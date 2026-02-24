Wielka promocja w Rossmannie. Ten kultowy produkt znika z półek błyskawicznie

Spis treści Obłędna cena za luksusowy flakon

Klienci drogerii Rossmann kochają polować na okazje, ale tym razem sieć przeszła samą siebie. Zamiast standardowych rabatów, przygotowano ofertę, która zelektryzowała miłośniczki pięknych zapachów. Skala przeceny jest tak duża, że produkty mogą zniknąć z półek w ekspresowym tempie. Wiosna to idealny moment na zmianę perfum na lżejsze i bardziej kobiece, a ta propozycja idealnie wpisuje się w potrzeby Polek. Dla wielu kobiet to szansa na odrobinę luksusu bez rujnowania domowego budżetu.

Co istotne, promocja nie dotyczy niesprawdzonej nowości, ale prawdziwej legendy rynku perfumeryjnego. Mowa o klasyku, który od lat ma swoje wierne grono wielbicielek. Jak wynika z cennika na stronie drogerii, kwota zakupu spadła z poziomu 219,99 zł do zaledwie 129,99 zł. Rachunek jest prosty i bardzo przyjemny dla portfela. Dzięki tej ofercie w kieszeni klientek zostaje aż 90 złotych oszczędności.

Drogeria gra w otwarte karty, prezentując najniższą cenę z ostatnich 30 dni, co pozwala realnie ocenić atrakcyjność tej oferty. Zasada jest prosta i brutalna: kto pierwszy, ten lepszy. Zapasy mogą się skończyć w każdej chwili, a dostępność w poszczególnych sklepach bywa różna. Ten zapach to nie tylko świetny wybór na co dzień, ale też pewniak w kategorii prezentów.

Obłędna cena za luksusowy flakon

O jakim produkcie mowa? Wielką obniżką objęto wodę perfumowaną Calvin Klein Euphoria. To zapach, który od lat okupuje szczyty list bestsellerów. Wersja o pojemności 50 ml, która zazwyczaj kosztuje ponad 200 złotych, teraz jest dostępna za jedyne 129,99 zł. To kompozycja pełna zmysłowości i elegancji. Połączenie nut owocowych i kwiatowych z kremową bazą tworzy mieszankę, której trudno się oprzeć.

Euphoria uchodzi za zapach wręcz stworzony na wiosenne dni. Jest wyrazisty, ale nie przytłacza, łącząc w sobie nowoczesność z kobiecą klasyką. Charakterystyczny flakon w odcieniach fioletu dodaje całości luksusowego sznytu. Nic dziwnego, że informacja o promocji wywołała tak duże poruszenie. Tak spektakularne okazje na zakup markowych perfum zdarzają się niezwykle rzadko. Warto też zwrócić uwagę na inne nowości w asortymencie, w tym zestawy dedykowane znakom zodiaku.

