Sztuczna inteligencja wybrała 5 najmodniejszych miast w Europie. Musisz pojechać tam na weekend!

Ranking najmodniejszych miast na weekendowy wypad w Europie. Sztuczna inteligencja wskazała pięć miejsc

Zaczyna się sezon urlopów i przedłużonych weekendów. Wielu Polaków zastanawia się, jak spędzić ten czas. Gdzie najlepiej udać się tej wiosny? O najmodniejsze w tym sezonie miasto w Europie na weekendową wycieczkę zapytaliśmy sztuczną inteligencję. Jeśli marzy Ci się krótki i niezbyt daleki zagraniczny wypad, możesz skorzystać z rankingu przygotowanego przez Chata GPT. Sztuczna inteligencja przekonuje, że tej wiosny najlepiej podróżować do tych pięciu miast Europy! Oto one:

1. LizbonaCiepło, ale jeszcze bez letnich tłumów. Dobre jedzenie, widoki i rozsądne ceny jak na stolicę. Idealna na spokojny weekend na luzie.

2. MediolanModa, jedzenie i szybki city break. Nie tak zatłoczony jak Rzym, a daje przy tym więcej luzu. Wiosną wygląda najlepiej.

3. KopenhagaDrogo – i trzeba to powiedzieć wprost – ale bardzo stylowo. Minimalizm, dobre kawiarnie, porządek. Krótki wypad ma sens.

4. BudapesztRozsądny kompromis: ładnie, taniej niż w Europie zachodniej, dużo do zobaczenia. Wino, jedzenie, życie nocne – wszystko w jednym miejscu.

5. BarcelonaKlasyk, najlepszy do zwiedzania wiosną . Pogoda już dobra, a tłumy mniejsze niż latem. Miasto daje wszystko: plażę, architekturę i życie nocne.

Najbliżej Budapeszt, najdalej Lizbona. Każdy znajdzie coś dla siebie w rankingu AI

Najbliżej Polski z tej listy jest Budapeszt. Z Warszawy do stolicy Węgier można dolecieć w około godzinę i 20 minut. To też jedna z tańszych opcji na krótki wyjazd. Miasto przyciąga termami, dobrym jedzeniem i klimatem, który bardziej przypomina południe Europy niż Europę Środkową. Niewiele dalej leży Kopenhaga. Lot z Polski trwa zwykle około półtorej godziny. To kierunek dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo, kawiarnie i skandynawski styl. Trzeba jednak liczyć się z wysokimi cenami. Mediolan i Barcelona są już wyraźnie dalej. Do Mediolanu z Polski leci się około dwóch godzin, do Barcelony zwykle około trzech. Oba miasta dobrze sprawdzają się na city break, ale Barcelona daje dodatkowo dostęp do plaży i cieplejszej pogody. Najdalej od Polski jest Lizbona. Lot do stolicy Portugalii trwa około czterech godzin. To jednak kierunek, który wiele osób wybiera właśnie dla spokojniejszego klimatu, dobrego jedzenia i widoków nad oceanem.

