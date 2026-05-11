Wprowadź lato do swojej łazienki! Ta wyjątkowa nowość sprawi, że w duszy zagra Ci słoneczna pogoda, a włosy będą idealnie ułożone

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-11 13:09

Firma Dyson wprowadza limitowaną edycję kolorystyczną w odcieniach brzoskwini i topazu, które przyciągającą wzrok paletą złożoną z delikatnego, brzoskwiniowego różu oraz akcentów w różnych odcieniach złota.

Przedstawiamy kolor wiosny i lata 2026: Brzoskwinia/Topaz

Podczas opracowywania tej wersji kolorystycznej  inżynierowie Dyson CMF (Colours, Materials and  Finishes) czerpali inspirację z przesilenia letniego - najdłuższego i najjaśniejszego dnia w roku. W trakcie przesilenia promienie słoneczne padają na Ziemię pod najbardziej bezpośrednim kątem, co tworzy  dłuższe okresy światła dziennego oraz bogate spektrum ciepłego światła o wysokiej długości fali.

Psychologia światła słonecznego

Zespół projektantów zgłębił astronomiczne, wizualne i psychologiczne znaczenie przesilenia letniego.  W jaki sposób światło słoneczne może przywołać wspomnienia lub uczucia? Z czym kojarzy się lato  dla każdego z nas?

Zbadano sensoryczne bodźce związane z sezonem letnim oraz  związane z nim emocje: relaksujący blask wieczorów w złotej godzinie,  orzeźwiającą rześkość lodowatego napoju, kojące ciepło słońca na  skórze.

Przesilenie letnie to jedyny dzień w roku, w którym radość i  regeneracyjna moc lata zdają się nie mieć końca. Kolekcja w kolorach  brzoskwini i topazu została zaprojektowana tak, aby oddać te emocje,  łącząc w sobie komfort miękkiego w dotyku ceramicznego  wykończenia, ekscytujące połyskujące metaliczne akcenty oraz  zabawny kontrast żywych odcieni, które wprowadzą odrobinę letniego  blasku do codziennej stylizacji włosów przez cały rok.

„Badając przesilenie, inspirowaliśmy się mapowaniem zmian  intensywności światła dziennego, temperatury oraz spektrum kolorów. Korzystając z tych obserwacji,  stworzyliśmy mieszankę pigmentów naśladujących długie fale światła widzialnego, występujące  podczas wschodu słońca, w południe i o zachodzie: ciepłe morele, odważne pomarańcze oraz radosne róże. W rezultacie powstała paleta barw, która emanuje wolnością, energią i radością, wprowadzając do  wnętrz atmosferę świata zewnętrznego i odzwierciedlając energię promieni słonecznych.” – Amelia Ayerst, CMF Design Manager w firmie Dyson.

Doświadczenie piękna z Dyson

Technologia Dyson Beauty to coś więcej niż tylko suszenie włosów. Od uspokajającego szumu,  precyzyjnie zaprojektowanego tak, aby uniknąć drażniących częstotliwości, po łączność Bluetooth,  które pozwala umysłowi na chwilę wytchnienia oraz satysfakcjonującą sprężystość idealnie  wymodelowanej fryzury. Każda chwila stylizacji włosów z Dyson Beauty to zmysłowe doświadczenie.  Ta filozofia obejmuje również kolory, materiały i wykończenia każdego produktu, starannie  opracowane tak, aby wzbogacić przestrzeń użytkownika i zmienić jego codzienność w coś naprawdę  wyjątkowego.

Idealne połączenie z kosmetykami Dyson

Niezależnie od tego, czy celem jest odżywienie włosów, czy  przedłużenie trwałości ulubionej stylizacji, formuły kosmetyków  Dyson zostały stworzone z myślą o współdziałaniu z urządzeniami do  stylizacji włosów.

Odżywcza linia Dyson Omega™, oparta na mieszance Dyson Oli7™,  zapewnia natychmiastowe i trwałe odżywienie dla wzmocnienia  włosów. Zaprojektowana z myślą o ochronie przed promieniowaniem  UV oraz uszkodzeniami termicznymi, seria ta stanowi klucz do  lśniących i zdrowych włosów tego lata.

Linia do stylizacji Dyson Chitosan™, zawierająca chitosan- złożoną  makrocząsteczkę pozyskiwaną z boczniaków ostrygowanych - została stworzona, aby elastycznie  utrwalać każdą fryzurę, co czyni ją idealnym towarzyszem długich, letnich dni.

Najnowszym uzupełnieniem oferty produktów Dyson jest kuracja bez spłukiwania w formie pianki do  skóry głowy Dyson Amino™. Dzięki wykorzystaniu kompleksu Dyson Amino11™, produkt ten pomaga  chronić, nawilżać i wzmacniać wszystkie rodzaje włosów oraz skóry głowy, wspierając ich długofalową odporność.

Włączenie tych linii do codziennej pielęgnacji pozwala cieszyć się korzyściami płynącącymi z  długotrwałego utrwalenia stylizacji idącego w parze z intensywnym odżywieniem i blaskiem, co  wpływa na poprawę kondycji włosów od wewnątrz.

Urządzenia dostępne w kolorystyce Brzoskwinia/Topaz

  • MulFstyler i suszarka Dyson Airwrap Co-anda 2x™
  • Aeroprostownica Dyson Airstrait™
  • MulFstyler i suszarka Dyson Airwrap i.d.™
  • Suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™
