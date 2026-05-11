Najbardziej znane perfumy Rossmanna taniej o 100 zł! Sensualny aromat, który latem sprawi, że Twój facet będzie zabierać Cię na randki

Legendarne perfumy w promocji Rossmanna. Ponad 100 zł taniej za kultowy flakon

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych flakonów perfum w historii całego perfumiarstwa. Mowa o słynnym buciku Carolina Herrera. Pierwszy zapach tej kultowej marki pojawił się w 1988 roku. Przez lata Carolina Herrera podbijała rynek ciekawymi i banalnymi kompozycjami zamkniętymi w eleganckich i oryginalnych flakonach. To właśnie wtedy narodził się popularny bucik, który dzisiaj znają wszyscy miłośnicy zapachów.

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz właśnie te wyjątkowe i luksusowe perfumy. Przeceną objęto wodę perfumowaną dla kobiet CAROLINA HERRERA Good Girl Blush. To bardzo kobieca kompozycja, która sprawi się zarówno wiosną i latem, jak i jesienią i zimą. Uniwersalne połączenie kwiatów i eleganckich, szyprowych aromatów sprawia, że jest to ponadczasowy zapach, który spodoba się zarówno młodszym i bardziej dojrzałym kobietom. CAROLINA HERRERA Good Girl Blush kupisz w promocji Rossmanna w cenie 258,99 zł, podczas, gdy jego regularna cena wynosi 359,99 zł. Oznacza to, że teraz zapach dostępny jest aż o 100 zł taniej.

CAROLINA HERRERA Good Girl Blush w nutach głowy zachwyca orzeźwiającą mandarynką oraz klasyczną bergamotką. Serca zapachy stanowi zmysłowa piwonia, romantyczna woda różana oraz cenione w świecie perfumiarzy kwiaty ylang-ylang. Baza otwiera się ponadczasowa wanilią oraz fasolka tonka. Takie połączenie sprawia, że jest to bardzo uniwersalna kompozycja, która zniewala zmysły już od pierwszego psiknięcia.

CAROLINA HERRERA Good Girl Blush/ Materiały prasowe

Jak przedłużyć trwałość perfum na skórze?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów, który skraca trwałość zapachu, jest pocieranie nadgarstków po aplikacji perfum. To działanie rozbija molekuły zapachowe, sprawiając, że nuty głowy szybciej się ulatniają i zmieniają kompozycję. Pozwól perfumom naturalnie wyschnąć na skórze, aby zachować ich pełny charakter i długotrwałość.

Sucha skóra szybciej wchłania i uwalnia zapach, dlatego zawsze aplikuj perfumy na nawilżoną skórę. Użyj bezzapachowego balsamu lub kremu do ciała przed spryskaniem, a nawet rozważ balsam o tym samym zapachu, jeśli jest dostępny, aby stworzyć spójną i trwałą bazę zapachową.

