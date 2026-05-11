Przygotuj się na lato! Udoskonalony depilator Braun smart IPL do wygodnej depilacji w domu

Braun, czołowa niemiecka marka urządzeń elektronicznych, ogłasza udoskonalenia swojego najlepszego depilatora Braun Smart Skin i-expert IPL. Nowe rozwiązania – w tym głowica Smart Flex, precyzyjna minigłowica oraz zaktualizowana aplikacja – sprawiają, że uzyskanie nawet 2 lat gładkiej skóry jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Łatwa i skuteczna depilacja w domu

Braun Smart IPL eliminuje niedogodności związane z tradycyjnymi metodami depilacji oraz konieczność wizyt w salonach kosmetycznych. Zaledwie sześć szybkich, 10-minutowych zabiegów dwa razy w miesiącu, aby osiągnąć 95-procentową redukcję owłosienia już po 3 sesjach – a wszystko to w zaciszu własnego domu. Ten prosty proces pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia długotrwałe rezultaty w postaci gładkiej skóry przez 2 lata.

Większe pokrycie i precyzja dzięki nowym głowicom

Użytkownicy Braun Smart IPL mogą teraz korzystać z czterech unikalnych głowic zaprojektowanych z myślą o pielęgnacji różnych obszarów ciała. Nowa głowica Smart Flex ma ruchome boki, które dopasowują się do konturów ciała. Zapewnia pełne pokrycie i optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak kolana, nie pomijając żadnego obszaru. Tymczasem precyzyjna minigłowica doskonale nadaje się do mniejszych, wrażliwych obszarów, takich jak górna warga czy okolice bikini, zapewniając wyjątkową precyzję i komfort.

Spersonalizowane doświadczenie dzięki dedykowanej aplikacji

Ulepszona aplikacja działa jak Twoja osobista kosmetyczka – oferuje intuicyjny interfejs oraz wskazówki w czasie rzeczywistym, dostosowane do wybranego obszaru ciała. Pomaga osiągnąć efekt gładkiej skóry jak po wizycie w salonie kosmetycznym, bez wychodzenia z domu.

Technologia zatwierdzona przez dermatologów

Depilator Braun Smart IPL został wyposażony w czujnik SmartSkin Protect, który automatycznie rozpoznaje odcień skóry i dobiera odpowiedni poziom mocy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Urządzenie zostało rygorystycznie przetestowane i zatwierdzone przez niezależnych dermatologów oraz posiada certyfikat Skin Health Alliance.

