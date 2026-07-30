Tragedia pod Gdańskiem! Syn znalazł ciało ojca i matkę z raną głowy. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Dramatyczne odkrycie w Otominie. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Prokuratura wszczyna śledztwo po tragicznych wydarzeniach w Otominie w powiecie gdańskim. Do tragedii doszło w środę, 29 lipca, po południu. Po godz. 15 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu z użyciem broni palnej, w którym poszkodowane miały zostać dwie osoby – 52-letni mężczyzna i kobieta. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy.

Ranna kobieta otrzymała pomoc medyczną i została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Gdańsku. Wcześniej policja informowała, że wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu. Wiadomo też, że ciało 52-latka i rannej kobiety miał odnaleźć ich syn.

Prokuratura ujawnia nowe informacje. Zabezpieczono osiem sztuk broni

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie tych tragicznych wydarzeń. Jak poinformował prok. Mariusz Duszyński, na miejscu wykonano szereg czynności procesowych.

- Pod nadzorem prokuratora zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których zabezpieczono ślady biologiczne. Zabezpieczono także osiem sztuk broni. Dwie z nich należały do denata, a sześć pozostałych należało do pokrzywdzonej. Biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej pod nadzorem prokuratora przeprowadził oględziny ciało denata. Zabezpieczono także telefony należące do osób uczestniczących w tym zdarzeniu. Również zostali przesłuchani świadkowie – mówi prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledczy zaplanowali już sekcję zwłok 52-letniego mężczyzny. W dalszym toku postępowania zostaną również zlecone opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, balistyki oraz innych specjalności.

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