Kess Berlin na lato: Cream Bronzer i SPF Lip Gloss „Off Duty”

Na sezon letni Kess Berlin poleca nowości - Duo Stick z nowym Cream Bronzerem oraz limitowany SPF 15 Lip Gloss „Off Duty” - duet stworzony z myślą o sun-kissed skin i naturalnym, świetlistym wykończeniu.

Duo Sticki stworzone na lato

Duo Sticki Kess Berlin powstały z myślą o szybkim, intuicyjnym makijażu, który można wykonać i poprawić dosłownie wszędzie - w podróży, przed wyjściem czy w ciągu dnia.

Kremowe formuły i wygodna aplikacja sprawiają, że produkty dobrze sprawdzają się latem - bez potrzeby używania wielu kosmetyków czy precyzyjnego, wieloetapowego makijażu.

Cream Bronzer - efekt skóry muśniętej słońcem

Nowy Cream Bronzer do Duo Sticków daje efekt naturalnie ocieplonej, lekko opalonej skóry. Kremowa formuła łatwo wtapia się w cerę, pozostawiając świeże, satynowe wykończenie.

Produkt pozwala stopniować efekt - od delikatnego glow po bardziej wyraźne modelowanie twarzy. Można aplikować go bezpośrednio na skórę i rozcierać palcami lub pędzlem, dlatego sprawdza się także podczas szybkich poprawek w ciągu dnia.

Bronzer został stworzony z myślą o podkreślaniu miejsc, które naturalnie łapią światło - kości policzkowych, skroni czy grzbietu nosa - dając efekt skóry muśniętej słońcem. Produkt dostępny jest w czterech odcieniach: Fair, Light, Medium i Tan.

SPF 15 Lip Gloss „Off Duty” - glossy lips na lato

Latem szczególnie ważne jest używanie SPF – nie tylko na twarzy, ale również na ustach. Do tego sprawdzi się limitowany SPF 15 Lip Gloss „Off Duty”. Neutralny, lekko chłodny beżowo-brązowy odcień podkreśla naturalny kolor ust, pozostawiając subtelny połysk i świetliste wykończenie.

Lekka, nieklejąca formuła łączy właściwości błyszczyka i balsamu, a SPF 15 zapewnia codzienną ochronę przeciwsłoneczną. To produkt stworzony do noszenia w torebce - na lato w mieście, wyjazdy i szybkie poprawki w ciągu dnia.

Letni duet do codziennej kosmetyczki

Cream Bronzer i SPF 15 Lip Gloss „Off Duty” tworzą prosty, letni duet - dla efektu świeżej, promiennej skóry i naturalnie podkreślonych ust. To produkty stworzone z myślą o lekkim makijażu, który sprawdza się na co dzień i nie wymaga wysiłku.