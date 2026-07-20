Maciej Stuhr po śmierci ojca. Niektóre zachowania odkrył po stracie

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-07-20 14:04

Maciej Stuhr w 2024 pożegnał swojego ojca, Jerzego. Aktor nie ukrywał, że strata taty go naprawdę załamała. Często zaznaczał, iż skłoniło go to też do przemyślenia swojego życia. W podcaście Katarzyny Nosowskiej przyznał, jak dokładnie zmieniła go śmierć taty. Zmienił kilka rzeczy, a inne u siebie zauważył.

Kim jest Maciej Stuhr? 

Maciej Stuhr urodził się 23 czerwca 1975 roku w Krakowie jako syn skrzypaczki Barbary Koseckiej oraz wybitnego aktora Jerzego Stuhra. Wychowanie w środowisku artystycznym wpłynęło na jego decyzję o związaniu kariery ze sztuką. Obecnie należy do grona najbardziej cenionych i wszechstronnych polskich aktorów filmowych, teatralnych oraz dubbingowych, a ponadto realizuje się jako reżyser, scenarzysta i twórca kabaretowy. Popularność przyniosły mu występy w takich produkcjach jak „Chłopaki nie płaczą”, „Pokłosie”, „Wesele” czy serial telewizyjny „Belfer”.

Prywatnie związany jest z dietetyczką Katarzyną Błażejewską-Stuhr, z którą wychowuje syna Tadeusza. Ma także dorosłą córkę Matyldę z poprzedniego małżeństwa z Samantą Janas, a relacje rodzinne są dla niego kluczowe. Artysta mocno dotknęła śmierć ojca, Jerzego Stuhra, który zmarł w lipcu 2024 roku – wydarzenie to było bolesnym ciosem dla jego bliskich i stanowiło dużą stratę dla polskiej kultury.

Stuhr wściekły z powodu ojca! Wyrzucił z siebie: "Umarł, bo każdy umiera. I tyle"

Maciej Stuhr zmienił się po śmierci ojca 

Barbara Stuhr w jednym z wywiadów wspominała, że Maciej nigdy nie był wylewny, jeżeli chodzi o uczucia. Aktor często nie mówił swojej mamie, iż ją po prostu kocha. W podcaście "Bliskoznaczni" przyznał wprost - śmierć ojca bardzo go zmieniła. Zaczął więcej czasu poświęcać swojej rodzinie, mówi też o swoich uczuciach. Tak opowiedział o rozmowach z ojcem:

- Miałem z nim dobry kontakt, dobrą relację, ale teraz jak go nie ma, to ja zostanem z jakąś pustką też, że on mi nigdy nie powiedział czego się boi, albo czego się wstydzi, albo czego nie wie - przyznał Stuhr.

Śmierć Jerzego wpłynęła na Macieja o tyle, że aktor zaczął inaczej postrzegać całe życie. Zrobił sobie tzw. rachunek sumienia. 

- W ogóle się sobą nie za bardzo zajmowałem przez całe życie, a teraz chyba od śmierci mojego taty jakoś się otworzyły jakieś... Coś się zamknęło, coś się pootwierało. To, co mi się wydawało, właśnie teraz odkrywam, że mi się wiele rzeczy wydawało, a do wielu rzeczy nie mam dostępu, bo nie mam narzędzi, bo się tym nie zajmowałem. Niektóre rzeczy okazują się fasadą, powierzchowne. Gdzieś tam chce się coś zmienić, coś zrozumieć - powiedział Stuhr. 

Codziennie myśli o ojcu, jednak stawia też w tym wszystkim na siebie. 

Aktor Maciej Stuhr występuje na scenie z różową peleryną. O zmianach w jego życiu po śmierci ojca przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 22
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ STUHR
JERZY STUHR