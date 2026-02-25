Przebudzenie zmysłów – zapachy na nowy sezon

Kompozycje EISENBERG łączą elegancję z nutami tajemnicy, tworząc zapachy, które harmonijnie współgrają z rytmem zmieniającego się sezonu. Subtelne, a jednocześnie wyraziste, podkreślają indywidualność i pozwalają wejść w nowy czas z lekkością oraz wyrafinowaniem. Oto zapachy, które idealnie otwierają nowy sezon i stają się jego najpiękniejszym akcentem.

SECRET VII VELOURS DE NUIT

Jak preludium do opowieści, pierwsze akordy zapachu otwierają się wyrazistymi, skórzanymi nutami przełamanymi pikantną iskrą różowego pieprzu. Chwilę później kompozycja miękko rozwija się w bukiet róż, który nadaje całości elegancji i zmysłowego, niemal kociego charakteru. W sercu zapachu ciepło wanilii subtelnie splata się z głębią paczuli, tworząc intrygującą równowagę. Finał dopełniają akordy żywiczne i piżmowe, które intensyfikują aurę tajemniczości – niczym echo czarującej, niezapomnianej nocy.

NUTY GŁOWY: skórzane nuty, różowy pieprz, róża

NUTY SERCA: wanilia, paczula

NUTY BAZY: żywica, drzewo sandałowe, labdanum, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VII VELOURS DE NUIT, 579 zł/699 zł/889 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

to żywiołowy, a zarazem zmysłowy hołd kobiecości – pełen wdzięku i subtelnej tajemnicy. Pierwsze akordy zachwycają aksamitną słodyczą śliwki, ożywioną pikantnym akcentem szafranu. W sercu kompozycji pojawia się ciepło czystka, które miękko przechodzi w delikatną głębię paczuli. Całość wieńczy jedwabista wanilia spleciona z kremowym sandałowcem, tworząc zmysłowy eliksir o odważnym, magnetycznym charakterze.

NUTY GŁOWY: śliwka, szafran, kadzidło

NUTY SERCA: paczula, czystek, róża

NUTY BAZY: wanilia, ambra, drzewo sandałowe

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR, 579 zł/699 zł/889 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

To zapach pełen blasku i wyrafinowania, który rozbrzmiewa niczym obietnica wieczności. Już w otwarciu urzeka intensywnym duetem czarnej porzeczki i bergamotki, otulonych aksamitnym akcentem osmantusa. W sercu rozkwita żywiołowa harmonia jaśminu i róży, dodając kompozycji świetlistej energii. Zmysłowe nuty drzewa sandałowego i paczuli spowijają całość kremową głębią, tworząc apoteozę szyprowego zapachu, który towarzyszy od pierwszych promieni poranka aż po mrok wieczoru.

NUTY GŁOWY: bergamotka, czarna porzeczka

NUTY SERCA: róża, kwiat osmantusa, jaśmin

NUTY BAZY: drzewo sandałowe, paczula, mech, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VII ÉCHO LUMINEUX, 579 zł/699 zł/889 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

To zapach pełen kontrastów – opowieść o spotkaniu światła i cienia. Otwarcie rozbudza pikantny kardamon, który prowadzi ku aksamitnej głębi osmantusa. W sercu rozkwita szlachetny irys, symbol elegancji i niezależności. Całość dopełniają zmysłowe akordy piżma i kremowego drzewa sandałowego, nadając kompozycji czarujący wdzięk i subtelną tajemniczość. To eliksir, który olśniewa równowagą pomiędzy siłą a finezją.

NUTY GŁOWY: różowy pieprz, kardamon

NUTY SERCA: osmantus, fiołek, irys

NUTY BAZY: drzewo sandałowe, piżm

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE, 579 zł/699 zł/889 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl