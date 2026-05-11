Najbardziej znane perfumy Rossmanna taniej o 100 zł! Sensualny aromat, który latem sprawi, że Twój facet będzie zabierać Cię na randki

Karolina Piątkowska
2026-05-11 10:26

To jedne z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych zapachów w ofercie Rossmanna. Są bardzo kobiece, eteryczne i przyciągające uwagę innych. Zapach ten nie tylko uwodzi kompozycją aromatów, ale także charakterystycznym flakonem, który już na dobre zapisał się w historii perfumiarstwa. Teraz ten wyjątkowy zapach kupisz w promocji Rossmanna aż o ponad 100 zł taniej.

  Kultowe perfumy Carolina Herrera w super cenie.
  • Flakon "bucika" Good Girl Blush taniej o ponad 100 zł w Rossmannie.
  • Odkryj ten uniwersalny zapach, zanim zniknie z półek!

Legendarne perfumy w promocji Rossmanna. Ponad 100 zł taniej za kultowy flakon

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych flakonów perfum w historii całego perfumiarstwa. Mowa o słynnym buciku Carolina Herrera. Pierwszy zapach tej kultowej marki pojawił się w 1988 roku. Przez lata Carolina Herrera podbijała rynek ciekawymi i banalnymi kompozycjami zamkniętymi w eleganckich i oryginalnych flakonach. To właśnie wtedy narodził się popularny bucik, który dzisiaj znają wszyscy miłośnicy zapachów. 

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz właśnie te wyjątkowe i luksusowe perfumy. Przeceną objęto wodę perfumowaną dla kobiet CAROLINA HERRERA Good Girl Blush. To bardzo kobieca kompozycja, która sprawi się zarówno wiosną i latem, jak i jesienią i zimą. Uniwersalne połączenie kwiatów i eleganckich, szyprowych aromatów sprawia, że jest to ponadczasowy zapach, który spodoba się zarówno młodszym i bardziej dojrzałym kobietom. CAROLINA HERRERA Good Girl Blush kupisz w promocji Rossmanna w cenie 258,99 zł, podczas, gdy jego regularna cena wynosi 359,99 zł. Oznacza to, że teraz zapach dostępny jest aż o 100 zł taniej. 

CAROLINA HERRERA Good Girl Blush w nutach głowy zachwyca orzeźwiającą mandarynką oraz klasyczną bergamotką. Serca zapachy stanowi zmysłowa piwonia, romantyczna woda różana oraz cenione w świecie perfumiarzy kwiaty ylang-ylang. Baza otwiera się ponadczasowa wanilią oraz fasolka tonka. Takie połączenie sprawia, że jest to bardzo uniwersalna kompozycja, która zniewala zmysły już od pierwszego psiknięcia.  

Jak przedłużyć trwałość perfum na skórze?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów, który skraca trwałość zapachu, jest pocieranie nadgarstków po aplikacji perfum. To działanie rozbija molekuły zapachowe, sprawiając, że nuty głowy szybciej się ulatniają i zmieniają kompozycję. Pozwól perfumom naturalnie wyschnąć na skórze, aby zachować ich pełny charakter i długotrwałość.

Sucha skóra szybciej wchłania i uwalnia zapach, dlatego zawsze aplikuj perfumy na nawilżoną skórę. Użyj bezzapachowego balsamu lub kremu do ciała przed spryskaniem, a nawet rozważ balsam o tym samym zapachu, jeśli jest dostępny, aby stworzyć spójną i trwałą bazę zapachową.

