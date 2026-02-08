Krzysztof Skiba w kusym topiku na Malediwach. Jego żona wytłumaczyła, czemu TAK się ubrał

61-letni Krzysztof Skiba, lider kultowego zespołu Big Cyc, razem z żoną Karoliną odpoczywa na Malediwach. Ta dwójka dopiero co odnowiła tam przysięgę małżeńską, a teraz spędza miodowy miesiąc wśród palm. Na urlopie nie brakuje słońca. Jest też plaża, jest piękna pogoda, są i… odważne stylówki.
Na nowym wideo, które pojawiło się w sieci, widać satyryka, który z uśmiechem paraduje przed domkiem w szortach, czapeczce i w kusym, błyszczącym topie swojej młodszej o 26 lat ukochanej. Filmik pokazał ogromny dystans, jaki ma do siebie Skiba i rozbawił internautów.
Skiba i jego ukochana wypoczywają podczas miesiąca miodowego
Lider Big Cyc na początku lutego na Malediwach ponownie wziął ślub z ukochaną partnerką Karoliną. Ceremonia odbyła się w tropikalnej scenerii, a para wymieniła przysięgę w otoczeniu palm, białego piasku i lazurowej wody. Ona pokazała się w białej, zwiewnej mini, on w krótkich spodenkach i wzorzystej koszuli. Teraz para nie kryje się z romantycznym miesiącem miodowym. Zakochani chętnie pozują do zdjęć, a w sieci pokazują zachody słońca i piękne plaże. Miłość aż promieniuje z każdego kadru!
Ale nie tylko miłość. Nowe nagranie ze Skibą w roli głównej to dowód na to, że i on, i jego ukochana mają podobne poczucie humoru i świetnie do siebie w tej kwestii pasują. Na filmiku uwieczniono urodziwą Karolinę i jej małżonka w niecodziennych stylizacjach. Modelka miała na sobie obszerną koszulkę, a Skiba... kusy, maleńki topik, który nawet nie okrył mu brzucha.
Podpis wszystko wyjaśnił:
Wyszłaś za mąż za faceta, który zamienia się z tobą koszulkami, gdy czujesz się wzdęta.
Taki partner to skarb!
Internauci komentują
Nagranie wywołało zachwyt i rozbawiło internautów:
"Mega dystans do siebie. Super!", "Teraz czekam na makijaż", "Jesteście super", "I to jest dystans do siebie", "Jaki empatyczny facet!", "Rewelacja ", "Kocham Was absolutnie".
Bywa i tak - podsumował Skiba.
