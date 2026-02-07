Nie żyje Brad Arnold. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down. Miał tylko 47 lat!

Tragiczna wiadomość obiegła media w sobotę i natychmiast wywołała falę wzruszenia wśród fanów na całym świecie. Brad Arnold zmarł w otoczeniu najbliższych - ukochanej żony Jennifer oraz rodziny. Jeszcze kilka miesięcy temu artysta publicznie mówił o swojej chorobie, nie ukrywając, że czeka go najtrudniejsza walka w życiu. Arnold w maju 2025 roku ujawnił, że zmaga się z rakiem nerki w czwartym stadium.

Nie żyje Brad Arnold. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down. Miał tylko 47!

Arnold był jedną z kluczowych postaci amerykańskiej sceny rockowej przełomu lat 90. i 2000. Jako współzałożyciel 3 Doors Down, wokalista oraz pierwszy perkusista zespołu, odegrał ogromną rolę w stworzeniu brzmienia, które na zawsze zapisało się w historii muzyki. Jego charakterystyczny głos, szczerość przekazu i emocjonalne teksty sprawiły, że utwory zespołu trafiały do milionów słuchaczy na całym świecie!

Członkowie zespołu w emocjonalnym wpisie w mediach podkreślili, że Brad pomógł zdefiniować mainstreamowy rock, łącząc post-grunge’ową surowość z przystępną formą i tematami bliskimi zwykłym ludziom. Jego piosenki stały się kulturowym symbolem całego pokolenia, a wiele z nich do dziś uznawanych jest za ponadczasowe hity lat 2000.

Poza sceną Arnold był człowiekiem niezwykle oddanym rodzinie. Zespół wspomina go nie tylko jako wybitnego artystę, ale przede wszystkim jako męża, przyjaciela i osobę pełną pokory, wiary oraz empatii. Jego dobroć dotykały każdego, kto miał okazję go poznać. Rodzina muzyka w oficjalnym komunikacie podziękowała fanom za ogromne wsparcie i miłość okazywaną w tych trudnych chwilach, jednocześnie prosząc o uszanowanie prywatności.

