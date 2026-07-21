Roznerski rzadko pokazuje syna. Teraz aktor pochwalił się zdjęciem z Antkiem, który idzie do liceum!

Wakacje to dla uczniów okres beztroskiego relaksu, jednak dla wielu rodziców oznaczają też czas gorączkowych przygotowań do zmian w nadchodzącym roku szkolnym. Ważny etap w swoim życiu właśnie rozpoczął Antek, syn znanego aktora Mikołaja Roznerskiego, kończąc edukację na poziomie szkoły podstawowej. Najnowsze zdjęcie ojca z synem błyskawicznie zyskało ogromną popularność w sieci!

Mikołaj Roznerski pokazał syna. Antek idzie do szkoły średniej

Gwiazdor polskich seriali, którego obecnie można też oglądać jako prowadzącego program "The Floor", znany jest z tego, że pilnie strzeże prywatności swoich bliskich. Wyjątkowo postanowił jednak uchylić rąbka tajemnicy, dzieląc się w internecie nowym zdjęciem ze swoim synem. Chociaż na fotografii nie możemy zobaczyć twarzy 15-letniego Antoniego, to oczywista jest duma ojca z faktu, że chłopak jesienią wkroczy w mury liceum. Obaj spędzają właśnie czas na letnim wypoczynku.

"Z lewej muzeum z prawej liceum" - napisał z dystansem Roznerski w opisie zdjęcia, które umieszczamy w naszej galerii poniżej.

Nie brakuje komplementów. Zdjęcie Roznerskich skomentowała Joanna Moro

Fotografia opublikowana przez aktora wraz z zabawnym podpisem spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Niemal natychmiast pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od obserwatorów, wśród których nie zabrakło innych rodziców przyszłych licealistów. Głos zabrała również aktorka Joanna Moro, która na Instagramie skomentowała uczesanie syna Mikołaja Roznerskiego.

"Widzę, że modny fryz ten z liceum ;) Gratulacje" - napisała.

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Kim jest mama Antka? Roznerskiego poznała na studiach

Antoni przyszedł na świat w 2011 roku, będąc owocem związku Mikołaja Roznerskiego z Martą Juras, aktorką młodszą od niego o trzy lata. Para poznała się jeszcze w czasach studenckich. Choć ich drogi ostatecznie się rozeszły, oboje pozostają konsekwentni w kwestii ochrony prywatności zarówno chłopca, jak i innych członków swoich rodzin. W związku z tym zdjęcia Antka stanowią rzadkość. Roznerski w przeszłości wspominał w wywiadach o żalu z powodu nieudanego stworzenia trwałej rodziny, ale podkreślał, że robi wszystko, by utrzymać bliską więź z synem i nie być dla niego jedynie "ojcem na weekendy". Po rozstaniu z Juras, aktor związał się z Adrianą Kalską i nie doczekał się kolejnych dzieci, natomiast jego była partnerka oprócz pierworodnego syna ma jeszcze dwoje młodszych pociech.

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