Zespół IRA nagle odwołał koncert. Co się stało? "Niestety czasami takie decyzje przypłacamy zdrowiem"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-02-08 9:24

Kultowy zespół IRA musiał w ostatniej chwili odwołać koncert w Rybniku, który miał odbyć się 7 lutego. Fani ostrzyli sobie zęby na wielki wieczór pełen hitów, nagle w sieci pojawił się komunikat. Co się stało? Wygląda na to, że za odwołaniem koncertu stoją problemy zdrowotne. Co z kolejnymi występami grupy IRA?

Super Express Google News

Na oficjalnym profilu kapeli IRA pojawiło się gorzkie oświadczenie dotyczące zmiany terminu koncertu i przeprosiny, bo występ został odwołany w ostatniej chwil.

Kochani! Publiczność zawsze była i jest dla nas najważniejsza!!! - zapewnił zespół IRA na swoim facebookowym profilu.

Muzycy postanowili wytłumaczyć się fanom:

To dla Was staramy się dać 100 proc. z siebie. To dla Was czasami gramy koncerty, które ze względów technicznych, nigdy nie powinny się odbyć. I niestety czasami takie decyzje przypłacamy zdrowiem. Po wczorajszym koncercie zmuszeni jesteśmy dzisiejszy koncert w Rybniku przełożyć na 04.03.2026 r. Bardzo wszystkich przepraszamy!

Zespół poinformował, że wydarzenie zostało przełożone i na pewno się odbędzie. 

Zobacz także: Lider zespołu IRA wydał córkę za mąż i oficjalnie powitał zięcia w rodzinie. Zdjęcie Zuzy trafiło do sieci

IRA koncertuje od lat. Nie zawsze warunki sprzyjają

Dzień wcześniej IRA zagrała pełen energii koncert w Łodzi, a już kolejnego dnia miała rozgrzać publiczność w Rybniku. Niestety, niedługo przed występem w sieci pojawiła się informacja o odwołaniu wydarzenia. To ogromne rozczarowanie dla miłośników rocka, bo bilety na występy IRA regularnie się wyprzedają. Na pewno wielu fanów długo czekało na koncert, planując ten wieczór z dużym wyprzedzeniem. Ale zdrowie jest najważniejsze!

"Dużo zdrowia, czekamy w Rybniku", "Zbierajcie siły Panowie, bo chcemy Was jeszcze długo słuchać na żywo", "Zdrówka chłopaki" -  pisali wielbiciele grupy IRA.

Jedna z internautek dodała:

Potwierdzam, że wczorajszy koncert - zresztą jak każdy Wasz koncert - był świetny, pomimo - delikatnie rzecz ujmując - dosyć mocno niesprzyjających warunków, z którymi przyszło Wam wczoraj się zmierzyć. Powiedzieć, że warunki w jakich przyszło Wam grać i śpiewać były niekorzystne i nieadekwatne do sytuacji to tak jakby chyba nic nie powiedzieć. Jako fani bardzo doceniamy i dziękujemy Wam za zaangażowanie, niesamowitą energię i włożony wysiłek żeby koncert wypadł tak genialnie jak zawsze.

IRA i Artur Gadowski mają przed sobą koncerty w Toruniu (12.02), Andrychowie (14.02), Tychach (15.02) czy Wrocławiu (19.02). Oby zdrowie dopisało!

Zobacz także: Nie żyje Brad Arnold. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down. Miał tylko 47 lat!

Zobacz więcej zdjęć. 67-letnia Grażyna Wolszczak w kusej mini. Zaskoczeni? Gwiazda zaszalała ze stylizacją. I dobrze!

Eska ROCK: Wywiad z Arturem Gadowskim (IRA)
Grażyna Wolszczak
Galeria zdjęć 30
QUIZ. Czy znasz piosenki zespołu rockowego IRA? To prawdziwe hity
Pytanie 1 z 8
Na pewno znacie piosenkę IRY "Mój dom". Artur Gadowski śpiewał, że "lubi nosić buty..." (dokończ zdanie)
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONCERT
IRA