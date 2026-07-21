Barbara Stuhr wspomina chorobę córki. Z Jerzym bardzo martwili się o Mariannę

Rodzina Stuhrów od dekad stanowi jeden z najważniejszych klanów w polskim świecie artystycznym. Niestety, w lipcu 2024 roku zmarł ceniony aktor Jerzy Stuhr, pogrążając swoich bliskich w żałobie. Po dwóch latach jego żona Barbara opowiedziała o życiu z mężem oraz jego chorobie i śmierci. Sięgnęła też wspomnieniami do diagnozy córki Marianny: dwie dekady temu dziewczyna dowiedziała się, że ma guz w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Barbara Stuhr otwarcie o swojej rodzinie

Barbara Kóska, utalentowana skrzypaczka, poślubiła aktora Jerzego Stuhra na początku lat 70. Małżeństwo wychowało dwoje dzieci: Macieja, który również został aktorem, i Mariannę - młodszą o siedem lat artystkę wizualną. W rozmowie z Moniką Richardson dla "Faktu" żona zmarłego aktora opowiedziała o wspólnym życiu, pasjach, chorobach i codzienności po odejściu męża. Poruszyła też wyjątkowo trudne doświadczenie: diagnozę nowotworu u zaledwie 22-letniej córki.

Marianna Stuhr zachorowała na nowotwór. Rodzice bardzo się bali

Nieco ponad dwie dekady temu córka Stuhrów dowiedziała się, że ma guza w odcinku szyjnym kręgosłupa, a dokładnie - pomiędzy rdzeniem kręgowym a aortą. Zaledwie 22-letnia Marianna w obliczu druzgocącej diagnozy mogła liczyć na rodzinę. Barbara Stuhr nie ukrywa, że razem z mężem byli przerażeni całą sytuacją, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Po operacji okazało się, że choroba nie nawróciła.

"Chyba najtrudniejszym dla mnie momentem była ta sytuacja z Marianną. Masz ukochane dziecko i nie wiesz, co będzie. [...] Pamiętam, jak mówiliśmy sobie z Jurkiem, że strasznie się boimy, że to jest ściana, że nie wiadomo, co będzie dalej. To jest nie do opisania" - powiedziała.

25

Co dziś robi córka Stuhrów?

Po ukończeniu szkoły średniej w rodzinnym Krakowie, Marianna Stuhr podjęła studia na tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Później obroniła doktorat na ASP, ale już w Warszawie. Dziś ma 43 lata, mieszka na stałe w Niemczech i jest zawodową artystką wizualną. W swojej malarskiej pracy, jak mówi, stara się łączyć tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami. Po śmierci taty została jedną ze współorganizatorem festiwalu Stuhralia.

Sonda Maciej Stuhr w roli Osła w "Shreku" to dobry pomysł? Tak Nie Nie wiem