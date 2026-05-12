Wpuść 10 kropli, przykryj, a po nocy nałóż szczoteczką na brwi. Będą naturalnie ciemniejsze i gęstsze. Sposób na przyciemnienie brwi

Domowy sposób na przyciemnie brwi da naturalny efekt

Moda na ciemniejsze brwi panuje od kilku lat. Kobiety zdecydowanie stawiają na wyrazistą oprawę swoich oczu. Dzięki niej rysy twarzy się wyostrzają, a spojrzenie nabiera tajemniczości i głębi. Wówczas można odpuścić nawet mocniejszy makijaż, gdyż brwi wizualnie grają pierwsze skrzypce. Jednak najtrudniejszy jest dobór odpowiedniego do naszej urody koloru brwi. Często do ideału dochodzimy metodą prób i błędów. Tak czy inaczej wiele pań chce choć sprawdzić, jak wyglądałaby w ciemniejszej oprawie oczu, dlatego wiele pań decyduje się na makijaż permanentny lub hennę. Jeśli jednak nie jesteś przekonana do zabiegu dającego trwały efekt, wypróbuj domowy sposób na przyciemnienie brwi. Dzięki niemu włoski będą ciemniejsze o kilka tonów, ale z zachowaniem naturalnego wyglądu.

Wpuść 10 kropli, przykryj, a po nocy nałóż szczoteczką na brwi. Będą ciemniejsze i gęstsze

Jednym z takich domowych sposobów na przyciemnienie brwi jest zastosowanie naturalnej henny. Mowa o czystej, naturalnej hennie (Lawsonia inermis), która daje odcienie od rudego do brązowego. Jest ona dostępna w sklepach zielarskich lub z produktami indyjskim. Należy unikać tzw. "czarnej henny", która często zawiera PPD (parafenylenodiaminę) i może wywołać bardzo silne reakcje alergiczne, a nawet trwałe uszkodzenia skóry. Wsyp łyżeczkę takiej sproszkowanej henny do miseczki i wpuść około 10 kropli soku z cytryny. Kwaśne środowisko pomaga uwolnić barwnik. Zamieszaj, przykryj i odstaw maseczkę przyciemniającą na noc. Rano posmaruj skórę wokół brwi wazeliną, a przygotowaną pastę z henny nałóż na włoski za pomocą szczoteczki. Pozostaw na 30 minut do 2 godzin, w zależności od pożądanego koloru i naturalnego odcienia brwi. Delikatnie zeskrob hennę i zmyj resztki ciepłą wodą. Kolor henny może się rozwijać przez 24-48 godzin, stając się ciemniejszy. Efekt utrzymuje się od kilku dni do 2-3 tygodni.

Jak wzmocnić brwi, aby były gęste?

Poza przyciemnianiem brwi henną warto również o nie zadbać. Dzięki temu włoski będą gęste i grube. W tym celu warto stosować specjalne odżywki, które są dostępne niemal w każdej drogerii. Można również udać się do apteki i kupić tam olejek rycynowy. Wystarczy nałożyć go na 20 minut na brwi i zmyć. Olejek rycynowy to naturalny sposób na wzmocnienie i odżywienie brwi - wzmacnia je, stymuluje ich wzrost i sprawia, że stają się gęstsze, co optycznie może dać efekt ciemniejszych brwi.

