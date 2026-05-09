Gdy dolce vita spotyka się ze stylem: Guess nad jeziorem Como

W ramach tego projektu GUESS przełożył swoją tożsamość na w pełni immersyjne doświadczenie, obejmujące przestrzeń hotelową, retail oraz powierzchnię jeziora Como. Projekt pod hasłem „Ciao Como” w naturalny sposób połączył modę, styl życia i wyjątkową atmosferę regionu, tworząc luksusową, a jednocześnie nowoczesną interpretację świata GUESS.

Sercem projektu jest nowy butik GUESS przy Lario Marconi 6 w Bellagio. To jeden z nielicznych dedykowanych salonów w tej części miasta. Zlokalizowany w jednej z najbardziej malowniczych i prestiżowych miejscowości nad jeziorem, butik oferuje starannie wyselekcjonowaną kolekcję torebek, okularów, biżuterii, zegarków oraz innych pożądanych akcesoriów, podkreślając charakter marki poprzez dopracowaną aranżację wnętrza i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Obok szerokiej oferty akcesoriów butik prezentuje również wybrane modele ready-to-wear, idealnie dopasowane do stylu życia charakterystycznego dla jeziora Como. W przestrzeni sklepu szczególne miejsce zajmują także nowe zapachy marki: ICONIC SUBLIME dla niej oraz ICONIC BLUE dla niego. Zaprojektowany jako miejsce doświadczeń, łączących modę, beauty i lifestyle, butik podkreśla zaangażowanie GUESS w tworzenie nowoczesnych i dopracowanych koncepcji retailowych.

Kolejnym ważnym elementem projektu była współpraca z Filario Hotel & Residence, architektoniczną perełką, położoną bezpośrednio nad jeziorem. Wybrane przestrzenie hotelowe zostały subtelnie wzbogacone o dopracowane detale i autorskie elementy identyfikacji GUESS, natomiast prywatna plaża obiektu została w pełni zaaranżowana z wykorzystaniem charakterystycznych akcentów wizualnych marki. Powstała w ten sposób wyjątkowa, angażująca przestrzeń, w której goście mogli doświadczać świata GUESS w otoczeniu naturalnego piękna jeziora i jego filmowej atmosfery.

Projekt objął również powierzchnię jeziora, dzięki specjalnej współpracy z Como Classic Boats — jedną z najbardziej rozpoznawalnych luksusowych marek, oferujących rejsy po jeziorze Como. Flota łodzi inspirowanych klasycznymi jednostkami, utrzymanych w charakterystycznej identyfikacji GUESS, stała się efektownym, widocznym elementem krajobrazu jeziora. Załoga występowała w dedykowanych uniformach GUESS, dopełniając spójną oprawę wizualną projektu. Łodzie, od lat kojarzone z włoskim glamour i elegancją, stały się mobilnym symbolem stylu GUESS, oferując odwiedzającym wyjątkowy sposób odkrywania linii brzegowej. Współpraca podkreśliła również zaangażowanie Como Classic Boats w promowanie odpowiedzialnego korzystania z jeziora, w szczególności poprzez wykorzystanie łodzi elektrycznych oraz rozwiązań nawigacyjnych o ograniczonym wpływie na środowisko. To podejście GUESS z dumą wspiera jako element swojej szerszej strategii zrównoważonego rozwoju.

„Jezioro Como od zawsze było symbolem marzenia o pięknie, elegancji i ponadczasowym uroku” — mówi Paul Marciano, Co-Founder i Chief Creative Officer Guess?, Inc. „W tym projekcie chcieliśmy oddać hołd temu wyjątkowemu miejscu, tworząc immersyjne doświadczenie, odzwierciedlające aspiracyjny i luksusowy charakter stylu życia GUESS, którego zwieńczeniem jest otwarcie nowego butiku w Bellagio — przestrzeni zaprojektowanej tak, aby ożywić świat naszej marki w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji we Włoszech”.

Projekt zostanie dodatkowo rozszerzony o specjalną instalację na pokładzie historycznego parowca Concordia, zacumowanego w miejscowości Como w dniach od 1 do 7 maja. Ta wyjątkowa aktywacja świętować będzie premierę zapachów GUESS Iconic Sublime dla niej oraz GUESS Iconic Blue dla niego. Instalacja zabierze odwiedzających w wielozmysłową podróż przez świat zapachu, designu i storytellingu.

Aby uczcić premierę projektu, GUESS zorganizował wyjątkowe wydarzenie Destination GUESS nad jeziorem Como z udziałem wybranych międzynarodowych osobistości, w tym Amy Jackson, Isabeau De La Tour, Alex Riviere Paoli Di Benedetto oraz Julii Kuczyńskiej, które miały okazję odkrywać różne odsłony tego przedsięwzięcia podczas starannie zaplanowanej, kilkudniowej podróży. Goście uczestniczyli w serii ekskluzywnych doświadczeń podkreślających włoski styl życia i rzemiosło, w tym w spersonalizowanych warsztatach robienia makaronu prowadzonych przez szefa kuchni Roberto Valbuzziego oraz specjalnych zajęciach przygotowywania spritza prowadzonych przez Bruno Vanzana, światowej sławy barmana i miksologa. Program obejmował również prywatną wizytę w Cantiere Ernesto Riva – renomowanej stoczni nad jeziorem Como, gdzie ręcznie tworzy się i odnawia kultowe drewniane łodzie, oferując gościom autentyczny wgląd w dziedzictwo i kunszt regionu. Goście zatrzymali się w Filario Hotel & Residences, w pełni zanurzeni w wyjątkowej atmosferze i elegancji doświadczenia nad jeziorem Como.

Kontynuując serię wyjątkowych projektów i aktywacji, takich jak GUESS Winter i GUESS Beach Clubs, takeover nad jeziorem Como otwiera nowy rozdział w strategii marki. Od linii brzegowej jeziora po serce Bellagio, hasło „Ciao Como” staje się hołdem dla włoskiego stylu życia i celebracją świata GUESS.

Autor: GUESS/ Materiały prasowe

