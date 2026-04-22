Zawsze robię to podczas mycia włosów, a są świeże przez wiele dni. Wyglądają jak po wyjściu od fryzjera. Zasady mycia włosów

Wiele osób popełnia błędy podczas mycia włosów, które wpływają na ich świeżość i kondycję.

Prawidłowe mycie, w tym kluczowe podwójne nakładanie szamponu, może zapewnić długotrwałą świeżość.

Ekspertka wyjaśnia, jak często należy myć włosy i obala mity dotyczące przetłuszczania się.

Odkryj proste zasady, dzięki którym Twoje włosy będą zdrowe, lśniące i świeże przez wiele dni!

Zawsze robię to podczas mycia włosów, a są świeże przez wiele dni

Choć wydaje się, że mycie włosów, to nic skomplikowanego, to niestety wiele osób popełnia podczas wykonywania tej czynności wiele błędów. To niestety negatywnie wpływa nie tylko na sam wygląd naszych pasm i ich świeżość, ale często również na ich kondycję. Bardzo ważne jest podwójne mycie włosów. Ja zawsze nakładam szampon na głowę dwa razy, aby skutecznie usunąć ze skóry i kosmyków zabrudzenia. Pierwsze mycie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i resztki produktów do stylizacji. Drugie mycie skupia się na oczyszczeniu skóry głowy i włosów, zapewniając im dogłębne nawilżenie i odżywienie. Myjąc włosy dwa razy sprawimy, że będą piękne, zdrowe i świeże przez wiele dni.

Zasady mycia włosów. Najgorsze błędy

Podczas mycia włosów łatwo o błędy, które mogą przyczynić się do szybszego przetłuszczania. Jednym z nich jest używanie zbyt gorącej wody, która stymuluje gruczoły łojowe do intensywniejszej pracy. Zawsze staraj się myć włosy letnią wodą, a na koniec spłucz je chłodniejszą, aby domknąć łuski włosa i dodać im blasku. Kolejny błąd to nakładanie odżywki na całą długość włosów, włącznie ze skórą głowy. Odżywka powinna być aplikowana tylko od połowy długości włosów, skupiając się na końcówkach, aby nie obciążać nasady i nie przyspieszać przetłuszczania. Pamiętaj też o dokładnym spłukiwaniu – resztki szamponu czy odżywki obciążają włosy i sprawiają, że szybciej wyglądają na nieświeże. Kolejnym błędem, który źle wpływa na zdrowie naszych włosów, jest zbyt intensywne szorowanie skóry głowy i pasm podczas ich mycia. W efekcie stają się poplątane, matowe i trudne do rozczesania.

Jak często myć włosy? Zdanie trychologa

Kolejną ważną kwestią jest to, jak często myjemy włosy. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje jakaś złota zasada, która pozwoli uniknąć chorób skóry głowy i sprawi, że pasma będą zdrowe i lśniące. Tu oczywiście kluczowy jest fakt, jaki typ włosów posiadamy. Jedni mają problem z przetłuszczającymi się włosami, inni z puszącymi i przesuszonymi, a inni z kolei zmagają się z łupieżem. Dlatego bardzo ważne jest zarówno dobranie odpowiedniego szamponu oczyszczającego skórę głowy, jak i mycie jej odpowiednio często. Niestety wiele z nas popełnia dość spory błąd i myje włosy dopiero, gdy są widocznie przetłuszczone lub skóra głowy zaczyna swędzieć. Zatem jak często powinno się myć głowę i po czym rozpoznać, że to już ten moment? Głos w sprawie zabrała trycholożka, Olga Poniatowska.

Jak uznasz, że Twoje włosy wyglądają nieatrakcyjnie. Jak są przetłuszczone i zaczyna Cię swędzieć głowa w kolejnych dniach po umyciu

- wymienia w jednym ze swoich filmików na Instagramie.

Nie myjemy głowy, tylko dlatego, że jest tłusta, czy swędzi. Głowę myjemy dla higieny, a higieniczne mycie głowy to mycie jej co 3 dni. Brud nie zawsze widać, ale uwierz mi - on jest. Włosy idealnie pochłaniają zapachy, zanieczyszczenia i kurz, a potem dotykasz nimi poduszki. Są też najbliżej Twojej twarzy. Najnowsze publikacje naukowe potwierdzają, że częstsze, nawet codzienne mycie głowy skutkuje zmniejszeniem łuszczenia, zaczerwienienia, swędzenia, ilości Malassezia i poziomu cytokin zapalnych, które w efekcie mogą przyczyniać się do wypadania włosów.

- podkreśla trycholożka, Olga Poniatowska.

