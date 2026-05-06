W PRL-u była uważana za luksus. Słodki przysmak to istna bomba witaminowa. Odmładza skórę i wzmacnia włosy

W PRL-u była uważana za luksus. Słodki przysmak to istna bomba witaminowa

W czasach PRL-u chałwa była uważana za słodki luksus, na który nie każdy mógł sobie pozwolić. Początkowo można ją było kupić w niektórych regionach Polski, jednak była droga. Dlatego była to słodycz o szczególnym statusie – z jednej strony pożądana i lubiana, z drugiej często trudno dostępna, co tylko podnosiło jej wartość w oczach konsumentów. Często była sprzedawana w sklepach delikatesowych lub specjalnych stoiskach z importowanymi produktami (np. w sklepach Pewexu lub Baltony), choć tam też nie zawsze była gwarancja jej znalezienia. Dla wielu osób, które dorastały w PRL-u, smak chałwy jest silnie związany z dzieciństwem i tamtymi czasami. Jest to jeden z tych produktów, który budzi sentymentalne wspomnienia o realiach życia w Polsce Ludowej. I choć obecnie nie należy do przysmaków luksusowych i nie cieszy się aż taką popularnością, to nie każdy wie, że chałwa, choć słodka, ma wiele prozdrowotnych właściwości.

Taka chałwa jest najlepsza. Zwróć uwagę na ten składnik

Choć chałwa jest produktem wysokokalorycznym i słodkim, to warto wiedzieć, że jest ona również bogatym źródłem wielu cennych dla naszego zdrowia składników. Oczywiście kluczowy jest wybór najlepszej chałwy. Wybierz tę, która zawiera jak najmniej dodatków, a jej głównym składnikiem jest mielony sezam (tahini). Unikaj produktów z dużą ilością cukru i syropu glukozowo-fruktozowego. Warto poszukać chałwy słodzonej miodem.

Właściwości chałwy. Dlaczego warto ją jeść?

Sezam, główny składnik chałwy, jest prawdziwą skarbnicą minerałów. Wyróżnia się wysoką zawartością wapnia, kluczowego dla zdrowia kości i zębów, a także magnezu, który wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego, pomagając w walce ze zmęczeniem. Znajdziemy w niej również żelazo, niezbędne do produkcji czerwonych krwinek i transportu tlenu, fosfor, ważny dla metabolizmu energetycznego, oraz cynk, wspierający odporność. Nie brakuje też selenu, silnego przeciwutleniacza. Chałwa dostarcza również witamin, zwłaszcza z grupy B (takich jak B1, B2, B3, B6), które odgrywają kluczową rolę w procesach metabolicznych i prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Zawiera także witaminę E, znany antyoksydant, chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym. Pod względem makroskładników, chałwa jest dobrym źródłem białka roślinnego, co czyni ją atrakcyjną przekąską dla wegetarian i wegan. Jej kaloryczność wynika w dużej mierze z obecności zdrowych tłuszczów – głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych (jednonienasyconych i wielonienasyconych), w tym kwasu oleinowego i linolowego. Te "dobre" tłuszcze są korzystne dla układu krążenia, pomagając w regulacji poziomu cholesterolu we krwi. Dodatkowo, obecność błonnika pokarmowego w sezamie wspomaga trawienie i może przyczyniać się do dłuższego uczucia sytości.

