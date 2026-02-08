Zespół IRA nagle odwołał koncert. Co się stało? "Niestety czasami takie decyzje przypłacamy zdrowiem"

Na oficjalnym profilu kapeli IRA pojawiło się gorzkie oświadczenie dotyczące zmiany terminu koncertu i przeprosiny, bo występ został odwołany w ostatniej chwil.

Kochani! Publiczność zawsze była i jest dla nas najważniejsza!!! - zapewnił zespół IRA na swoim facebookowym profilu.

Muzycy postanowili wytłumaczyć się fanom:

To dla Was staramy się dać 100 proc. z siebie. To dla Was czasami gramy koncerty, które ze względów technicznych, nigdy nie powinny się odbyć. I niestety czasami takie decyzje przypłacamy zdrowiem. Po wczorajszym koncercie zmuszeni jesteśmy dzisiejszy koncert w Rybniku przełożyć na 04.03.2026 r. Bardzo wszystkich przepraszamy!

Zespół poinformował, że wydarzenie zostało przełożone i na pewno się odbędzie.

IRA koncertuje od lat. Nie zawsze warunki sprzyjają

Dzień wcześniej IRA zagrała pełen energii koncert w Łodzi, a już kolejnego dnia miała rozgrzać publiczność w Rybniku. Niestety, niedługo przed występem w sieci pojawiła się informacja o odwołaniu wydarzenia. To ogromne rozczarowanie dla miłośników rocka, bo bilety na występy IRA regularnie się wyprzedają. Na pewno wielu fanów długo czekało na koncert, planując ten wieczór z dużym wyprzedzeniem. Ale zdrowie jest najważniejsze!

"Dużo zdrowia, czekamy w Rybniku", "Zbierajcie siły Panowie, bo chcemy Was jeszcze długo słuchać na żywo", "Zdrówka chłopaki" - pisali wielbiciele grupy IRA.

Jedna z internautek dodała:

Potwierdzam, że wczorajszy koncert - zresztą jak każdy Wasz koncert - był świetny, pomimo - delikatnie rzecz ujmując - dosyć mocno niesprzyjających warunków, z którymi przyszło Wam wczoraj się zmierzyć. Powiedzieć, że warunki w jakich przyszło Wam grać i śpiewać były niekorzystne i nieadekwatne do sytuacji to tak jakby chyba nic nie powiedzieć. Jako fani bardzo doceniamy i dziękujemy Wam za zaangażowanie, niesamowitą energię i włożony wysiłek żeby koncert wypadł tak genialnie jak zawsze.

IRA i Artur Gadowski mają przed sobą koncerty w Toruniu (12.02), Andrychowie (14.02), Tychach (15.02) czy Wrocławiu (19.02). Oby zdrowie dopisało!

