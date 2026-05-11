Wyciśnij do wody w misce, dosyp 2 łyżki i zatop w niej stopy. Zadziała jak kąpiel zmiękczająca skórę, a zrogowacenia i pęknięcia znikną z piet. Sposób na suche pięty

Sposób na zmiękczenie skóry pięt. Jak dbać o stopy?

Suche pięty, które mogą nawet popękać to problem, który dotyka wiele osób. Oprócz nieestetycznego wyglądu, mogą powodować dyskomfort, ból, a w skrajnych przypadkach nawet infekcje. Często problem nasila się, gdy nosimy źle dobrane obuwie, które uciska stopy i jest wykonane z materiałów, które nie przepuszczają powietrza. To bardzo częsta przypadłość u kobiet, które często noszą buty na obcasie. Oczywiście kluczowa jest w tym przypadku odpowiednia pielęgnacja stóp, które niestety często pomijamy i zapominamy, że i ta część ciała potrzebuje peelingu i mocnego nawilżenia. Jak zatem dbać o stopy, aby były gładkie i miękkie? Zacznijmy od tego, że skóra na piętach jest naturalnie grubsza i bardziej narażona na obciążenia. Dlatego wybieraj kremy przeznaczone do stóp, zawierające składniki silnie nawilżające i zmiękczające, takie jak: mocznik, kwas mlekowy, gliceryna. Codziennie nawilżaj swoje stopy, regularnie, ale delikatnie usuwaj zrogowaciały naskórek i dbaj o odpowiednie obuwie, a skóra na stopach będzie zadbana. Warto również wprowadzić do swojej pielęgnacyjnej rutyny domowy sposób na suche pięty, dzięki któremu będą one miękkie i gładkie jak u dziecka.

W walce z pękającymi i suchymi piętami należy przede wszystkim zmiękczyć naskórek, usunąć zrogowacenia i nawilżyć skórę. W tym celu przygotuj kąpiel zmiękczającą dla stóp. Do miski z ciepłą wodą dodaj: łyżkę soli, łyżkę sody oczyszczonej, odrobinę mydła w płynie oraz kilka kropel soku z cytryny. Zanurz stopy w tej kąpieli na 15–20 minut, potem je umyj i dokładnie osusz. Taki zabieg powtarzaj 2 razy w tygodniu.

Domowy sposób na suche pięty. Właściwości

A jakie właściwości ma dla naszych stóp ten domowy sposób? Soda oczyszczona działa jak delikatny środek złuszczający, który pomaga usunąć martwy naskórek i w efekcie stopy odzyskają gładkość i miękkość. Sól ma właściwości zmiękczające skórę i antyseptyczne, redukując nieprzyjemny zapach stóp i zapobiegając infekcjom. Podobnie działa sok z cytryny. Zawarty w nim kwas cytrynowy, będący kwasem AHA , działa delikatnie złuszczająco. Pomaga rozluźnić wiązania między martwymi komórkami naskórka, ułatwiając ich usunięcie. Jest to szczególnie pomocne w zmiękczaniu zrogowaciałego naskórka na piętach i podeszwach.

