Po gorącej kąpieli rozwieś w łazience pogniecione koszule. Każde zagniecenie się wygładzi samo. Sposób na prasowanie koszuli bez żelazka

Sposób na prasowanie koszuli bez żelazka. Trik na urlop

Prasowanie koszuli to czasochłonna czynność, którą nie każdy lubi. Ta monotonna czynność potrafi napsuć nerwów - kiedy uprasujesz jeden rękaw, to na drugim już widoczne są zagniecenia. Już nawet po samym praniu wyjmujemy z pralki ubrania mocno pogniecione, które nie nadają się do założenia. Na poziom wygniecenia ubrań ma wpływ również sposób ich prania i suszenia. Dlatego warto podczas tych czynności przestrzegać zasad, dzięki którym nasze ubrania będą idealnie gładkie lub przynajmniej zagniecenia będą znacznie mniej widoczne. Oto cztery ważne zasady prania i suszenia ubrań:

Wiruj na jak najniższych obrotach. Im wyższe wirowanie, tym więcej zagnieceń.

Wyjmuj ubrania z pralki od razu po zakończeniu prania. Im dłużej będą leżały w bębnie, tym większy będzie ich poziom wygniecenia.

Każde ubrania to wyjęciu z pralki porządnie wytrzep i rozłóż, tak by nic się nie zaginało.

Ubrania susz rozwieszone, najlepiej na wieszakach lub w pozycji poziomej.

Warto również prać koszule z dodatkiem krochmalu, który dodatkowo usztywnia tkaniny, zmniejszając ich podatność na gniecenie się.

Krochmalenie koszul ułatwi ich prasowanie

Krochmal sprawi, że prasowanie koszuli będzie szybkie i naprawdę proste, a ona pozostanie świeża przez wiele dni. Otóż krochmal, czyli roztwór wody ze skrobią ziemniaczaną, od dziesiątek lat był stosowany do usztywniania koszul, bielizny, ale też obrusów i pościeli. Krochmalenie zapobiega wchłanianiu w tkaniny potu i brudu. Nakrochmalona koszula jest zakonserwowana - nie wnika w nią kurz ani wilgoć, co z kolei zapobiega namnażaniu bakterii i pozwala na jej dłuższe użytkowanie. Od lat wiadomo, że krochmal usztywnia tkaninę, dzięki czemu jest na niej zdecydowanie mniej zagnieceń i o wiele łatwiej się ją prasuje. Jak go przygotować i stosować? W szklance wymieszaj około 120 ml wody i 1 łyżkę skrobi ziemniaczanej. W garnku doprowadź do wrzenia około 0,5 litra wody i wlej mieszankę ze szklanki. Dokładnie wymieszaj i odstaw z kuchenki. Tak przygotowany krochmal dokładnie wymieszaj z letnią wodą w misce, w której będziesz namaczać koszulę.

Jak szybko uprasować koszulę?

Odpowiednie prasowanie koszuli bawełnianej zdecydowanie przyspieszy i ułatwi nam tę czynność. Oto jak powinno robić się to krok po kroku:

Wyjmij fiszbiny z kołnierzyka i rozepnij wszystkie guziki. Kołnierzyk rozłóż na krawędzi deski i wyprasuj go z obydwu stron, kierując żelazko od brzegów do środka. Wyprasuj zewnętrzne części barkowej koszuli, a na końcu jej środek. Mankiety prasuj od strony wewnętrznej. Ułóż rękaw wzdłuż szwu i poprowadź żelazko w kierunku od łokcia do mankietów i od łokcia do ramienia. Te samą czynność powtórz po drugiej stronie rękawa. Naciągnij koszulę na szerszą część deski i wyprasuj lewy przód, a potem prawy. Na koniec wyprasuj plecy. Czubkiem żelazka możesz z łatwością wygładzić nierówną powierzchnię materiału i wszelkie nakładki.

Po gorącej kąpieli rozwieś w łazience pogniecione koszule. Każde zagniecenie się wygładzi samo

W sytuacji, gdy czeka nas wyjazd lub urlop i zamierzamy zabrać ze sobą ulubione bawełniane koszule, to warto poznać wcześniej sposób na prasowanie koszuli bez żelazka, gdyż na wyjeździe nie zawsze będziemy mieć do niego dostęp. W usuwaniu zagnieceń z bawełnianej tkaniny pomoże Ci para wodna wytworzona po wieczornej kąpieli. Zabierz wtedy swoje koszule do łazienki i je tam rozwieś, a będą idealnie gładkie. Zawieś oczywiście każdą koszulę na dobrym wieszaku, najlepiej plastikowym lub drewnianym, aby uniknąć odkształceń na ramionach. Upewnij się, że łazienka jest szczelnie zamknięta, by para nie uciekała zbyt szybko. Im cieplejsza woda pod prysznicem i im dłużej koszula wisi w zaparowanej łazience (nawet 15-20 minut), tym lepsze będą efekty. Para wodna, będąca gorącą i wilgotną formą wody, przenika do włókien tkaniny. Pod wpływem ciepła i wilgoci, włókna te rozluźniają się i rozprostowują, co skutecznie niweluje zagniecenia.

