Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ostro o Kościele

Radosław Majdan i jego żona Małgorzata Rozenek-Majdan wyznali, że są wierzący, ale jednocześnie wzięli na celownik Kościół katolicki i jego podejście do metody in vitro, która w ich życiu odegrała kluczową rolę. To przecież nie tylko spór światopoglądowy, ale, w ich przypadku, osobisty dramat, a w szerszym sensie walka o godność mnóstwa par oraz ich pociech.

Nie bywam w kościele - powiedziała Rozenek.

Majdan i Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej znanych par polskiego show-biznesu. Były sportowiec i gwiazda telewizji poznali się ponad dekadę temu i od lat tworzą szczęśliwy dom. Mają wspólnego syna Henryka, który przyszedł na świat dzięki metodzie in vitro, a dwóch starszych synów Rozenek również zostało poczętych tą metodą. Podejście Kościoła katolickiego do in vitro sprawiło, że gwiazdorska para odsunęła się od religii, choć jednocześnie Gosia przyznaje, że wierzy w Boga.

Ostatnio oboje na ten temat wypowiedzieli się w podcaście "Rachunek sumienia". W rozmowie z Magdaleną Rigamonti Rozenek powiedziała:

Wierzę i nie mam co do tego wątpliwości. Nigdy nie miałam niezależnie od tego, jak układało się moje życie. Uważam, że to bardzo wzmacnia i nie mam wątpliwości co do tego, że Bóg istnieje.

Rozczarowani Kościołem

A jednak Majdanowie nie chodzą do kościoła i nie wychowują swoich dzieci w wierze. Wszystko przez zawód, poczucie niezrozumienia i krzywdy.

Mam problem z przeżywaniem wspólnotowo duchowości i w ogóle wielu rzeczy. Mam problem z takim zbiorowym szukaniem. (...) Mam wrażenie, że im bardziej coś dotyka takiej prawdziwej mnie, takich moich prawdziwych emocji, tym mniej osób powinno być wokół tego i czuję, że ja jestem w tej relacji sama - podkreśliła Rozenek.

Majdan nie ukrywa rozczarowania. Nie wyobraża sobie posłać syna do wspólnoty, która nie akceptuje poczęcia przez in vitro. Według byłego bramkarza instytucja Kościoła zamiast łączyć, wyklucza i rani całe rodziny.

Ja bym to określił jako zawód wynikający z radykalnych treści. Bo rzeczywiście jest coś takiego, że jak jesteś dzieckiem, rodzice zaprowadzają cię do kościoła, masz komunię, uczestniczysz w tej społeczności. Później zaczynasz być dorosłym człowiekiem i zaczynasz oceniać narrację. Tym bardziej, gdy zakładasz rodzinę - stwierdził Majdan.

Rozenek Majdan wiele mówi o in vitro

Rozenek-Majdan, która od lat aktywnie działa społecznie na rzecz dostępności i refundacji metody in vitro, nie szczędzi mocnych słów pod adresem hierarchów. Według niej Kościół coraz częściej miesza się w debaty światopoglądowe, a jego negatywne stanowisko względem sztucznego zapłodnienia jest krzywdzące dla par borykających się z niepłodnością. Gwiazda wielokrotnie głosiła w mediach, że in vitro to nie ideologia, ale skuteczna metoda medyczna i nadzieja dla rodzin.

W naszym przypadku, kiedy mamy dzieci z in vitro, to jest bardzo osobista sprawa. Możesz czuć zawód, jeśli instytucja Kościoła nie rozumie, czy neguje, nie traktuje ich poważnie. (...) To nie jest nasz manifest przeciwko Kościołowi, to jest nasze zdanie - mówiła w podcaście.

To właśnie przekonania wobec instytucji kościelnej były jednym z powodów, dla których para nie ochrzciła młodszego syna Henryka. Ten gest protestu miał podkreślić, że ich dziecko nie powinno być traktowane jakby było gorsze tylko dlatego, że przyszło na świat dzięki medycynie. Rozenek w rozmowie podkreśliła, że zawsze będzie stała po stronie swoich dzieci.

