Kosmetyki stworzone do podróży

Beauty essentials stworzone do podróży

Współczesna kosmetyczka coraz częściej opiera się na kilku dobrze dobranych produktach. Liczy się funkcjonalność, komfort użytkowania i formuły, które odpowiadają na więcej niż jedną potrzebę. Kess Berlin stawia na rozwiązania, które upraszczają codzienną rutynę beauty również wtedy, gdy jesteśmy poza domem.

Podróżne formaty, wielofunkcyjne działanie i intuicyjna aplikacja sprawiają, że produkty marki doskonale odnajdują się w rytmie współczesnego życia - od porannych lotów i spotkań biznesowych po spontaniczne weekendowe wyjazdy.

W podróżnej kosmetyczce nie może zabraknąć także SPF Lip Gloss Off Duty Limited Edition- błyszczyka, który łączy efekt lśniących, optycznie pełniejszych ust z ochroną przeciwsłoneczną SPF. Lekka, komfortowa formuła sprawdzi się zarówno podczas miejskich spacerów, jak i wakacyjnych wyjazdów.

CC Cream SPF 30 - pielęgnacja, makijaż i ochrona w jednym

CC Cream SPF 30 to wielofunkcyjny produkt, który łączy lekkie krycie, właściwości pielęgnacyjne oraz ochronę przeciwsłoneczną SPF 30. Formuła pomaga wyrównać koloryt skóry, zmniejszyć widoczność zaczerwienień i nadać cerze świeży, naturalny wygląd bez efektu ciężkiego makijażu.

Produkt został wzbogacony o składniki pielęgnujące, takie jak kwas hialuronowy, masło shea, witamina E oraz ekstrakt z kwiatu Hoya Lacunosa. Dzięki lekkiej formule sprawdza się zarówno jako samodzielny produkt, jak i baza pod kolejne etapy makijażu. Wersja travel size pozwala mieć ulubiony kosmetyk zawsze pod ręką - niezależnie od tego, czy celem podróży jest weekendowy wyjazd, czy kilkudniowa delegacja.

Set & Go Setting Spray: szybkie odświeżenie w ciągu dnia

Dobry makijaż powinien dotrzymywać kroku codziennym planom. Set & Go Setting Spray pomaga utrwalić makijaż, jednocześnie zapewniając uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień.

Lekka mgiełka pozostawia niewidoczne wykończenie, które pomaga przedłużyć trwałość makijażu bez uczucia obciążenia. Formuła wzbogacona o składniki nawilżające wspiera komfort skóry, a praktyczny format travel size sprawia, że produkt idealnie sprawdza się podczas podróży, pozwalając szybko odświeżyć makijaż w dowolnym momencie dnia.

Travel Essentials - kompletna kosmetyczka na wyjazd

Dla osób, które chcą ograniczyć liczbę zabieranych kosmetyków bez rezygnowania z codziennej rutyny beauty, Kess Berlin przygotował Travel Essentials - propozycję pozwalającą skompletować podróżną kosmetyczkę z ulubionych produktów marki. Obok CC Cream SPF 30 i Set & Go Setting Spray w ofercie dostępne są również Duo Sticki oraz Mini Mascara, dzięki czemu można stworzyć zestaw obejmujący wyrównanie kolorytu skóry, dodanie koloru policzkom i ustom, podkreślenie rzęs oraz utrwalenie makijażu.

Travel Essentials to odpowiedź na potrzeby osób, które cenią minimalistyczne i funkcjonalne rozwiązania. Mniej produktów, więcej możliwości - Beauty on the Go według Kess Berlin to wygoda, wielofunkcyjność i makijaż, który nadąża za tempem codzienności.

i Autor: Kess Berlin/ Materiały prasowe