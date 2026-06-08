Małgorzata Majdan urządziła synowi bajeczną imprezę. Urodziny Henia jak małe wesele!

Tak świętują synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan (48 l.) bez wątpienia jest obecnie jedną z największych polskich gwiazd. Po raz pierwszy można ją było zobaczyć w telewizji w 2007 roku. Od tamtej pory konsekwentnie pnie się na sam szczyt. W 2012 roku związała się ze stacją TVN, której jest wierna do tej pory.

"Perfekcyjna pani domu" do show-biznesu weszła u boku drugiego męża, a medialny rozkwit przeżywa u boku trzeciego. Razem z Radosławem Majdanem (54 l.) tworzą dziś jedno z najbardziej popularnych małżeństw w Polsce. W 2020 roku para doczekała się syna Henryka i razem z dwójką synów z poprzedniego małżeństwa celebrytki są przykładem idealnej rodziny patchworkowej.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,6 miliona osób. Gwiazda telewizji chętnie chwali się nie tylko zawodowymi projektami, ale również rodzinnymi chwilami. Pod koniec maja internauci mogli zobaczyć, jak wyglądały urodziny Tadeusza Rozenka (16 l.). Z kolei kilka dni temu świętowała sama Gosia.

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Bajkowe urodziny Henia Majdana. Sam tort musiał kosztować majątek

Początek czerwca to czas celebracji najmłodszej pociechy Majdanów. 10 czerwca Henio Majdan skończy sześć lat, ale impreza urodzinowa odbyła się kilka dni wcześniej. Dumna mama tradycyjnie podzieliła się na Instagramie zdjęciami i nagraniami z przyjęcia.

Pogoda zdecydowanie dopisywała i urodziny mogły odbyć się pod gołym niebem w ogrodzie luksusowej posiadłości Małgorzaty i Radosława. Podobnie jak przed rokiem i teraz motyw przyjęcia został zainspirowany przez popularną grę. W tym roku dekoracje nawiązywały do Super Mario. Pojawili się również animatorzy zabaw w przebraniach Mario oraz księżniczki Peach.

Goście mogli pozować do zdjęć na ściance oraz efektownej dekoracji z balonów. Gospodarze zadbali też o brzuchy swoich gości. Stoliki uginały się pod słodkościami oraz przekąskami. Można było skosztować m.in. mini hot dogów, hamburgerów, gofrów czy wypiekanej na bieżąco pizzy. Ogromne wrażenie robił również tort!

Takie przyjęcie z pewnością sporo kosztowało, ale Małgorzata Rozenek-Majdan nie musiała się tym martwić. Solenizant również. Pod koniec 2024 roku gwiazd TVN-u wyznała, że Henio zarabia już od urodzenia, a w wieku czterech lat miał odłożone pieniądze na studia.

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