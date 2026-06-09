Słońce, Woda i... SPF! Dlaczego ochrona przeciwsłoneczna to Twój wakacyjny must-have?

Dlaczego SPF jest absolutnie kluczowe latem?

W letnich miesiącach promieniowanie UV, zarówno UVA (odpowiedzialne za starzenie się skóry i przebarwienia), jak i UVB (powodujące oparzenia słoneczne i zwiększające ryzyko raka skóry), jest znacznie intensywniejsze. Brak odpowiedniej ochrony prowadzi do przedwczesnego starzenia się skóry, objawiającego się zmarszczkami, utratą jędrności i powstawaniem nieestetycznych przebarwień. Co więcej, ekspozycja na słońce bez filtra znacząco zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka. SPF to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia i profilaktyki. Pamiętaj, że promienie UV przenikają przez chmury i szyby, więc ochrona jest potrzebna nawet w pochmurne dni czy podczas jazdy samochodem.

Różnorodność form SPF – znajdź idealną ochronę dla siebie

Rynek kosmetyczny oferuje dziś szeroki wachlarz produktów z filtrem SPF, dzięki czemu każdy może znaleźć formę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb, typu skóry i stylu życia.

Kremy i balsamy z SPF: To klasyka, która sprawdza się doskonale zarówno na twarzy, jak i na ciele. Występują w różnych konsystencjach – od lekkich fluidów idealnych pod makijaż, po bogate balsamy nawilżające dla skóry suchej. Wiele z nich oferuje dodatkowe korzyści pielęgnacyjne, takie jak nawilżenie czy działanie antyoksydacyjne.

Spraye i mgiełki z SPF: Niezwykle wygodne i szybkie w aplikacji, szczególnie na ciało. Są idealne do odświeżania ochrony w ciągu dnia, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach lub na włosy. Pamiętaj jednak, aby aplikować je obficie i równomiernie, aby zapewnić pełną ochronę.

Sticki z SPF: To doskonałe rozwiązanie do punktowej ochrony najbardziej wrażliwych miejsc, takich jak nos, uszy, usta czy okolice oczu. Są kompaktowe, łatwe do przenoszenia i precyzyjne w aplikacji, co czyni je idealnymi do poprawek w ciągu dnia.

Pudry mineralne z SPF: Świetna opcja dla osób z cerą tłustą lub mieszaną, a także do reaplikacji ochrony przeciwsłonecznej na makijaż. Pudry mineralne matują skórę i jednocześnie dostarczają dodatkowej warstwy ochrony.

Kosmetyki kolorowe z SPF (podkłady, kremy BB/CC, balsamy do ust): Coraz więcej produktów do makijażu zawiera filtry SPF. Pamiętaj jednak, że SPF w makijażu często nie jest wystarczający jako jedyna forma ochrony. Powinien być traktowany jako uzupełnienie, a nie zamiennik dla dedykowanego kremu z filtrem.

Niezależnie od wybranej formy, kluczowe jest regularne i obfite stosowanie produktów z SPF, a także ich ponowna aplikacja co 2-3 godziny, a także po każdej kąpieli czy intensywnym wysiłku fizycznym. Tylko w ten sposób zapewnisz swojej skórze najlepszą możliwą ochronę przed szkodliwym działaniem słońca i będziesz cieszyć się piękną i zdrową cerą przez całe lato!

Linia przeciwsłoneczna Bielenda Sol D’Or została opracowana z myślą o połączeniu skutecznej ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pielęgnacją skóry podczas ekspozycji na słońce. Formuły produktów opierają się na fotostabilnej kombinacji filtrów zapewniających szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB oraz ograniczających negatywny wpływ promieniowania podczerwonego IR i światła widzialnego HEV. Jednocześnie kosmetyki zawierają składniki pielęgnacyjne, takie jak: kwas hialuronowy, aloes, prebiotyki, niacynamid czy witamina E, które wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i komfortu skóry w trakcie ekspozycji na słońce. Formuły kosmetyków Bielenda Sol D’Or zostały opracowane w kilku wariantach konsystencji, obejmujących: emulsje, kremy, olejki, mgiełki oraz produkty w sztyfcie i roll-onie. W linii zastosowano również wodoodporne systemy filtrów, które pomagają utrzymać skuteczność ochrony podczas kąpieli lub intensywnej aktywności. Wybrane produkty opracowano w technologii dry touch, która zapewnia szybkie wchłanianie i ogranicza odczucie lepkości na powierzchni skóry.Koncepcja linii Bielenda Sol D’Or odpowiada na kilka kierunków w rozwoju kosmetyków przeciwsłonecznych:

rosnące znaczenie wysokiej ochrony SPF, dlatego większość produktów oferuje filtr SPF50, uzupełniony jednym wariantem SPF30,

skinifikacja, czyli wykorzystanie składników pielęgnacyjnych znanych z kosmetyków do codziennej pielęgnacji skóry,

zróżnicowane formaty aplikacyjne, które ułatwiają stosowanie produktów w różnych sytuacjach – podczas plażowania, aktywności sportowych czy codziennej ekspozycji na słońce.

i Autor: BIelenda/ Materiały prasowe

i Autor: BIelenda/ Materiały prasowe

i Autor: BIelenda/ Materiały prasowe