieckiem siatkówki”. – Wilfredo Leon był siatkarzem, który robił duże wrażenie. Był bardzo młody, określano go mianem "cudownego dziecka siatkówki". Z drugiej strony był totalnie niedostępny, jeśli chodzi o rozmowy. Niewielu dziennikarzy miało możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu czy większej interakcji. Chciałam zostać osobą, która do tej rozmowy doprowadzi – relacjonuje żona siatkarza.

Choć pierwotnie planowała rozmowę o sporcie, plan szybko się zmienił. – Przez jego kolegów z drużyny udało się do niego dotrzeć. Zaczęliśmy rozmawiać. Przyznam szczerze, że do takiego wywiadu, o którym zawsze marzyłam, nigdy nie doszło, ponieważ szybko przeszliśmy na kwestie prywatne i znajomość poszła w trochę innym kierunku niż na początku oczekiwałam – przyznała.

Pierwszy mecz mistrzostw świata w siatkówce na Filipinach rozegrany zostanie w piątek, 12 września. Biało-czerwoni wejdą do gry w sobotę (13 września), mierząc się z Rumunią. Kolejne spotkania rozegramy w poniedziałek (15 września) z Katarem i na zakończenie fazy grupowej w środę (17 września) z Holandią.

Terminarz meczów Polski na MŚ:

13 września, 15:30 – Polska – Rumunia

15 września, 15:30 – Polska – Katar

17 września, 12:00 – Polska - Holandia