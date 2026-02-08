Krzysztof Skiba w kusym topiku na Malediwach. Jego żona wytłumaczyła, czemu TAK się ubrał

61-letni Krzysztof Skiba, lider kultowego zespołu Big Cyc, razem z żoną Karoliną odpoczywa na Malediwach. Ta dwójka dopiero co odnowiła tam przysięgę małżeńską, a teraz spędza miodowy miesiąc wśród palm. Na urlopie nie brakuje słońca. Jest też plaża, jest piękna pogoda, są i… odważne stylówki.

Na nowym wideo, które pojawiło się w sieci, widać satyryka, który z uśmiechem paraduje przed domkiem w szortach, czapeczce i w kusym, błyszczącym topie swojej młodszej o 26 lat ukochanej. Filmik pokazał ogromny dystans, jaki ma do siebie Skiba i rozbawił internautów.

Zobacz także: Skiba powiedział TAK na Malediwach! Ślub na plaży i noc poślubna jak z bajki

Skiba i jego ukochana wypoczywają podczas miesiąca miodowego

Lider Big Cyc na początku lutego na Malediwach ponownie wziął ślub z ukochaną partnerką Karoliną. Ceremonia odbyła się w tropikalnej scenerii, a para wymieniła przysięgę w otoczeniu palm, białego piasku i lazurowej wody. Ona pokazała się w białej, zwiewnej mini, on w krótkich spodenkach i wzorzystej koszuli. Teraz para nie kryje się z romantycznym miesiącem miodowym. Zakochani chętnie pozują do zdjęć, a w sieci pokazują zachody słońca i piękne plaże. Miłość aż promieniuje z każdego kadru!

Ale nie tylko miłość. Nowe nagranie ze Skibą w roli głównej to dowód na to, że i on, i jego ukochana mają podobne poczucie humoru i świetnie do siebie w tej kwestii pasują. Na filmiku uwieczniono urodziwą Karolinę i jej małżonka w niecodziennych stylizacjach. Modelka miała na sobie obszerną koszulkę, a Skiba... kusy, maleńki topik, który nawet nie okrył mu brzucha.

Podpis wszystko wyjaśnił:

Wyszłaś za mąż za faceta, który zamienia się z tobą koszulkami, gdy czujesz się wzdęta.

Taki partner to skarb!

Zobacz także: Żona Skiby pochwaliła się szczuplutkim ciałem w bikini. Schudła aż 17 kilogramów. Jak tego dokonała?

Internauci komentują

Nagranie wywołało zachwyt i rozbawiło internautów:

"Mega dystans do siebie. Super!", "Teraz czekam na makijaż", "Jesteście super", "I to jest dystans do siebie", "Jaki empatyczny facet!", "Rewelacja ", "Kocham Was absolutnie".

Bywa i tak - podsumował Skiba.

Zobacz także: Skiba i młodsza żona znów to zrobili. Wszystko w rajskiej scenerii

Zobacz więcej zdjęć. Piotr Stramowski zaręczony! Wszystko wyszło na jaw przez paczkę chipsów

Krzysztof Skiba z młodą żoną na ściance w Opolu. Miłość kwitnie?

31